Día 1061: Las otras fuerzas del cielo derrotaron a Trump

Varias veces nos preguntamos, cuando vimos el auge de figuras como Trump, Bolsonaro o Milei, si era el inicio de una nueva era o la etapa final decadente de la anterior. Ahora que estas figuras están en declive, es lícito volver a interrogarnos sobre si, efectivamente, surge un nuevo espíritu de época con ideas antagónicas a las del individualismo extremo y las agendas de odio de la extrema derecha.

Estas ideas —las del respeto y amor por el otro, el cuidado del medio ambiente y las de poner a la dignidad del ser humano en el centro de la escena— son las que profesaba el Papa Francisco y ahora su sucesor, el Papa León XIV. Cuando se escuchan los discursos de los protagonistas de la elección en Estados Unidos, aquellos jóvenes dirigentes demócratas, se pueden ver esas mismas ideas, en consonancia total con las ideas de Francisco y León. Al igual que el gran periodista del New York Times y corresponsal de la Casa Blanca, Peter Baker, nos preguntamos: ¿Estamos ante una nueva era?

Además, el impacto de la elección del Papa León XIV en el Partido Demócrata de Estados Unidos se refleja en el análisis de diversos especialistas y observadores políticos. Analistas como Nicole Winfield, de Associated Press, destacan cómo el Pontífice dio un respaldo conceptual al ala demócrata al redefinir el compromiso moral, señalando que defender la vida implica también combatir el trato inhumano hacia los migrantes. Por su parte, el historiador y politólogo Massimo Faggioli, de la Universidad de Villanova, sostiene que la llegada de un Papa nacido en Chicago abandonó al Partido Republicano el monopolio sobre el voto moral, rompiendo la narrativa de las guerras culturales y favoreciendo el discurso progresista en derechos humanos y cuidado ambiental .

Asimismo, el periodista John Allen Jr. resalta que sus críticas a las deportaciones masivas fortalecen la causa demócrata. También, el hecho de que León haya votado en estas elecciones, sabiendo que estaba totalmente en contra de las ideas de Trump, probablemente haya generado influencia en la idea de qué es lo correcto del electorado católico y de todos los que respetan sus ideas. De hecho, en Illinois, estado donde votó León, ganó los demócratas por casi 20 puntos.

Ahora vamos a hablar de quizás uno de los principales protagonistas de la elección norteamericana: James Talarico.

En una contienda de escalada histórica, James Talarico logró la victoria en las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Texas, rompiendo una sequía de 32 años en los que el Partido Demócrata no conseguía ganar un escaño senatorial en ese estado. Para alcanzar este triunfo, debió enfrentarse a una maquinaria financiera sin precedentes liderada por el magnate Elon Musk, quien volcó más de 200 millones de dólares en el estado —y cerca de 450 millones a nivel nacional— para respaldar al candidato republicano Ken Paxton y comités de acción política afines.

Los proyectos que están en el Congreso de EE.UU. y pueden complicar la ayuda de Scott Bessent a Luis Caputo

La contienda se centró en intensos debates sobre la interferencia del dinero corporativo y los multimillonarios en las decisiones públicas, la financiación de la educación frente a las propuestas de vales escolares privatizadores, los derechos reproductivos y el peligro del nacionalismo cristiano impulsado por sectores conservadores.

Frente al discurso divisivo de las guerras culturales, Talarico estructuró su plataforma política basándose en una teología progresista que se centró en la idea revolucionaria del amor radical. Sostuvo reiteradamente que el mandato más importante de su fe es amar al prójimo e incluso al oponente político como a uno mismo, argumentando que la religión en la esfera pública no debe usarse como una herramienta de odio o exclusión, sino como una guía de compasión y servicio social accesible para todos. Vamos a escuchar un fragmento de su discurso en uno de los mítines.

James Talarico: "La única minoría que está destruyendo a norteamérica son los multimillonarios".

Impresionante discurso. Ahora somos capaces de Abdul El-Sayed.

Abdul El-Sayed es un médico, epidemiólogo y político estadounidense del Partido Demócrata que alcanzó notoriedad tras dirigir el Departamento de Salud de Detroit y desempeñarse como ejecutivo del condado de Wayne. Nacido en Míchigan de padres inmigrantes egipcios y graduado de la Universidad de Míchigan, la Universidad de Oxford como becario Rhodes y la Universidad de Columbia, articuló su perfil en torno a una plataforma de justicia sanitaria, ecología y progresismo económico.

Tras batir récords en la contienda legislativa, logró la victoria en las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Míchigan, convirtiéndose en el primer musulmán elegido para el Senado norteamericano. La contienda se centró en intensos debates sobre el acceso universal a la salud, el impacto de las corporaciones en la política pública, los derechos laborales y las disputas internacionales en Medio Oriente. Frente a un escenario político sumamente polarizado, El-Sayed estructuró su campaña bajo un mensaje de solidaridad cívica, argumentando que el amor al prójimo y la compasión deben traducirse en políticas públicas de protección social que garantizan una vida digna para la clase trabajadora.

Además, El-Sayed ganó en el distrito del vicepresidente, JD Vance. De hecho, en su discurso le dijo: “Vos elegiste el odio y Michigan eligió la esperanza”. Escuchemos el fragmento.

