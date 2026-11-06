RDI: urgente reclamo para que el Papa León XIV reciba a las víctimas de abusos de la Iglesia

La visita del Papa León XIV a Argentina reabrió el debate sobre la responsabilidad de la Iglesia frente a las víctimas de abusos. En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI), por la pantalla de +Perfil, Sergio Salinas Giordano, abogado y representante de víctimas del caso Próvolo, y Paola Ugaz, periodista peruana que investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana, plantearon la necesidad de que el pontífice las reciba y dé señales concretas de acompañamiento.

Sergio Salinas Giordano explicó que representa a ECA, una asociación internacional contra el abuso clerical que ya mantuvo un encuentro con el Papa. Para el abogado, esa reunión tuvo un significado fundamental: “Les da entidad, visibiliza y esa existencia es, creo, comunicacionalmente, y lo digo creo por decir un verbo, pero en realidad es desde el punto de vista comunicacional y técnico penal, es la primera existencia que te identificas vos como víctima, que es el primer mensaje que tiene una víctima”.

El reclamo de las víctimas de abusos clericales para reunirse con el Papa

Sin embargo, advirtió que las gestiones para concretar nuevos encuentros atraviesan dificultades. “Y ahí es cuando empezamos con los miedos y lo lógico que aparece otra vez esa iglesia oscura, en la cual pone freno, no te llaman por teléfono, y empieza a romper aquellos pequeños puentes que se pretendían hacer preventivos durante este tiempo”, sostuvo.

El abogado cuestionó además las prioridades de la agenda papal y reclamó que las víctimas sean escuchadas antes que otros sectores: “Entonces yo no entiendo cómo pierden tanto tiempo en escuchar música, en juntarse con políticos, en juntarse con gobernadores. Realmente yo entiendo, te lo decía hasta el mendocino, padecer una pérdida de tiempo total y no con la víctima”.

También pidió terminar con las intermediaciones que, según su planteo, obstaculizan el contacto directo con el pontífice: “Pero el cara a cara es no puedo más con intermediarios porque agota”.

Paola Ugaz y la investigación sobre los abusos del Sodalicio en Perú

Paola Ugaz recordó el papel que tuvo Robert Prevost, actual papa León XIV, durante las investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú. Según relató, el entonces obispo de Chiclayo conoció las persecuciones contra periodistas y religiosos que investigaban a la organización.

“Él conoce muy bien la cancha, conoce muy bien lo que está pasando”, afirmó. No obstante, consideró que el Papa debería dar un paso más en su vínculo con las víctimas: “Y en el tema de las víctimas, que es uno de los que define un poco su ser obispo, sí debería ir más allá de las normas en el sentido de ver cómo se reúne con víctimas que sí lo están esperando”.

Ugaz también denunció que la organización de la visita papal deja en segundo plano cuestiones centrales. “No se está pensando en los temas importantes del papado de León XIV, migración, cambio climático, ser empático con el otro”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista describió, además, los vínculos económicos y políticos que rodearon al Sodalicio y mencionó el negocio de los cementerios. “Se volvió la gallina de los huevos de oro durante una temporada para el Sodalicio porque no pagaban impuestos frente a cementerios privados”, afirmó.

Denuncias judiciales y persecución contra los periodistas

Uno de los puntos más graves fue la situación judicial que atraviesan Ugaz y su colega Pedro Salinas. La periodista aseguró que enfrenta cinco investigaciones abiertas en Perú y que existe riesgo de que se le impida salir del país o se dicte una detención preventiva.

“Es que no se puede explicar, es increíble, un grupo de personas crean delitos, crean delitos contra mí, contra Pedro”, expresó. Y detalló: “Yo estoy acusada, en base a un monigote de mentiras, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho, que es coima”.

Ugaz también denunció un apagón mediático sobre el caso: “Cuando uno, o si ustedes van a Perú, preguntan de esta historia y no la conoce nadie, porque hay un apagón mediático en esta historia, han actuado dos papas, Francisco y León XIV”.

Salinas Giordano vinculó esas denuncias con la libertad de expresión y advirtió sobre la gravedad del hostigamiento. “Es ir contra un periodista, y eso es básicamente, que acá nosotros, el Fabio Kimmel, es el fundamento de la democracia”, sostuvo.