“Una economía ordenada presupone responsabilidad fiscal”: en RDC analizaron el plan económico de Lula

La periodista Eleonora Gosman, durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, se refirió a la estrategia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para transmitir un mensaje de responsabilidad fiscal y ordenamiento económico. El objetivo es sostener las políticas sociales y, al mismo tiempo, alcanzar el superávit fiscal, en medio de los desafíos que enfrenta su gobierno.

Gosman explicó que Lula se reunió con economistas de su partido, el exministro de Economía Fernando Haddad y el actual titular de la cartera, Darío Durigan, para analizar cómo compatibilizar ambos objetivos.

Lula busca alcanzar el superávit fiscal sin recortar las políticas sociales

“De lo que trataron esencialmente es el tema de cómo conseguir o cómo garantizar un superávit fiscal sin caer en la trampa, digamos, de cortar las políticas sociales. Este fue el eje”, señaló Gosman.

La periodista destacó que el concepto central del mensaje presidencial es la responsabilidad fiscal. “Es lo que dicen ellos, que aquí en Brasil el gobierno precisa una economía ordenada. Sin eso, digamos, no puede avanzar. Y una economía ordenada presupone responsabilidad fiscal”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Para transmitir confianza a los mercados, Lula también recupera la experiencia de su segundo mandato, entre 2006 y 2010. “Él, como siempre ha recordado, que cuando hizo su segundo periodo, él fue un hombre que logró justamente estas condiciones, el superávit fiscal y además logró una economía ordenada, logró muchas inversiones”, afirmó.

El escenario internacional plantea nuevos desafíos para Brasil

Gosman recordó además el papel que tuvo el entonces banquero Meireles en la política cambiaria y de tasas de interés: “Fue el que hizo la política cambiaria y la política de tasas de interés. O sea, tuvo mucho éxito en ese sentido, consiguió lo que Lula procuraba, que era esa política ordenada”.

Sin embargo, advirtió que el contexto internacional es diferente: “Pero ¿qué pasa? Que estamos en otro momento del mundo. Ese es el tema, ¿no?”.

Y agregó: “Yo tengo la impresión que ese otro momento del mundo puede provocar desafíos o plantear desafíos que son, si usted quiere, mucho mayores que lo que se planteaba en la época del 2003-2010”.