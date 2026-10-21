La explicación del Gobierno sobre la venda que Milei usó en el cuello durante su viaje a España

El presidente Javier Milei apareció en España este miércoles con un vendaje en el cuello y un hematoma que le subía por el rostro. Según fuentes oficiales, el mandatario sufrió un accidente doméstico: se golpeó al salir de la bañera hace algunos días y, como consecuencia, tuvo que cubrirse la zona con un apósito adhesivo.

Una explicación que había circulado previamente era que Milei se había cortado mientras se afeitaba. En redes sociales, usuarios habían especulado con posibles problemas de salud, considerando el tamaño del apósito y el aspecto general de Milei en los últimos días, hinchado y con ojos irritados.

La lesión quedó a la vista durante su séptima visita a España. Milei participó de una actividad del Nueva Economía Fórum en Madrid y luego respondió preguntas de periodistas españoles. En las imágenes que se difundieron de ese intercambio se observó una venda de gran tamaño en el costado izquierdo de su cuello, aunque no lo explicó personalmente.

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De acuerdo con fuentes consultadas por La Nación, el Presidente se encontraba “bien” y el golpe había ocurrido días antes. La explicación se conoció después de que el vendaje despertara preguntas y comentarios de todo tipo en las redes sociales.

El vendaje quedó expuesto durante una conferencia de prensa en Madrid

Las fotografías tomadas durante la visita mostraron al mandatario con un apósito claro, de dimensiones mayores a las de una curita común.

La aparición del vendaje coincidió con una jornada de tensión durante la visita a España. A la salida de una actividad del Nueva Economía Fórum, la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó a Milei si su presencia podía incomodar al Partido Popular (PP) y a Vox, dos espacios de la derecha española con los que mantiene afinidad política.

El Presidente respondió con descalificaciones hacia la cronista. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le dijo. El intercambio sumó repercusión a una visita que ya estaba atravesada por las diferencias entre Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Una visita a España marcada por las polémicas

Durante su intervención en el foro, Milei había calificado a Sánchez de “impresentable dictador” y había llamado a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas”. Los dichos provocaron una reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que condenó los insultos dirigidos al jefe del Gobierno.

La gira también estuvo marcada por la ausencia de reuniones presenciales con los principales referentes nacionales del PP y Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, continuó con sus actividades de campaña en el norte de España, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tenía previsto reunirse con Milei. La excepción fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien el mandatario argentino mantuvo un encuentro.

El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

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Además, Milei no fue recibido por el rey Felipe VI. Según trascendió durante la visita, la Casa Real explicó que una reunión de ese tipo suele estar vinculada con una visita de Estado, que incluye también un encuentro con el jefe del Gobierno español.

El Presidente tiene previsto regresar a Buenos Aires este jueves, tras una agenda que incluyó actividades vinculadas con la economía y encuentros con referentes afines.

LB/ML