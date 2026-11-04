Gerardo Milman: "Patricia piensa en cómo darle continuidad a este proyecto"

Jorge Fontevecchia dialogó con diputado nacional por el PRO, Gerardo Milman, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para analizar las proyecciones electorales, las tensiones aliancistas y la convergencia política con La Libertad Avanza.

Durante la entrevista, el legislador abordó las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Patricia Bullrich y evaluó el impacto de la situación económica en el electorado. Además, reflexionó sobre el rol de la competencia interna en las PASO, el debate ideológico entre el modelo económico del Gobierno y las propuestas del PRO, y las posibilidades de articular una oferta unificada de cara a los próximos cómics.

Gerardo Milman es un dirigente político que se desempeña como diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, representando al PRO; Creció como diputado nacional en el período 2009-2013 y regresó a ocupar una banca a partir de diciembre de 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, acompañó a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ocupando cargos clave como Secretario de Gestión Federal y Secretario de Seguridad Interior.

Gerardo, muy buenos días. Un gusto volver a hablar con usted. Hace minutos estuvo aquí Jorge Asís, quien dijo: "No puedo revelar mi fuente, pero tengo absolutamente confirmado que Patricia Bullrich va a ser candidata a presidenta". A ver si usted nos ayuda a darle verosimilitud a esta afirmación. Lo escuchamos con atención.

¿Qué tal? Buenos mediodías, Jorge y la audiencia. La verdad es que no es una decisión que pueda confirmar lo que dice Jorge Asís, digamos. Es cierto, y lo ha dicho públicamente, que la ministra Bullrich tiene la voluntad y la aspiración, y se siente preparada para ser presidenta de la Nación. Esto es público y no hay ninguna novedad. Ahora, afirmar un año antes de la elección semejante cosa, yo no estoy en condiciones de hacerlo. No puedo ratificar lo que dice Jorge Asís.

¿Cómo lo imagina usted? Más allá de su deseo, ¿lo ve plausible? Cuando quede confirmado si hay finalmente PASO, y si las hubiera, en marzo habría que presentar las candidaturas proponiéndole al presidente competir en unas PASO, ¿cómo imagina que podría ser?

No, yo hoy la imagino como lo viene haciendo hasta ahora, digamos: trabajando fuertemente por la continuidad del proyecto que encabeza el presidente Milei, por un lado; y por el otro lado, marcando sus diferencias. Jorge, aquí en la primera vuelta del 2023, el presidente Javier Milei sacó el 30% y la senadora Bullrich , el 25% . Y se llegó a una alianza que hizo que el presidente Milei pudiera revertir la primera vuelta que había ganado Sergio Massa y llegar a casi un 55% del electorado . Esos dos electorados tienen puntos de convergencia, coinciden en determinadas cosas y tienen puntos de diferenciación. Y el objeto de la senadora Bullrich, y me imagino que también de Javier Milei, es representar cada uno a sus electorados afines y después sentarse en una mesa y lograr una convergencia como ocurrió en el pasado para que, con proyecto de estabilización y una mayoría de argentinos que no quieren volver a lo que pasó atrás pero que tienen muchas dificultades en el presente también, encontrarán en el futuro respuestas a sus problemas cotidianos.

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A ver si lo interpreto, Gerardo: usted bien lo plantea, hay un 30% que obtuvo en la primera vuelta Milei y un 25% que obtuvo Patricia Bullrich, lo que da el casi 55% que obtuvo luego en la segunda vuelta, en el balotaje. Entonces uno podría decir: "Bueno, lo que en la elección anterior, que eran de distintos partidos, no se dio en las PASO, se dio en la primera vuelta y finalmente funcionó como una PASO del balotaje". De haber PASO el año próximo, lo lógico sería que cada uno fuera candidato dentro del paraguas político de La Libertad Avanza —o de la alianza que se construye alrededor de La Libertad Avanza—, y ayudaría a la candidatura (eventualmente incluso si fuera la de Milei) que hubiera una competencia interna, porque luego permitiría —como fue en el caso de Cambiemos, donde los votos en las PASO no solamente fueron los de Macri, sino también los de Carrió y los del radicalismo en aquel momento— que Luego fueron todos sumados a la candidatura de Macri. Y que en este caso irían a la candidatura, si ganase, del propio Milei, en cuyo caso tendría más posibilidades de ganar en primera vuelta. ¿Esta tesis le resulta verosímil?

La verdad es que las experiencias electorales no son todas iguales. Hemos tenido competencias primarias, abiertas y obligatorias que han sido productivas, que han sido sumatorias, que han generado mayor cantidad de participación y compatibilidad, y otras que no. En el caso de la ministra Bullrich, justamente contra Horacio Rodríguez Larreta , fue una PASO en la que después obtuvo más del 29% en conjunto y [ella] obtuvo el 25% en la general; o sea que perdió 4 puntos. Y hay otras experiencias donde han sido acumulados los distintos resultados. Me parece que sacar una norma, una definición, un teorema respecto a esta situación... me parece que, bueno, que todavía es... No ha habido tantas PASO en la Argentina y hay que todavía ver si el sistema no se suspende, no se cancela. Si ese sistema sigue funcionando ver si es siempre acumulativo o hay veces que es negativo. No llegaré a una conclusión tan tajante pero bueno. Ha habido experiencias positivas también.

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Y si así no fuera, Gerardo, ¿La idea sería que hubiera dos candidaturas que compitan directamente en primera vuelta, ¿a del presidente por un lado y la de Patricia Bullrich por el otro?

No, Patricia hoy no está pensando en eso, digamos. Patricia hoy está pensando en, en definitiva, qué cosas hay que hacer para que un proyecto que le cuesta mucho a muchos argentinos tenga continuidad, y en eso trabajar para poder acumular margen crítico cuando hace falta, y mucho esfuerzo para apoyar las medidas que hace falta todavía que la Argentina lleve adelante en un proceso de estabilización que, como mostrar todas las experiencias de estabilización después de procesos inflacionarios en el mundo, no son todos los rápidos que uno quisiera. Todas las experiencias muestran que inclusive ha habido recesiones muy fuertes en los procesos de estabilización, mientras que la Argentina ha crecido módicamente, pero ha crecido. Y, por supuesto, también hay un recambio respecto a qué industrias, qué negocios, qué mundo de negocios, qué cosas puede la Argentina tener competitividad y qué cosas no puede tener competitividad. Bueno, y ese es un proceso donde hay ganadores, perdedores, y hay que tener políticas para que eso sea lo menos virulento posible y que se resuelva lo más rápido también.

Gerardo, yo comprendo la responsabilidad, la ética de la responsabilidad que le toca a usted y la necesidad de tener una mirada conciliadora. También valoro la predisposición que tiene para con nosotros, pero no puedo no decirle que, justamente en economía —que es lo que usted está marcando—, hay diferencia, porque Patricia Bullrich llevaba como ministro de Economía a Carlos Melconian, quien hace muchas críticas con respecto a la política económica del Gobierno. Incluso, en un último reportaje dijo que «Milei no era economista» y dudaba incluso de la existencia de la tan llamada Escuela Austríaca. Es decir, hay una diferencia económica entre el proyecto que presentó Patricia Bullrich y el proyecto económico que representa Milei. La pregunta es si los puntos en común que hay en otros campos no terminan sumando las diferencias económicas —aquello de que "riqueza es diversidad en armonía"— o terminan restando, que creo que es lo que usted planteaba un poco recién de que hay experiencias distintas en el caso de las PASO, ¿no? Pero creo que el punto es ese: la economía.

Sí, digamos, desde la famosa frase de Clinton: "Es la economía, estúpido", las sociedades —y lo hemos visto anoche en los Estados Unidos— cómo el impacto de la inflación y el galón de combustible... bueno, cómo esas cosas afectan y generan principalmente el voto de las sociedades. Sin ninguna duda. Y por supuesto hay diferencias económicas, pero no queremos que sean diferencias insalvables. Digamos, esas diferencias económicas y proyectos distintos hicieron que hubiera candidaturas distintas en el 2023, así que es obvio que había proyectos distintos. Pero me parece que hay acuerdos comunes respecto del superávit fiscal, una política antiinflacionaria, una política de destrabar y abrir la Argentina al mundo, digamos, de una política liberal en términos comerciales. Me parece que hay un montón de cosas comunes y una serie de situaciones, bueno... Por ejemplo, ayer la senadora Bullrich simpatizó mucho con las medidas que se tomaron respecto de las PyMEs, digamos, de la actitud de la Agencia de Recaudación del Estado con respecto a las PyMEs, digamos, que era una medida que ella reclamaba desde hace bastante. Bueno, hay medidas con respecto a fomentar el crédito, a las cargas impositivas en los créditos... Bueno, hay mucho todavía para hacer. Se ha hecho un montón. Y bueno, hay diferencias y ella las va a seguir proponiendo, y ojalá, como en el día de ayer, se lleven a la práctica.

Gerardo, muchas gracias. Le mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre.

A usted, Jorge.

MEG