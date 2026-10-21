Milei, furioso con una periodista en España: "Corta intelectualmente y miserable política..."

A sus habituales agravios a la prensa y opositores, de los que podría hacerse una guía con centenares de capítulos, el presidente Javier Milei agregó este miércoles 21 de octubre otros dos episodios de violencia verbal en España: primero tildando de "impresentable dictador" al jefe de gobierno español Pedro Sánchez en un discurso en el Nueva Economía Forum 2026, y agrediendo verbalmente a una mujer, la periodista Julia Molina de la cadena SER, a la que le calificó en vivo de hacerle una pregunta propia de alguien "corta intelectualmente y miserable política".

Todo derivó de una pregunta que Molina le hizo a Milei, en un cruce ocasional, preguntándole si no le parecía que su presencia en España esta vez "había incomodado" a los principales candidatos de la derecha española, el Partido Popular y sobre Vox, de Santiago Abascal, y que por esa razón no le habían concedido en este viaje al mandatario argentino reuniones ni siquiera fotos en algún cruce en eventos relacionados con la economía o la campaña española.

Dada la cercanía y la "entrañable" amistad que han mostrado con Abascal en visitas anteriores, que en esta ocasión el líder ultraderechista no se haya visto con el mandatario argentino suena especialmente llamativo, de manera que la pregunta no iba más allá de especulaciones que se han hecho todos los analistas políticos.

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La respuesta de Milei

La reacción de Milei a esa pregunta de la periodista de la cadena SER fue feroz: "No sé...", arrancó contestando con aire displicente, intentando mostrar que la pregunta (y esos desaires del PP y VOx) no lo había molestado, pero enseguida agregó "esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos".

Hasta allí el agravio sonó genérico, pero faltaba que le dijera a Molina que esas palabras "quizás valen para tu caso", por lo que la periodista quedó entonces entre los "cortos intelectualmente y miserables políticos"que había citado.

La versión de Molina en Radio 10

Julia Molina, la periodista agredida verbalmente por Milei, habló con Gustavo Sylvestre este miércoles en Radio 10 y comentó que "como estamos en campaña, había mucha expectación aquí en España por esta visita de Milei y da la impresión de que los dos partidos de la derecha, el PP y Vox de alguna forma han esquivado o rehuido un poco esta visita".

Agregó Molina que "el líder de VOX, Santiago Abascal, que es muy próximo a Milei, es la primera vez que no lo recibe, que no se va a ver con él, así que mi pregunta era muy sencilla, si creía que su visita incomodaba a PP y VOX, y bueno nos ha respondido como han podido escuchar con insultos a los periodistas..."

"Ha sido incluso más grave como se ha referido a los periodistas argentinos, aquí en España no estamos muy acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente, que nos diga miserables, cortos o mediocres...", concluyó Molina.

HB/ff