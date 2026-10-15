RDI: cuestionaron el precio de la privatización de AySA y las metas de expansión del servicio

El periodista Andrés Snitcofsky analizó en +Perfil el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y cuestionó tanto el monto ofrecido por el principal consorcio como las metas de expansión previstas para el servicio. El periodista repasó además la historia de la compañía, desde la privatización de los años 90 hasta su estatización en 2006 y el actual regreso a manos privadas.

“Es como una especie de déjà vu constante lo que vivimos, porque en el 93 se privatizan las aguas argentinas”, planteó. Tras aquella experiencia con Aguas Argentinas, recordó, “termina siendo nacionalizada nuevamente en 2006, cuando nace la famosa AySA”.

La oferta por AySA y el proceso de privatización

El Gobierno abrió el 8 de octubre las ofertas económicas para vender el 90% de las acciones estatales de AySA. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX Aqua presentó la propuesta más alta, por USD 340,2 millones, frente a los USD 285 millones ofertados por el grupo encabezado por Roggio.

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Aunque durante el programa Snitcofsky se refirió al proceso como una privatización ya consumada, formalmente todavía restaban pasos administrativos para completar la adjudicación y el traspaso. El nuevo operador asumiría el control entre enero y febrero de 2027. El periodista cuestionó que las dos ofertas hayan quedado por muy debajo de las expectativas que se habían mencionado previamente. “Justo se pusieron de acuerdo los únicos dos oferentes y ofrecieron menos”, ironizó.

El debate por la cobertura de cloacas

Uno de los principales puntos del análisis fue la evolución de la cobertura del servicio. Snitcofsky mostró que, después de la incorporación de nuevos municipios al área de AySA, el porcentaje de hogares con cloacas descendió estadísticamente porque se sumaron zonas que todavía no tenían acceso, para luego volver a crecer de manera gradual.

Sobre las nuevas metas estipuladas por el gobierno, sostuvo: “Ponés muy poquita plata, no te obligan a hacer obras de ampliación, solamente de mantenimiento”. Según su proyección, si se hubiera mantenido el ritmo previo de expansión, la cobertura podría haber avanzado más rápidamente.

Metas de inversión en AYSA.

El tamaño de AySA en el AMBA

Snitcofsky también destacó la dimensión de la compañía y rechazó que hablar de AySA sea exclusivamente una cuestión porteña. “Hablamos de AySA porque acá vivimos un montón de gente”, sostuvo. Según explicó, la zona concesionada alcanza a alrededor de 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, convirtiendo a la empresa en uno de los mayores prestadores de servicios públicos del país.

Otro eje de la conversación fue la composición del grupo que presentó la oferta más alta. “Los que terminan comprando AySA, parte de esos son los mismos dueños que tienen Metrogas y que tienen Edenor”, señaló Snitcofsky.

Mauricio Filiberti, propietario de Transclor e integrante del consorcio, participa además junto con Daniel Vila y José Luis Manzano en negocios vinculados con Edenor y Metrogas.

Para Snitcofsky, el nuevo escenario deberá observarse a partir del funcionamiento efectivo de la concesión. “Ahora veremos qué pasa, porque ya lo vamos a ver en tiempo real, en vivo y en directo”, cerró al referirse a la próxima etapa de AySA.