Pedro Sánchez le respondió a Milei con un tema de Lali: "Fanático"

Luego de que esta mañana el presidente Javier Milei calificara de "dictador" a Pedro Sánchez durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid, el presidente del Gobierno de España le respondió utilizando el tema de Lali Espósito "Fanático".

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió en sus cuentas de X e Instagram el mandatario español.

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"Fanático"

De esa manera, el también candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección respondió a las críticas de Milei, recurriendo a una canción de la cantante argentina, quien lo parodia como "fanático".

El mandatario argentino había calificado a Sánchez de “impresentable y dictador”, a la vez que hizo un llamamiento al liberalismo a "sacar a los socialistas a patadas" el próximo 29 de noviembre.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", aseguró el presidente argentino.

“Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas”, expresó Milei.

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Agresión verbal a periodista española

Durante su visita a España, el mandatario argentino agredió verbalmente a la periodista de la Cadena Ser Julia Molina quien le preguntó si no creía que los candidatos del Partido Popular y VOX, no lo habían recibido" porque los incomodaba en sus campañas". Milei se enojó con Molina y la calificó de "corta intelectualmente y miserable política".

Fuente: NA.