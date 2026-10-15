RDI: un cargo judicial clave para Vaca Muerta tensa la relación entre Río Negro, Neuquén y la Nación

La designación de un nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca se convirtió en una pieza sensible dentro de la relación entre el Gobierno nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro. El periodista de Revista Noticias Rodis Recalt explicó en +Perfil que detrás de la vacante confluyen el peso económico de Vaca Muerta, los intereses de los gobernadores y la facultad del Poder Ejecutivo de elegir entre tres candidatos.

“Es el fuero que cubre Vaca Muerta. Es un fuero que interesa mucho a las empresas”, resumió Recalt. La Cámara tiene jurisdicción sobre los juzgados federales de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.

Los jueces que viajaron a la Argentina Week

El periodista vinculó la discusión con la Argentina Week realizada en París, donde el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participó junto con funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del Poder Judicial. “Además de ir funcionarios del Ejecutivo, también fueron funcionarios judiciales”, señaló Recalt. Entre ellos estuvieron Sergio Fernández, Eduardo Farah y Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de General Roca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La participación de los tres magistrados también fue registrada durante el viaje oficial: Fernández integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Farah la Cámara Federal porteña y Gallego tiene competencia en la región donde se desarrolla buena parte de la actividad de Vaca Muerta. “Este es el juez que debe, en parte, resolver cuestiones judiciales de todo tipo”, explicó Recalt sobre Gallego, al remarcar que los tribunales federales del interior tienen competencias amplias.

Tres candidatos para una silla vacante

La Cámara funciona actualmente con dos integrantes y mantiene pendiente la cobertura de una tercera vocalía. El Concurso 455 dejó una terna integrada por Hugo Horacio Greca, Walter Ezequiel López Da Silva y Luisina Tiscornia.

El Poder Ejecutivo puede seleccionar a cualquiera de los tres y luego enviar su pliego al Senado para solicitar el acuerdo correspondiente. “Hay tres personas que son las que están en negociación”, sostuvo Recalt durante la entrevista.

Greca es juez federal de General Roca y quedó primero en la terna. Su candidatura, sin embargo, estuvo atravesada por denuncias de acoso laboral y violencia de género formuladas dentro del propio juzgado, antecedentes que ya habían generado discusiones durante el proceso de selección. Tiscornia se desempeña en la Justicia Federal de Neuquén, mientras que López Da Silva es juez federal de Bahía Blanca.

Los intereses de Figueroa y Weretilneck

Según el análisis de Recalt, el Gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa tiene especial interés en la eventual llegada de Tiscornia, mientras que Greca había contado originalmente con respaldo político en Río Negro. “A Rolando Figueroa le gusta Tiscornia para ese lugar”, sostuvo.

“Vaca Muerta es 70 u 80% Neuquén y la Cámara siempre fue de rionegrinos”, afirmó Recalt. Según su interpretación, el gobierno neuquino busca conseguir representación dentro de un tribunal con capacidad para revisar decisiones judiciales vinculadas con su territorio.

El periodista también aseguró que durante el viaje a París existieron gestiones alrededor de López Da Silva: “Mahiques y Richard Gallego, cuando fueron a París, lo estaban buscando todo el tiempo a Rolando Figueroa para decirle: ‘Nos gusta Da Silva’”.

Una designación que también pasa por el Congreso

La elección no termina con la decisión presidencial. Una vez seleccionado el candidato, el Senado debe prestar acuerdo para su designación, lo que incorpora a los gobernadores y a sus bloques legislativos dentro de la negociación política.

“Los gobernadores tienen una potestad sobre los diputados de su provincia, en algunos casos, y lo mismo pasa con las designaciones de los jueces y juezas que requieren acuerdo del Senado”, dijo el periodista.

Para Recalt, esa dinámica explica por qué una vacante judicial regional puede adquirir relevancia nacional. “¿Qué tiene para dar Rolando Figueroa? Tiene diputados, tiene senadores. Puede apoyar o no el quórum por el DNU 70”, señaló.

Mientras el Ejecutivo no tome una decisión, la terna continuará compuesta por Greca, López Da Silva y Tiscornia, con un cargo cuya influencia excede a General Roca: la Cámara deberá intervenir en conflictos federales surgidos en una de las regiones energéticas más importantes del país.