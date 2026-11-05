Un cuatrimestre como alumna de Borges: Sylvia Iparaguirre recordó en RDEsc las clases del escritor en la UBA

Sylvia Iparaguirre tuvo la oportunidad de ser alumna de Jorge Luis Borges durante el último cuatrimestre en el que el escritor dio clases de Literatura Inglesa en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En una entrevista para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, recordó aquella experiencia como un privilegio y reconstruyó algunos momentos de las clases, atravesadas por el humor y una forma particular de acercarse a la literatura.

“Fue algo extraordinario, un privilegio haber podido compartir un cuatrimestre con Borges, donde vos lo veías todas las semSylvias, todos los jueves”, contó. Iparaguirre tenía alrededor de 20 años y ya había comenzado a leerlo a los 15, cuando una profesora del colegio secundario les había acercado poemas de Fervor de Buenos Aires.

“El humor atraviesa su vida y su literatura”

La escritora recordó que llegó a la facultad y encontró el nombre de Borges en la cartelera entre las materias disponibles para cursar. Aunque conocía su obra, su acercamiento inicial había sido limitado: era de Junín, una ciudad donde, según explicó, la actividad cultural y literaria de Buenos Aires se percibía como algo remoto.

Al describir las clases, Iparaguirre puso el acento en una característica que considera central para entender al escritor: su sentido del humor. “Borges, el humor lo atraviesa, atraviesa su vida y su literatura”, sostuvo. Y agregó que tenía distintos registros: “Es muy irónico, es sarcástico, es sorna pura, te puede dejar planchado, pero siempre con un humor que te divierte a mí hasta la carcajada”.

Para ella, esa disposición no era un detalle separado de la enseñanza, sino parte de la manera en que Borges transmitía los textos. En ese sentido, destacó que sus clases tenían algo que la marcó especialmente: la capacidad de enseñar literatura sin solemnidad. “Hablaba, como digo en el libro, de cosas altas desde el llano”, resumió.

Un ascensor interminable y una ocurrencia de Borges

Entre los recuerdos que compartió, Iparaguirre relató una escena ocurrida en uno de los ascensores de la Facultad de Filosofía y Letras. Describió aquellos aparatos como estructuras antiguas, con rejas, en un edificio que no se destacaba precisamente por sus condiciones edilicias.

Una vez, mientras esperaba junto a Borges y otros estudiantes, el ascensor demoraba en llegar. El escritor rompió el silencio con una ocurrencia que provocó la sorpresa de quienes estaban allí: “No se preocupen, es un aparato que todavía está en invención, está siendo inventado, va a tardar en llegar”. La anécdota, recordó, sintetiza ese humor que aparecía incluso en situaciones cotidiSylvias.

De la literatura anglosajona a un partido entre Temperley y Lomas

Iparaguirre también evocó una clase dedicada al fragmento de Finnsburg, un poema del siglo VIII vinculado con los comienzos de las literaturas germánicas y anglosajonas. El texto narra el ataque nocturno de los daneses a un castillo y Borges lo recitaba con su característica voz.

Pero, en medio de la explicación, interrumpía la escena para acercarla a una imagen mucho más familiar para los estudiantes. “No se imaginen ejércitos así”, les decía, antes de comparar el enfrentamiento con una pelea entre “un montón de tipos de hombres como si se pelearan los de Temperley contra los de Lomas de Zamora”.

Después de esa comparación, volvía sobre el texto para señalar la belleza de los versos. Para Iparaguirre, esa combinación de erudición, humor y cercanía definía una manera de enseñar que todavía recuerda: Borges podía llevar a sus alumnos a una obra medieval y, al mismo tiempo, encontrar una comparación cotidiSylvia para hacerla más próxima.