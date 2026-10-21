El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.545 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.545.

- Venta: $1.495.

Dólar Blue

- Compra: $1.554

- Venta: $1.586.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.545,59 para la compra, y $1.546,22 para la venta.

Este miércoles 21 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.495.

- Venta: $1.555.

ICBC