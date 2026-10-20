Elección de abogados: ganó la Lista que encabeza Biglieri e integra Bittar, quien logró un claro triunfo en Córdoba

Este martes, 20 de octubre, los abogados de todo el país votaron a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que selecciona y se encarga de la disciplina de los jueces federales; además de administrar fondos de la Justicia Nacional y Federal.

La Lista 3, Unidad en defensa de la Abogacía, se impuso con el 34 % de los votos. Está encabezada por Alberto Biglieri (Caba) como primer titular. Le siguen Claudia Ester Sarmiento y Eduardo Bittar, titular del Colegio de Abogados de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Bittar aseguró un 51,2% de votos imponiéndose con claridad a la boleta Abogacía Federal.

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A través de un comunicado destacó que “se impuso categóricamente a la lista integrada por Juan Manuel Aráoz, que contó con el respaldo público de los expresidentes del Colegio de abogados de Córdoba, Alejandro Tejerina, Héctor Echegaray e Ignacio Segura”.

El segundo puesto fue para la Lista 4 Abogacía Unida y Dignidad Profesional que encabeza Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Villa María, que logró el 32% de sufragios.

Itatí Demarchi.

En tercer lugar quedó la Lista 1 Abogacía Federal del peronismo con un caudal de 26,4%. Y, en el último, la libertaria Abogacía por la Libertad, con 7,6% de votos.

Ingresarán cuatro abogados al Consejo de la Magistratura. La distribución de las cuatro bancas de consejeros se realiza por Sistema D´Hont.

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Resultados a nivel nacional

El escrutinio provisorio realizado por la Federación Argentina del Colegio de Abogados (Faca) arrojó los siguientes resultados.

Lista 1 Abogacía Federal: 8.737 votos.

Lista 2 Abogacía por la Libertad: 2.506 votos.

Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía: 11.237 votos.

Lista 4 Abogacía Unida y Dignidad Profesional: 10.593 votos.

Fuente: Federación Argentina de Colegios de Abogados.

En Córdoba 50% más de votantes

La propuesta que integra Bittar fue la más votada en Córdoba con 1.718 votos y un porcentaje de un 51,25% sobre el 32,49% de la lista 1 de “Abogacía Federal”.

La jornada registró una participación que duplicó en la capital la asistencia de abogados y abogadas a votar, en comparación con la elección de 2022.

En un comunicado, Bittar destacó que por primera vez en la historia de Córdoba, pesó más en el total nacional, ya que en Buenos Aires se registró una caída del 25% por el paro de subte y Córdoba aumentó en un 50% la concurrencia de matriculados a votar.

Juan Manuel Aráoz. La lista que integra como suplente quedó tercera.

Cómo fueron los resultados

Lista 1 Abogacía Federal: 1.088 votos.

Lista 2 Abogacía por la Libertad: 151 votos.

Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía: 1.717 votos.

Lista 4 Abogacía Unida y Dignidad Profesional: 362 votos..