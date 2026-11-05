El intendente de Luján contó cómo se preparan para la llegada del Papa

La ciudad de Luján se prepara para recibir al papa León XIV en un encuentro que combinará la dimensión religiosa con una importante convocatoria política e institucional. En los días previos a la visita, el intendente Leonardo Boto describió el operativo de organización y seguridad, que incluye miles de agentes, más de 20 pantallas y 2.200 baños para recibir a los fieles que llegarán desde distintos puntos del país.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Boto destacó que el protagonismo de la jornada estará puesto en la Virgen, el Papa y el pueblo creyente. Además, se refirió al lugar que ocupa León XIV en el escenario internacional y a la importancia de su mensaje humanista en un mundo atravesado por profundos cambios.

Leonardo Boto es licenciado en Geografía por la Universidad del Salvador y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de San Andrés. Además, realizó estudios de especialización en Gestión y Recreación de Vida Silvestre en la Universidad de Montana, en los Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como intendente de Luján desde el año 2019.

Bueno, un gusto volver a hablar con usted, ahora ya a días del gran encuentro. La vez anterior habíamos hablado con usted sobre lo revolucionario que estaba Luján. Cuéntenos ahora, tan cerquita de la fecha, cómo lo están viviendo.

Bien, intensamente. Ya la ciudad está tomada para el evento. Hay muchísima presencia construyendo lo que es la logística, el armado de toda la zona cero, más de 20 pantallas, las zonas de servicios, 2.200 baños, 11.000 agentes de seguridad solamente de la provincia, más fuerzas federales que van a estar custodiando la plaza que rodea el altar, la Basílica. La Guardia Suiza del Vaticano va a ser la responsable de la seguridad del altar. La ciudad está completamente preparada, con una circulación alterada, por lo menos en su zona céntrica, por completo, ya preparándose para la llegada de Su Santidad.

Leonardo, va a ser además un hecho... No quiero quitarle importancia a la cuestión espiritual, pero además va a ser un hecho político porque es en la provincia de Buenos Aires y allí el gobernador Axel Kicillof plantea invitar a la mayoría de los gobernadores, por lo que, de alguna manera, también tiene un correlato que trasciende a la cuestión religiosa, ¿no?

Sí, siempre se mezcla. Lo importante me parece que es tener en cuenta que acá el protagonismo, más allá de que haya gobernadores y presencias políticas, es obviamente la Virgen, el Papa y el pueblo creyente. Obviamente, entiendo que el gobernador ha invitado. Se invita a los 135 intendentes de todos los partidos políticos, a los diputados, senadores provinciales y nacionales. Va a haber, obviamente, alguna presencia, pero el espíritu de la misa de Luján es la misa de la caridad. Todo lo que rodea el altar, fundamentalmente, va a ser ese pueblo profundo. Va a estar la gente de Hogares de Cristo, va a haber una gran cantidad de personas con discapacidad, gente verdaderamente pobre, gente ligada a las obras de caridad de Cáritas y a diferentes obras de la Iglesia. El protagonismo va a estar ahí. Y, obviamente, entiendo el punto: siempre hay una dimensión política también.

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Y, al mismo tiempo, lo decíamos hoy en la apertura de nuestro programa: no hay que olvidar que el papa León XIV, Prevost, es norteamericano. Votó en las elecciones norteamericanas en el lugar donde él votó, en Illinois, y el Partido Demócrata ganó por 20 puntos de diferencia sobre el Partido Republicano, una diferencia nunca antes obtenida. Evidentemente, el discurso del Partido Demócrata en Estados Unidos coincide mucho con el discurso humanista del Papa. Así que creo que tendrá en Luján... Yo le voy a decir algo, Leonardo: va a ser la capital del mundo ese día.

Yo creo que sí. La verdad que es el líder en este momento, en este mundo donde, por lo menos, percibo un cambio de era. En este mundo tan líquido, la voz de hoy del Papa León, poniendo al ser humano en el centro y dando definiciones que van en la línea de la doctrina social de la Iglesia, en la línea tradicional, pero a la luz del siglo XXI, con una inteligencia artificial que irrumpe en esta realidad. La única voz disonante, la única voz que plantea una perspectiva diferente es la del Papa León, la voz de la Iglesia, la voz de la doctrina social de la Iglesia. Me parece que va a ser muy importante poder escuchar, poder sentir, poder ver, pero también escuchar, porque creo que se van a decir cosas importantes.

Disfrútelo. Le mandamos un abrazo y, obviamente, volvemos sobre el mismo día a comunicarnos con usted.

Muchas gracias. Un fuerte abrazo.

LMM