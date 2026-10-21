Riesgo país cerca 700 puntos: Los ejecutivos de finanzas lo leen como un problema político, no económico

El riesgo país por encima de los 700 puntos fue uno de los temas más comentados en el 15° Congreso Mercado de Capitales del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) Córdoba, realizado en el Hotel Quinto Centenario con una convocatoria de más de 450 personas.

Entre los consultados, la lectura predominante fue que el indicador responde más a la incertidumbre política que a los números de la economía real.

“No sabemos qué pasa”

Gustavo Guelbert, CFO de Bancor, planteó el interrogante de fondo: “El riesgo país a 700 ¿significa que pierda Milei? ¿significa que gana Kicillof? Significa que no sabemos qué pasa, digamos”.

Guelbert también ubicó el fenómeno en un contexto internacional. Según explicó, el mercado está “priceando” un escenario en el que un bono del Tesoro estadounidense a 10 años rinde 5,30%, y hubo un movimiento general de los inversores hacia activos de mayor calidad en emergentes.

Ante la alternativa de ese 5,30% o el 7% de un bono corporativo local, dijo, el inversor “prefiere la certeza del 5,30%”.

Desconfianza, no crisis financiera

Aníbal Casas Arregui, fundador de SyC Inversiones, sostuvo que el indicador marca una desconfianza de siete puntos por encima de la tasa libre de riesgo. Consideró que es “bastante” si se compara con países como Brasil, que está por debajo de los 200 puntos, o con Uruguay y Chile, aún más bajos. Pero es “mucho menos” de lo que el país llegó a tener.

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Casas aclaró que la causa no está en las cuentas actuales: “¿Argentina tiene dólares? Sí, tiene superávit, exportaciones récord y superávit comercial”. Atribuyó la desconfianza a la historia del país: “Tenemos un muy mal 'caracter', nos hemos portado muy mal a lo largo de la historia y hay un temor de que el año que viene las elecciones no salgan como el mercado espera”.

Impacto en empresas y emisiones

Luis Petrini, de Petrini Valores, advirtió que un riesgo país de ese nivel tiene consecuencias para el país y también para las compañías que se financian en mercados internacionales.

Recordó que este año hubo dos ventanas importantes en las que varias empresas del sector energético emitieron obligaciones negociables en el exterior. Según Petrini, el nivel actual impacta en la curva de bonos corporativos y es posible que las nuevas emisiones esperen a que se calmen los mercados.

Qué recomiendan a las empresas

Santos Gianuzzo, director del IAEF Córdoba, dijo que la respuesta depende de la salud de cada compañía. Aun así, aconsejó que quienes tengan proyectos para el año próximo tomen la financiación este año, para prever cualquier situación que pudiera darse en 2027.

Claudia Beccaria, de Ingenia SA, planteó que el nivel actual no afecta la operatoria: “No te saca del operativo”. Recomendó seguir la evolución de la tasa sin estar pendiente todo el tiempo, mantener la estabilidad y gastar “lo justo, lo necesario”.

Beccaria fue más allá y consideró que el tema es político: “No conviene para nada estarse preocupando por el riesgo país. Esto es más político que otra cosa”. Y agregó que avisar que el indicador está en ese nivel sirve “para asustar”, pero que “a nivel económico no asusta, a una empresa no”.

El mercado de capitales cordobés llegó a la cita con un diagnóstico compartido: el riesgo país de 700 puntos mide la incertidumbre electoral de 2027 más que la situación financiera actual.