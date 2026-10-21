Gil Lavedra retuvo dos bancas de abogados en la Magistratura y La Libertad Avanza quedó afuera

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que fundó Ricardo Gil Lavedra y que conduce el Colegio Público de la Abogacía porteño, ganó la elección de abogados para el Consejo de la Magistratura. Sacó 11.237 votos (34%) y renovó dos de las cuatro bancas del estamento para 2026-2030, que ocuparán Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento.

Las otras dos bancas se repartieron entre las dos boletas peronistas. Itatí Demarchi, impulsada por Juan Manuel Olmos y La Cámpora, sacó 10.593 votos (32%). Fernando Levene, respaldado por Diego Molea y el senador radical Maximiliano Abad, obtuvo 8.737 (26,4%). La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Luis Palomino, juntó 2.506 votos (7,6%) y no logró representación.

La Ciudad fue la base del triunfo: según datos provisorios, la lista de Biglieri sacó allí el 48,5%, contra el 35,4% de Demarchi. Esa ventaja, sumada a la victoria en el interior, compensó la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde ganó Levene con el 45,8%.

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La boleta ganadora juntó al radicalismo porteño de Daniel Angelici con el PRO: Sarmiento representa al espacio de Jimena de la Torre, la consejera saliente. Del otro lado, el peronismo no logró unificarse y se presentó partido en dos listas.

“Se han ratificado hoy los valores de la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía. A partir de ahora tenemos la responsabilidad de ejercer esta representación con seriedad, independencia y plena conciencia institucional”, dijo Gil Lavedra.

Para el Gobierno, es otro traspié en la renovación del Consejo, después de que la Lista Bordó perdiera una banca en la elección de jueces. Los electos asumirán tras el 18 de noviembre en un organismo de 20 miembros que preside Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema.