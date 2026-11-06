RDI: Ueno Bank habría aportado 100 mil dólares a una gala de la derecha internacional en Mar-a-Lago

Durante su columna en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene repasó el escándalo que atraviesa Paraguay por la quiebra de Ueno Bank, una entidad digital cuya crisis dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero y puso en jaque la continuidad política del presidente Santiago Peña.

Al describir el escenario, Riccobene sostuvo que “Santiago Peña dejó la presidencia de Paraguay antes que lo echen”, aunque aclaró que todavía no se había formalizado la renuncia y que el futuro del mandatario dependía del avance de un eventual juicio político.

La crisis de Ueno Bank y los ahorristas afectados en Paraguay

El periodista explicó que el banco estaba vinculado a empresas que tenían como accionista al presidente paraguayo. La situación provocó que “millones de personas en el Paraguay se quedaron sin acceso a sus ahorros y eso desató un lío fenomenal en el país vecino”.

Entre los puntos más delicados del caso, Riccobene destacó el vínculo entre la entidad y el Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilaciones paraguaya. Según explicó, “el banco se sostenía por los depósitos que hacían la caja previsional del Paraguay”.

Para dimensionar la concentración de fondos, trazó una comparación con Argentina: “Es como si pusiéramos la ANSES en un banco privado, totalmente, toda la plata de la ANSES en un solo banco”.

También señaló que la exposición del organismo previsional superaba los límites legales: “Hasta marzo tenía ahí más del 10% de sus depósitos por encima del límite legal”. A eso se sumó el deterioro de la situación financiera de la entidad: “El banco central en el medio de esta ruptura interna del partido colorado, detectó que la solvencia del banco había caído a menos de la mitad del mínimo”.

El resultado fue una corrida bancaria. Riccobene describió que “ahí empieza una corrida, muchos ahorristas sacando su dinero, muchos que no llegan, imágenes de filas, imágenes de filas”, una escena que comparó con episodios conocidos en Argentina.

Ueno Bank y la gala de la derecha internacional en Mar-a-Lago

Además de la crisis financiera, Riccobene puso el foco en la participación de Ueno Bank como sponsor oficial de la Hispanic Prosperity Gala, realizada el 10 de febrero en Mar-a-Lago, Florida, la residencia de Donald Trump.

El periodista vinculó ese patrocinio con la proyección internacional de Santiago Peña y su acercamiento a referentes de la derecha. En ese sentido, afirmó: “Claramente lo que vemos, a través de este banco en Paraguay, era el trampolín que tenía Santiago Peña para participar de ese foro de ultraderecha, de esas cumbres distintas”.

Al referirse al aporte económico para el evento, Riccobene expresó: “Sí, su boleto de entrada, su boleto de entrada por 100 mil dólares, para ingresar a acompañar este ingreso”.