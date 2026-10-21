Mar del Plata más allá del verano: el hotel céntrico con cinco pisos de spa para una escapada todo el año

Mar del Plata dejó hace tiempo de ser un destino asociado únicamente al verano. Si bien el mar continúa como uno de sus grandes atractivos, la ciudad amplió su propuesta con gastronomía, teatro, paseos, compras, cultura y entretenimiento para recibir visitantes en cualquier época del año.

En ese contexto, Hotel Spa República propone una nueva manera de vivir la ciudad: una escapada que combina ubicación estratégica, alojamiento confortable, espacios de bienestar y una propuesta gastronómica propia.

Uno de sus principales diferenciales está en su spa, una propuesta que ocupa cinco pisos del establecimiento y convierte al bienestar en uno de los ejes centrales de la experiencia.

Un spa de cinco pisos para disfrutar en cualquier estación

Open Spa, el espacio de bienestar del Hotel Spa República, se desarrolla en cinco pisos y cuenta con un circuito incluido para los huéspedes.

La propuesta incluye piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna seco, húmedo y finlandés, gimnasio y sectores de relax pensados para desconectarse sin importar la época del año.

Además, el espacio ofrece servicios adicionales como masajes, reflexología y tratamientos corporales y faciales, disponibles tanto para quienes se alojan en el hotel como para público externo. Con esta infraestructura, el hotel busca posicionar el bienestar como una parte integral de la estadía y no solamente como un servicio complementario.

Gastronomía con identidad marplatense

La experiencia se completa con Raíz Restó, el restaurante del hotel que propone una cocina contemporánea con una carta pensada para huéspedes y visitantes de la ciudad. La propuesta incluye carnes, pescados y productos de mar, pastas, ensaladas y platos de cocina argentina que combinan sabores tradicionales con una mirada actual.

El restaurante funciona durante todo el año y se encuentra abierto también al público que no está alojado, consolidándose como una alternativa gastronómica dentro de Mar del Plata. Además, cada mañana el hotel ofrece un desayuno buffet con opciones dulces y saladas, panificados, frutas e infusiones.

Habitaciones amplias y modernas

El alojamiento es otro de los pilares de la propuesta. Hotel Spa República cuenta con habitaciones amplias y modernas, pensadas para priorizar el descanso y la comodidad.

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La amplitud de los espacios resulta especialmente atractiva para parejas que buscan una escapada y para familias que eligen la ciudad durante fines de semana largos, vacaciones o estadías más prolongadas.

Una ubicación estratégica en el centro de Mar del Plata

A sus servicios se suma una de sus principales ventajas: la ubicación en pleno centro de la ciudad.

Desde allí, los visitantes pueden acceder fácilmente a propuestas gastronómicas, comerciales, culturales y de entretenimiento, además de los principales paseos y atractivos marplatenses. Esta característica cobra especial importancia para quienes realizan escapadas cortas, ya que permite aprovechar la ciudad sin depender de grandes traslados.