Abdul El-Sayed: "Entre el odio y la esperanza, se eligió la esperanza"

Chris Pappas , también del Partido Demócrata, hizo historia en estas elecciones al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido para la Cámara Alta nacional. Ahora es senador por New Hampshire. Excongresista y empresario copropietario de un histórico restaurante familiar, Pappas, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Griega, centró su campaña en amortiguar el costo de vida para las familias trabajadoras, reducir los precios de los medicamentos, defender la infraestructura local y resguardar las libertades civiles. La contienda estuvo marcada por intensos debates sobre el control de la inflación, el derecho al aborto, la seguridad fronteriza y el acceso a la atención médica.

Pappas fundó su retórica en un mensaje de empatía e inclusión, sosteniendo que el respeto a la dignidad de cada persona y la compasión deben traducirse en políticas públicas que unan al país, protejan los derechos de todos los ciudadanos y garantizan que cada familia pueda prosperar en libertad y comunidad.

Chris Pappas y su discurso del triunfo

Ahora escuchemos algo conmovedor: el agradecimiento a su pareja. Esto realmente es algo histórico.

Chris Pappas: “Quiero agradecer a mi esposo”.

Impactante lo histórico de esta elección. Además, fíjense cuántas personas de fe hay entre los demócratas que ganaron. Talarico es seminarista, El-Sayed musulmán, Pappas de la Iglesia Ortodoxa Griega. No parece una casualidad; Evidentemente hay algo de vincular los temas concretos de los problemas de la gente con una mirada macro más espiritual ligada a las diferentes iglesias. Un discurso espiritual también tuvo Keisha Lance Bottoms, la primera mujer negra elegida como gobernadora de la historia de Estados Unidos. Escuchemos un fragmento de su discurso.

Keisha Lance Bottoms y el discurso del triunfo

Por otro lado, se nos podría decir que los demócratas hicieron campaña a favor del aborto, algo con lo que el Papa no está de acuerdo. Sin embargo, cuando desde los republicanos dijeron que los demócratas no están a favor de la vida, tratando de separarlos del electorado religioso, el Papa dijo que quienes atacan a los inmigrantes con las bandas del ICE y separan a sus hijos de los padres, los golpean y deportan violentamente, no pueden llamarse “provida”, aunque estén en contra del aborto. Estas declaraciones tuvieron un alto impacto.

Los Socialistas Democráticos de América (DSA), el ala izquierda del Partido Demócrata, registraron un avance histórico al ampliar significativamente su influencia parlamentaria y ejecutiva en el país. Históricamente representadas en la Cámara de Representantes por figuras destacadas como Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, la agrupación logró triplicar su presencia en el Congreso federal al sumar cinco bancas adicionales en la Cámara Baja, consolidando un bloque con poder de negociación en una bancada demócrata de mayoría estrecha. Además de la escalada federal, la organización expandió su presencia en las legislaturas estatales y en los gobiernos municipales de las principales metrópolis del país. A nivel federal, la Cámara de Representantes concentra a sus legisladores más destacados.

Los demócratas se quedaron con las dos cámaras del Congreso por el fuerte voto castigo a Trump

Alexandria Ocasio-Cortez, figura emblemática del ala progresista por Nueva York desde 2019, renovó su banca defendiendo el Green New Deal y la justicia ambiental. Rashida Tlaib, representante de Míchigan también reelecta, mantiene su perfil enfocado en la justicia de la clase trabajadora y los derechos humanos internacionales. Entre las nuevas incorporaciones a la Cámara destacan Darializa Avila Chevalier por Nueva York, una organizadora comunitaria y defensora de los derechos de los inquilinos, y Chris Rabb en Pensilvania, un exlegislador estatal con un fuerte discurso enfocado en la equidad económica y la reforma penal.

A nivel ejecutivo local, el mayor triunfo ejecutivo de la agrupación ocurrió en la capital del país con la elección de Janeese Lewis George como alcaldesa de Washington DC Lewis George, abogada de interés público y exmiembro del concejo municipal, demostró la jefatura de la capital enfocando su plataforma en la vivienda asequible y el control de alquileres. En el plano legislativo estatal y local, el DSA retiene y suma bancas en las cámaras de estados clave como Nueva York, Míchigan, Illinois y Minnesota, con figuras como los senadores estatales Jabari Brisport y Julia Salazar en Nueva York, dedicados a la reforma del sistema de salud y derechos laborales.

A nivel alcaldía tienen las ciudades más importantes: Nueva York, Los Ángeles y Washington. A estas metrópolis se suman otros triunfos en ciudades relevantes del país, como el de Katie Wilson en Seattle o el de David Morales en Providence, consolidando el control del ala progresista del partido sobre los ejecutivos locales de varios de los principales centros urbanos de los Estados Unidos.

Si bien pueden ser más radicalizados, los valores son los mismos: la dignidad del ser humano en el centro, el cuidado del medio ambiente, una fuerte agenda antibelicista, el fomento de la salud y la educación pública y el respeto de las personas independientemente de la fe o el género que tengan. Hasta hace algunas semanas, se podría decir que el Papa era una suerte de contrapeso a los valores imperantes de la época; Ahora podríamos aventurarnos a pensar que en realidad tanto él como Francisco eran adelantados.

Como si todo esto fuese poco, en los próximos días el Papa León visitará nuestro país. El mensaje que dé a millones de personas reunidas será clave en la perspectiva que se abre para Argentina y la región.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG