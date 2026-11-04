Jorge Asís: “Patricia Bullrich será candidata a presidente, lo tengo confirmado"

Tras la victoria de Lula da Silva en Brasil y el revés electoral del trumpismo en Estados Unidos, el tablero político regional parece marcar un cambio de época que impacta de lleno en la estrategia del oficialismo y la oposición en la Argentina. Jorge Asís evaluó estas situaciones en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) y comentó las dificultades económicas de la gestión de Javier Milei y reveló que Patricia Bullrich ya se prepara para ser candidata a presidenta.

Además, el analista político proyectó un retorno del peronismo al poder en 2027, destacó la necesidad de dirimir los liderazgos en una interna abierta y analizó el rol de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa en el armado opositor.

Jorge "Turco" Asís es escritor, periodista, analista político y exdiplomático argentino. En la gestión pública se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación y como embajador ante la Unesco en París y ante Portugal. Se autodefine como un "periodista artesanal y teórico del derrumbe", y mantiene una fuerte presencia digital a través de su portal Jorge Asís Digital y en redes sociales, donde utiliza un lenguaje sofisticado y críptico para analizar la coyuntura argentina.

Decíamos en la previa con Jorge Asís que estamos en un momento muy interesante para la política. Nosotros combinamos esta entrevista con alguna anticipación, pero nos coincidió justo en un día espectacular para escucharte, Jorge. Escuchar tu interpretación de qué significa esta derrota de Trump de cara a las elecciones de Argentina y la derrota que ya había tenido la derecha en Brasil. ¿Tiene alguna influencia? ¿No tiene ninguna?

¿Cómo no va a tener? Tiene influencia. ¿Cómo estás, Jorge? Mirá, me parece que te diría más. Leí un artículo ayer —vos me contaste que venías de Brasil—, un artículo de ayer en Le Monde Diplomatique de José Natanson que dice: "Lula, el estadista que venció a su época". Y me parece que algo tiene que ver; lo que cambia es la época, me parece. Este cachetazo que le dio la sociedad a la clase política argentina al designarlo a Milei y generar lo que se generó con Milei... Por supuesto que muchos no nos convencimos de eso. Mirá que yo perfectamente podía haberme enrolado ahí por mi adscripción en su momento al menemismo, pero me parece que el menemismo familiar es el que se fascinó con Milei, y lo entiendo, porque ser Martincito Menem o "Lule" Menem en los últimos años no fue fácil. Yo la verdad que tengo mucho más que ver con las estructuras populares del Partido Justicialista, razón por la cual nunca me fascinó, y tampoco me fascinó la línea política tan virreinal, te diría. Y por supuesto que hoy está en problemas Milei, y yo sugiero a todos los críticos de Milei que tengan una cierta indulgencia: cuando un tipo pierde no hay que ser tan perverso.

Te escucho y me resuena tan claro, ¿no?

Y es eso, me parece que está bien. Ahí salió hoy, creo que lo leí en Perfil, Santiago Caputo que dijo que tienen que estar contentos el kirchnerismo y Hezbollah; es una locura decir todo eso. Y en realidad estaban tan acostumbrados a los éxitos, a la época, a que venía una época de extrema derecha y que ganaban una batalla cultural, que hay cosas que sinceramente yo nunca tomé en serio, ¿no? Pero bueno...

Eso de que nunca lo tomaste en serio, Jorge, ¿tiene que ver con la voz de la experiencia, de que ya viste tantas veces esto?

Pero por supuesto, y aparte tampoco me tomo en serio los agravios hacia mi persona, que me hagan fama de pifiador. Yo opino, y cuando vos opinás, te jugás: podés acertar y podés no acertar, pero esto no es una tómbola, no es un juego. Yo, por ejemplo, cuando ganó Lula la segunda vuelta, simplemente hice un tuit a los tipos que me gastaron, ¿entendés? A los tipos que hicieron un video especialmente para demostrar todas mis equivocaciones; es un disparate total. Y no es así, yo sinceramente lo hago sin rencores incluso, porque estamos en posiciones distintas, ¿no es cierto?

Bueno, pero finalmente el futuro siempre es contingente, siempre es incierto, porque si pudiera ser previsible de tal manera, no nos estaríamos dedicando a lo que nos dedicamos. Y alguien tiene que cumplir esa función de explicar esto, qué pasa, qué significa y qué puede indicar hacia el futuro.

Yo lo que temo es que ahora venga una especie de exitismo al revés, de creer que se terminó y ya está. Y esto no es así. Esto es más largo, muchachos. No es una carrera de cien metros, es una carrera de fondo.

Y en esa carrera de fondo, ¿cómo imaginás al peronismo, que es uno de los temas en los que tenés aún más credenciales?

Al peronismo lo imagino poder. Al imaginar al peronismo poder, te estoy diciendo que seguramente hay un destino de libertad rápida para la Doctora (Cristina Fernández de Kirchner), que hoy celebró con un tuit muy interesante, que es irónico, muy bueno: "Bella mañana", y es verdad. No quiero caer en la crueldad de decir "esto está terminado"; esto es una construcción.

¿"Esto" sería Milei? ¿Decís que Milei todavía no está terminado?

Milei no está... El gobierno de Milei —yo lo dije, no sé si te lo dije a vos o lo dije en otro lado—, aunque sea reelecto, está terminado, porque no da la economía. Porque se equivocaron, porque creyeron que se podía hacer una Argentina así desde el discurso. Ojo, y muy respetable lo de Milei: no hay constructores de poder desde una banqueta de Intratables. Lo que hizo está bien, me parece, y me parece que tuvo logros políticos también importantes. Ahora, vos me preguntás por el peronismo: yo intuyo que nadie va a ser tan suicida como para plantear una división. El negocio del peronismo es la unidad. Ahí también leí que hasta Kicillof se juntó con Máximo y demás. Cuando se huele el poder, el poder no se desperdicia, y menos los peronistas, que saben de esto.

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¿Y esa unión cómo la imaginás, a través de unas PASO?

Yo creo que lo de las PASO es inevitable. Pretender suspender o acabar con las PASO por un decreto o por lo que sea es un error político aparte, porque tampoco sé a quién le conviene. ¿A quién le convienen las PASO? Le convienen al peronismo, porque se ordena la mercadería. ¿Qué es lo que yo creo en el peronismo? Hoy tenés cuatro candidatos lanzados: por supuesto Kicillof, por supuesto Sergio Massa, y después lo tenés a Sergio Uñac, que es el anti-Milei perfecto, que fue gobernador y que representa al interior. Y después tenés a alguien que no sabemos si es candidato o no es candidato, pero prácticamente actúa como un candidato, que es Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Las cosas que se pueden discutir ahora: "Bueno, vamos a ver, vamos a la interna, la interna la va a financiar el Estado, mucho mejor", y ahí se va a resolver.

Ahora, siguiendo esa lógica, pareciera ser que en el caso de Cristina Kirchner —vos también lo dijiste aquí—, Cristina evidentemente votaría por cualquier otro candidato del peronismo que no fuera Kicillof. Entonces, por lo tanto, tendríamos una interna entre Kicillof y alguna de estas tres personas que vos mencionás, apoyada por Cristina.

Yo no sé, también tengo entendido que Kicillof no mira mal una posibilidad de Zamora. Vos tenés que entender que Zamora le viene bien a todos. Es el dueño de Santiago del Estero y desde el Senado acaba de renovar su liderazgo en las 26 intendencias que tiene Santiago, y es un tipo que hace años que tiene tres senadores con él. Y vos sabés que cuando tenés tres senadores le podés hacer favores a mucha gente. Son tres senadores a favor del poder o contra el poder. Y me parece que es muy bueno. Él aparte tiene un perfil bajo, no es un hombre que venga fácilmente a hacer declaraciones. Y tal vez puede ser un excelente vicepresidente de todos ellos, porque Massa tiene buena relación con él, Kicillof lo respeta y Uñac me imagino, aunque Uñac hoy es competencia porque es también el peronismo federal del interior. Y aparte este tiene otro encanto: es el peronista de los radicales, yo lo llamo "el ambidiestro", junta votos con las dos; también él domina el peronismo y es un tipo que conoció, convivió y compartió con el caudillo Carlos Juárez en Santiago del Estero cuando él era intendente de la ciudad. Hoy todo lo maneja él. Es un tipo que sabe de poder, sabe de economía, es discreto, es perfil bajo. Por supuesto que le van a querer tirar, pero es vulnerable también por ello. Pero yo no sé si para presidente o para vicepresidente; yo me lo imagino en la fórmula.

¿Y por quién te imaginás que se podría inclinar Cristina Kirchner para que le compita a Axel Kicillof?

Mirá, no hablo con la Doctora, no sé; yo soy un peronólogo, conozco de peronismo y demás. Me parece que la Doctora, si tiene que elegir, lo va a elegir a Sergio. Por supuesto que Sergio arrastra un problema con la sociedad. Todos reconocen su inteligencia, su capacidad, su conocimiento del Estado; todos saben eso, que es verdad. Pero tiene un problema que tiene que arreglar una consultora. Una buena consultora perfectamente puede resolver más o menos los problemas de él. La Doctora quisiera ser ella, pero ella no puede ser. Sabe que no puede ser; me parece un acierto de Máximo y de ella quitar su candidatura y las cosas maravillosas que dijo en The Washington Post y todo eso. Y es una mujer que todavía es la única peronista que tiene votos propios, que yo le calculo un 22 o 25% de gente que la sigue, que espera y que le agradece.

O sea que, no pudiendo ser candidata ella, a quien ella considere su candidato terminaría siendo quien compita con Kicillof.

El gran problema que tiene Kicillof con la Doctora es que Kicillof detesta que piensen que él es otro Alberto Fernández. Y los problemas que tuvieron con Kicillof fueron originados en 2021, cuando Máximo Kirchner arregla con Martín Insaurralde y prácticamente Axel siente que le intervinieron la provincia. Más o menos los datos vos los podés acomodar y decir que son cuestiones personales y demás, pero a Axel lo tenés que reconocer como jefe político de la provincia de Buenos Aires. El pibe con un autito se armó, y tampoco se debe descartar esta cuestión cultural que se produce entre Axel y los "minigobernadores", los intendentes, que él estaba ahí para auditarlos, pero son esos intendentes los que lo producen como candidato a presidente, ¿no es cierto?

Vos decías "un honesto en la provincia del pecado".

Por supuesto: poner un decente en la provincia del pecado, en la mesa de los pecadores, vos ponés a un tipo que ni toma alcohol, que no cuenta hazañas, que tiene otra formación. Kicillof, para mí, más allá de este malentendido entre los dos, fue la apuesta más disruptiva de la Doctora en la provincia de Buenos Aires. Alguien que es distinto de la Carrió, pero es políticamente casi como la Carrió en materia de transparencia, y tiene otra ventaja, otro atributo: no es botón, no es denunciador. Y me parece que —bueno, yo he hablado con los protagonistas, tengo una buena relación incluso con Axel, de respeto recíproco y demás— la verdad es una tontería, se arregla eso. Y aparte el peronismo en el año par discute liderazgo; en el año impar, cuando más o menos está cerca del poder, todo más o menos se arregla. Es lo que yo considero, pero con buena onda, con la mejor onda, sin estar contra nadie y demás. A Kicillof lo veo presidenciable, por supuesto, porque es el tipo que viene oponiéndose desde el primer momento a Milei. El tema de Milei no es menor, nada menor. Tiene algún problema con la señora Patricia Bullrich.

Ahí iba a preguntarte, pero agotando el tema del peronismo, ¿vos considerás que entonces lo más probable es que Kicillof termine siendo el candidato?

Puede ser el candidato, pero esto lo tiene que elegir el soberano, para eso están las PASO. A mí me parece muy bien que decidan competir, que se anoten en la competencia. Más democrático, imposible. ¿Qué es lo que no quiere él? El dedazo, otro dedazo, que la Doctora con un tuit diga: "Mi candidato es Kicillof". Eso no va a ocurrir.

Si pudiéramos decir que esa competencia interna se da en unas PASO —hoy todo indica que va a haber PASO—, lo que planteás es que lo que quiere Kicillof es ganarle a Cristina.

Quiere ser él, es lo que me parece, ¿no?

Pero para ser él tendría que ganarle a Cristina, o al candidato de Cristina.

Exacto. Él no quiere ser puesto a dedo, lo peor que le podés decir es que él es otro Alberto Fernández; él es un tipo que quiere ser jefe político y se atreve, demostró, fue reelecto. Y también, casi te diría, es para valorar a Milei, porque Milei es el primer presidente que tiene enfrente, en la oposición total, a la provincia de Buenos Aires, con su vicepresidente con la que no se habla, con esa capacidad suicida que tiene de pelearse con todos los periodistas y decir todas esas barbaridades que dice, pelearse con Brasil, pelearse con Lula. Y me parece que es lo que pasa, y si te puede servir a vos, que sabés todo: me parece que hoy le picó el boleto el Círculo Rojo a Milei. Y el boleto se lo picaron después del episodio con Paolo Rocca. Los tipos que deciden, los tipos que son culturalmente, extrañamente antiperonistas, porque en realidad con el peronismo a casi todos les fue muy bien, ganaron buen dinero...

Ganaron bien también, exacto.

Después vino Macri y los encuadernó, este les abrió completamente la economía, se redujo un poco el privilegio. Y me parece que nadie quiere más. Algunos, concesivos, dicen: "Creemos que es una política acertada, pero queremos otro candidato". Y cuando yo te digo a vos que Patricia es candidata, es porque lo tengo absolutamente confirmado y no me atrevo a revelar las fuentes.

A ver, imaginemos eso. Patricia le dice al Presidente: "Quiero competir en una interna". El Presidente tiene dos alternativas: la echa de La Libertad Avanza y dice "no voy a competir en ninguna interna" —y paga el costo de no querer competir con ella—, o compite. A tu juicio, ¿qué sería lo que va a suceder?

A mi juicio, lo que yo creo es que, así sean los dos candidatos o que la candidata sea ella y que el "plan B" verdaderamente funcione, tampoco le dan los números para evitar el regreso del peronismo, que es la única alternativa viable para esta Argentina. Ahora, a hoy —por supuesto que todo lo que estoy diciéndote a vos me lo puede agarrar cualquiera de mis agraviantes para ponerlo como ejemplo de equivocación—, a Bullrich no le da para la presidencia.

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¿Pero Bullrich mediría mejor que Milei?

Mide mejor que Milei.

¿Y el Círculo Rojo la preferiría?

El Círculo Rojo, por supuesto que la preferiría. Y lo que fue letal para Javier Milei fue el episodio Paolo, porque lo repitió donde no correspondía. El primer operativo de promoción de Argentina que se hizo en Nueva York fue letal para el mileísmo. Y no solamente porque ahí comenzaron los malos momentos de Adorni, sino que también ahí, con empresarios entre los promotores que se pagaron el pasaje, la estadía y demás, se puso a hablar pestes de don Paolo Rocca. Y a un consultor amigo mío, alguien que estaba ahí y que escuchó todo, le dijo: "El loco este no puede reelegir". Y en realidad ahí se pusieron todos, empezaron a aparecer otras alternativas, empezaron a aparecer relativos outsiders, porque yo sinceramente no creo que Daniel Hadad sea un outsider, como tampoco creo que lo sea Jorge Brito. Son dos tipos que conocen muy bien biográficamente todos los estamentos del poder en la Argentina. O que Melconian sea un outsider, que también...

Yo te escucho y decís, en síntesis, que el regreso del peronismo es inevitable.

Bueno, para mí, en mi evaluación, sí. Y tal vez puedan volver peores, pero no creo que vuelvan peores. Estos tipos, todos los que mencioné, son todos racionales. ¿A vos te parece que un gobernador como Sergio Uñac se va a tirar a hacer locuras? ¿Por qué digo que Uñac es el anti-Milei perfecto? Por mi conocimiento de astrología: los dos son Perros de Metal, y vos no podés concebir tipos tan distintos como Uñac y Milei, ¿no es cierto? Y no lo veo a un tipo lanzado irresponsablemente, como tampoco es irresponsable Zamora. Zamora no por casualidad es un tipo que sabe de poder, es un tipo que convivió en el espacio con el gobernador Juárez. A Sergio lo conozco más; creo que tiene que resolver este problema con la sociedad, que lo cree un chanta o que lo juzga mal y demás. Y a Kicillof sinceramente yo no lo descartaría, ¿por qué? Por estar en la provincia de Buenos Aires, que creo que es el único obstáculo que puede llegar a tener, porque un caudillo de la provincia de Buenos Aires tiene que trabajar bastante para que lo acepten en todas las provincias, ¿no es cierto? No por casualidad nunca se mudó uno automáticamente desde La Plata a Olivos, ¿no? Pero a lo mejor es este muchacho, me parece bien. Y lo que intuyo que los peronistas tienen que admitir y resolver es alguna cuestión fundamental: reelección de los intendentes o no, porque también con Kicillof tenés que discutir la herencia en "la provincia del pecado". Al tener impedido muchos intendentes seguir —tipos que se prepararon para eso y en lo que más se especializan es en eso—, los tipos tiran para arriba, y vos debés tener 12 o 14 candidatos a gobernador, que yo creo sinceramente que de los que hay, quedan tres: puede ser el de Avellaneda, Jorge Ferraresi; puede ser Gabriel Katopodis; y puede ser fundamentalmente Julio Alak. Julio Alak tiene mucha experiencia, paisano de las diagonales, buen tipo, buen carácter. Ahora, no tenés quizás alguien de un nivel como Sergio Massa. Lo único que quiere Sergio Massa, lo único que tiene pendiente Sergio Massa, es lo mismo que tiene pendiente Patricia Bullrich: la Presidencia de la Nación.

Ahora, tiene una ventaja Sergio Massa: que podría esperar cuatro años más, ocho años más.

Yo no creo que pueda esperar. Yo creo que ya fue dos veces candidato. Suficiente.

O sea, esa famosa última bala de plata que vos mencionás.

Le queda una bala en la recámara, no le quedan tres balas en la recámara.

¿Pero se vence esa bala? Lo que vos decís es que la tiene que usar rápido.

Yo creo que la tiene que usar, intuyo, depende de cómo venga la negociación. A ver: Massa produjo la última escisión del peronismo en el 2013, que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder. Y cuando Massa vuelve a acordar con la Doctora, el peronismo vuelve al poder, que después gana Alberto Fernández y, bueno, pasó esto que pasó. Razón por la cual te digo: los peronistas saben qué pasa si se dividen, que uno de los grandes objetivos que tiene el "peronista originario" Diego Santilli es también dividir al peronismo. Y no es fácil eso, porque es otra visión de la moral que existe en el peronismo. Yo te cuento: yo soy el autor de la "marroquinería política". Yo sabía quién era Kirchner. Yo fui a dar una charla para inaugurar la Feria del Libro en Río Gallegos. Vino humildemente Kirchner, se presentó muy bien y me dejó con todos los peronistas de Río Gallegos. En el Café Mónaco me contaban todas las tropelías que hacía Kirchner, pero me lo contaban admirablemente, no de una forma condenatoria, no como botones. El peronismo es otra cosa, y tiene esa capacidad para privatizar cuando hay que privatizar y nacionalizar cuando hay que nacionalizar, y las mismas personas, sin grandes diferencias.

Cristina Kirchner y Sergio Massa recibieron al "general" del "ejército digital" de Lula, André Janones



¿Te imaginás un 2028 con Lula en Brasil —obviamente ya está, le quedan cuatro años a partir de 2027, o sea hasta 2031, pero pongámonos en 2028, con tres años más de Lula en Brasil—, con los demócratas gobernando Estados Unidos y con el peronismo gobernando Argentina?

Y es otro mundo ya; ya directamente es otro mundo, es otra América Latina, es otra cuestión. Y después también tenés que poner todo el oportunismo de los gobernadores, muchos de ellos amigos míos, que planificaron una alianza con Milei y que hoy son los que deben estar pensando. Te digo Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, todos los muchachos que...

Que le votaron todas las leyes.

Que votaron todas las leyes, que son los que hicieron números y demás. Y como me dijo a mí un gobernador —que no te lo identifico— que me invitó a comer cuando fui a dar una charla a su provincia, el tipo me dice: "Yo sé que los compañeros me critican, pero a mí me votaron mis comprovincianos para que resuelva los problemas de la provincia, y yo no puedo tener mala relación con el poder central". Y me parece que tiene que haber una concordia por ahí.

Hablabas de que el Círculo Rojo le picó el boleto a Milei. Concretamente desde que le dijo "Don Chatarrín" a Rocca.

"Don Chatarrín", que eso es lo que me demuestra que es lector mío, que es lector de Oberdán Rocamora, porque perfectamente Rocamora lo pudo haber llamado "Don Chatarrín".

Exactamente. ¿Qué imaginás que va a pasar con el Círculo Rojo más cercano, más aplaudidor de Milei, que lo sigue aplaudiendo? ¿Creés que va a haber alguna consecuencia para ellos con un gobierno peronista?

Podrá haber, pero con el peronismo siempre se arregla. Siempre va a haber alguna concesión. El peronismo es verdaderamente inteligente en todo eso. Y me parece que también el peronismo necesitaría un trabajo con una buena consultora. Vos sabés que el peronismo no es elogiable en el country. Vos en un yate no te podés poner a elogiar al peronismo, tenés que masacrarlo. Y bueno, es una cuestión hasta te diría moral. No por casualidad el peronismo lleva ochenta años de vida. Y privatizó, pudo haber hecho de todo; tiene ese atributo, que es la ubicación en su época.

¿Y el no peronismo, imaginando este escenario de enero de 2028, con tres años más de Lula?

Vos decís "el no peronismo", no "el antiperonismo".

Bueno, el antiperonismo es una parte del no peronismo.

El antiperonismo es hoy el factor que sostiene a Milei.

Exacto.

Porque el antiperonismo es tan fuerte como el peronismo; por eso también nació en 1945, con todos los equívocos que pudo haber. Pero el no peronismo hoy está en problemas, porque el peronismo también seduce, y el peronismo cuando llega al poder llega con alguna alianza más bien de centro.

¿Y entonces cómo seguiría el no peronismo, que incluye al antiperonismo tan importante como el peronismo?

Y bueno, el no peronismo tendrá que inventar otra cosa.

O sea, no sería ya ni el radicalismo ni Cambiemos

Tendrían que hacer otro Juntos por el Cambio. Que fue un buen cóctel Juntos por el Cambio: tenían la celebridad, que era Mauricio, el PRO; Carrió, que era la transparencia y era "la Cristalina"; y tenías al radicalismo, que aportaba territorio. Territorio, más transparencia, más celebridad: hicieron una buena cosa para una sociedad que estaba bastante hastiada del kirchnerismo.

Yo te escucho decir que lo que vendría después de Milei en el no peronismo y antiperonismo será nuevamente algo republicano, que vuelva a construir esas ideas.

Algo republicano, por supuesto. Y también depende de qué es lo que haga el peronismo en el poder. Ahora, si el país lo preside Sergio Massa, yo te digo que Sergio Massa no hace tonterías. Lo que dice Daniel Hadad, con acierto, de que es el tipo que más rápido aprende, es verdad. Yo creo que si está Zamora ahí con alguna opinión... Y yo sinceramente no creo que Kicillof sea un líder revolucionario, absolutamente nada; están en otra cosa. Uñac es la garantía: Uñac ha sido gobernador ocho años en San Juan, una provincia absolutamente de moda hoy, que andan todos bien en San Juan. Por supuesto que los adversarios de José Luis Gioja me van a masacrar. Gioja tuvo un error, que es el mismo error que tuvo Zamora. ¿Qué hizo Gioja? El error fue haber creído que la Corte les iba a dar cuatro años más. En ese error hay hoy otros que están esperando, porque —como me dijo una vez Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte— "ante el mismo caso no podemos juzgar de manera distinta, pero siempre aparecen nuevos casos". Uñac lo puso a su hermano en San Juan, perdió y, bueno, ya tiene que volver a recuperar. Y también Zamora creyó que le podían dar otro período y tuvo que poner a Claudia Ledesma Abdala, la esposa.

¿Qué imaginás que sería la vida de Cristina Kirchner en 2028 con un gobierno peronista, sea Kicillof, sea Sergio Massa, sea Zamora, sea Uñac?

La veo con mucha influencia, fundamental influencia, y como gran referente y consultora.

Como referente y consultora.

Y esa muchacha está hoy con tobillera por la concepción recaudatoria del poder que tenía su compañero de vida. A ver, yo como peronólogo te digo: el máximo error de Néstor Kirchner fue no haber optado por su reelección en el 2007. Quedó muy bien, gran caballero, le dio el poder a su mujer, pero su mujer no estaba en condiciones de resolver los problemas serios que dejaba Kirchner. Kirchner era un líder de culto y un fenómeno recaudatorio, a veces casi delictivo, si vos querés. Pero es un error tomarlo solo como líder de culto y es un error tomarlo solo como un delincuente. Más o menos uno tiene que conocer en su justa medida cómo son estos tipos. Y Kirchner padeció la presidencia de la Doctora; está escrito en un libro mío que se llama Churrasquitos hervidos. Billetes crocantes. Aparte, yo conozco tan bien todo esto que yo soy el primero que publica libros sobre la "marroquinería política" y todo eso, y estaba absolutamente solo. ¿Y por qué estaba solo?

Néstor Kirchner era el rey de la marroquinería política.

Por supuesto, ¿pero por qué estaba solo yo? Porque en ese momento Kirchner era socio de Clarín, estaba muy cerca de Clarín. Y vos sabés que donde Clarín está, casi no crece más el pasto si condena. Pero bueno, con el tiempo, digamos, yo no tengo ningún problema: yo voy a seguir equivocándome, voy a pifiar cuando corresponda, si tengo que vivir.

No, pero lo que hay que hacer es valorar la cantidad de aciertos. El tema es el promedio, ¿no?

Los aciertos no entran. Cuando yo dije en la elección del año pasado que el peronismo iba a golear, nadie me tomó en serio. El peronismo los goleó.

Exacto.

Los goleó, porque era una elección en la que se equivocó Milei. Planteó esa elección Milei como un referéndum sobre su gestión, y eso no era así: ese era un juego para los "minigobernadores", para que los "minigobernadores" vean cómo pueden manejarse con sus propios concejales. Se equivocaron y creían que era un referéndum. Eso sí que fue un acierto.

Jorge, querido, muchos aciertos, empezando por el de la marroquinería. Asi que reíte de eso que colocan los críticos.

Por supuesto, y es lo que hago.

Y ponderá todos los aciertos. Te agradecemos mucho. Nosotros vamos a seguir leyéndote todo el tiempo e invitándote todo el tiempo con nosotros.

Yo te agradezco que repliques mis notas en Perfil.

Un gran placer, un orgullo, y de haber compartido esta redacción en los años 80.

En los 80, cuando venías vos a las reuniones de secretarios de redacción; me acuerdo perfectamente de todas tus intervenciones.

Lindas épocas compartidas. Y "bella mañana".

"Bella mañana".

LP