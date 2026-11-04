Ernesto Calvo: “Después de la derrota de Trump tanto los republicanos como los demócratas se van a correr al centro”

La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término abrió un nuevo escenario político en Estados Unidos y reconfiguró las disputas internas tanto del Partido Republicano como del Demócrata. El resultado podría impulsar un cambio en el equilibrio de fuerzas y favorecer a los sectores menos alineados con el actual presidente, en un contexto de fuerte polarización política.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el politólogo y analista internacional Ernesto Calvo analizó las consecuencias de la derrota republicana, las tensiones que se avecinan en ambos partidos y la posibilidad de que sus principales referentes busquen posiciones más moderadas.

Ernesto Calvo es politólogo, analista internacional y académico argentino radicado en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland, institución ubicada en Washington.

Muy buenos días ERnesto, Jorge Fontevecchia lo saluda. La elección fue significativa y nos permite proyectar un Estados Unidos distinto dentro de dos años. Lo escuchamos con atención, Ernesto.

Sí, una sorpresa la elección. Creo que, no sé si es conocido en Argentina en general, pero las elecciones de medio término siempre son ganadas por la oposición. Hay solo dos años en los últimos 50 en los cuales ganó el oficialismo: fue con Clinton, en 1998, y con Bush, en 2002. Así que no es una sorpresa que haya ganado. La sorpresa es por cuánto se ganó. Y sí, como recién dijo, lo que estamos esperando es que eso anticipe algunos cambios importantes. La dinámica política de Estados Unidos, en particular la interna republicana, posiblemente se va a volver mucho más intensa, más agresiva, y posiblemente ese va a ser el límite real que se le va a imponer a Trump: no el Congreso, sino el conflicto interno dentro del Partido Republicano.

Y en ese conflicto interno del Partido Republicano, ¿qué chances tienen las personas más cercanas a Trump y quienes se le oponen? No sé, desde el secretario de Estado hasta el vicepresidente.

Creo que eso es lo que cambió en esta ecuación. Hasta antes de la elección, creo que todos anticipaban que el candidato a la presidencia dentro de dos años tenía que ser alguien muy cercano a Trump. ¿Qué quiere decir muy cercano a Trump? Es siempre una buena pregunta, dado que es un tanto mercurial y va expulsando gente permanentemente. Pero se hablaba de gente como, por ejemplo, Rubio, quizá el vicepresidente, aunque a veces está en situación conflictiva con él. Pero esta derrota electoral posiblemente empuja con fuerza al sector menos trumpista del partido. Y en la interna, esperamos que haya mucho conflicto dentro del partido y que eso inhiba un poco el grado de virulencia que vimos de Trump en los primeros dos años.

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Y en el caso del Partido Demócrata, con el corrimiento a candidatos más progresistas, ¿cómo se vislumbra esa interna?

También va a ser una interna complicada. Siempre comento lo siguiente: cuando hacemos una encuesta, le preguntamos a los republicanos si prefieren su partido yendo a la izquierda, quedándose donde está o yendo a la derecha. La mayoría de los republicanos dicen que a la derecha. Cuando le preguntamos a los demócratas lo mismo, también dicen que a la derecha. Para los demócratas, eso quiere decir ir al centro. Pero, sin embargo, lo que digo es que todos los partidos, en general, están empujando ahí. El ala progresista sigue siendo minoritaria, a pesar de que le fue relativamente bien en esta elección. Y, en realidad, gente como, por ejemplo, el nuevo senador de Texas, Talarico, que pica en punta, es en realidad un moderado más tendiente al centro y posiblemente va a ganar espacio dentro del Partido Demócrata. Creo que los republicanos han tratado mucho de avanzar con la lógica de que los demócratas son un partido muy extremo, de izquierda, y que el sector de lo que se llama democracia socialista es fuerte. Pero, en realidad, la cantidad de miembros del Congreso que pertenecen al progresismo demócrata es muy pequeña y el centro del partido está más a la derecha. Entonces, lo que esperamos es justamente alguien como Talarico, que ahí está en imagen, empujando mucho más hacia el centro, o el gobernador de California. Gente que está más en el centro va a tomar el control del partido, y este sector progresista va a empujar al centro del partido para que tenga políticas más progresistas. Pero no son realmente, en este momento, un grupo capaz de tomar las riendas del partido.

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O sea que no hay un corrimiento hacia el progresismo, sino un corrimiento hacia el centro.

Exactamente. Y creo que de ambos partidos, por distintos motivos, posiblemente vamos a ver un poco ese corrimiento. Quizá eso permita disminuir la polarización, que está en niveles históricos en Estados Unidos, dado que si el sector más moderado o antitrumpista —no sé si moderado es la palabra— empieza a ganar espacio en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata pica en punta la candidatura de estos demócratas más de centro. Lo que uno espera es que el nivel de polarización disminuya un poco. Exacto, lo mismo con un Trump que va a estar...

Todas buenas noticias para Estados Unidos y el mundo, ¿no?

Sí, sí, buenas noticias.

Ernesto, muchas gracias, le mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muy gentil.

No, por favor. Buen día.



LMM