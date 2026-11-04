Konex de Antropología Cultural: “No creo que Trump en su cotidianidad viva según los valores cristianos que declama”

La antropóloga e investigadora del CONICET Claudia Briones, distinguida con el Premio Konex de Platino en Ciencias Antropológicas, analizó los cambios sociales, políticos y culturales que atraviesa el mundo. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), reflexionó sobre el avance de las derechas, los malestares sociales que atraviesan a distintas generaciones y el papel de la religión en las decisiones electorales.

Durante la entrevista, también cuestionó la distancia entre los valores cristianos que Donald Trump declara públicamente y su comportamiento cotidiano. Además, puso el foco en la situación de los pueblos originarios, las políticas indigenistas y los derechos indígenas en la Argentina, y advirtió sobre los retrocesos en el reconocimiento de estas comunidades.

Claudia Briones es una destacada antropóloga, investigadora del CONICET y referente fundamental en los estudios de diversidad cultural, políticas de alteridad y derechos de los pueblos originarios. Su trabajo académico y territorial en la Patagonia la ha consolidado como una de las voces más respetadas de las ciencias sociales en América Latina. Recientemente fue distinguida con el Premio Konex de Platino en la categoría de Ciencias Antropológicas, como una de las personalidades más destacadas de la última década en las humanidades de la Argentina.

Claudia, felicitaciones por su Konex de Platino.

Sí, muchas gracias.

Faltaba tenerla justo al día siguiente aquí. Continuamente se habla de que estamos frente a un cambio antropológico, de que las tecnologías están produciendo una modificación civilizatoria. Así que nada mejor que analizarlo con una antropóloga. ¿Cómo está viendo la sociedad actual y cómo se la ve desde la antropología, que le da una dimensión temporal que permite observar los cambios de largo plazo mucho mejor que ninguna otra especialización científica?

Sí, en realidad son conversaciones que tenemos entre distintas disciplinas, ¿verdad? Porque esto es de una escala que difícilmente se puede abarcar desde investigaciones individuales y disciplinas únicas. Yo creo que en este momento todo se puede mirar en distintos niveles y depende de dónde uno quiera hacer foco, va a encontrar diferentes cosas. La pregunta sería: ¿estamos simplemente en un momento de reacomodamiento de cosas en otras direcciones o estamos en un cambio de era? Y ahí tiene que ver con lo que veamos como los desafíos que hay por delante. A mí me da la sensación, y vengo pensando, que se nos abren escenarios a futuro, sobre todo para los jóvenes, que a veces parecen distópicos. Antes había momentos de escenarios utópicos; ahora parece que hay momentos de escenarios distópicos. Estoy pensando, por ejemplo, y lo pongo en primer lugar, qué va a pasar con el planeta. ¿Qué es esto de la crisis climática? ¿Qué es esto que venimos llamando Antropoceno y que desde los pueblos indígenas se viene denunciando como terricidio? Es decir, transformaciones geológicas que tienen muy directamente que ver con la actividad humana, capaces no solo de transformar el planeta y sus condiciones de vida, sino de ir destruyéndolo. Entonces, ese es un escenario terriblemente distópico. En términos de cómo confiar en la palabra que nos damos, bueno, venimos hablando de épocas de posverdad, de fake news. Así que están todos esos escenarios distópicos. Ahí la pregunta es hacia dónde estaremos yendo. Se viene hablando hasta de crisis civilizatoria, en este momento de crisis civilizatoria o de policrisis, porque uno lo puede leer en niveles muy diferentes: políticos, culturales, económicos, geopolíticos, ni hablar, por supuesto, ambientales, en un sentido muy amplio. ¿Nos reacomodaremos más de lo mismo o pasarán transformaciones verdaderamente sustantivas?

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Estamos en un día poselecciones en Estados Unidos, a una semana de las elecciones en Brasil. Pareciera haber una tendencia en sentido opuesto a lo que venía imaginando la tendencia anterior.

Sí, yo a veces creo que incluso desde las ciencias sociales mismas hay procesos que hay que leer con un rango temporal más amplio. Personalmente, yo no me creo eso de la derechización del electorado. En este caso, sí creo que hay muy distintos malestares que incluso desde las ciencias sociales no sabemos leer y que van tomando estas formas que después también nos sorprenden. Es decir, en determinado momento podía sorprender lo que acabó llamándose el giro a la derecha y ahora puede llegar a sorprender otra cosa. Pero a mí me parece que lo que nosotros podemos hacer críticamente, desapegándonos de nuestros afectos, deseos y opiniones, es tratar de entender esos malestares que están marcando situaciones muy diferentes por región, por generación, por pertenencia. Me da la sensación de que ahí tenemos una sorpresa: lo que parecía esa supuesta derechización de Estados Unidos, que obviamente tiene sus trayectorias en esa dirección, con sectores de base no cristianos de base que tienen esa trayectoria y tradición. Se han empezado a leer muchas cosas y creo que hay algo interesante. O, como yo lo vengo leyendo, se da la explicación económica: bueno, es que el galón de la nafta está a cuatro dólares y la carne picada a quince. Y, sin embargo, a mí lo que me parece que pasó es que en Nuevo México se eligió a una Native American, que es la pertenencia indígena en los Estados Unidos. Creo que no me acuerdo en qué estado, si era Carolina, una gobernadora afroamericana, mujer y afroamericana. En Texas, donde yo tengo un cariño especial porque ahí estudié el doctorado, tuve la suerte de estar cuando hubo una gobernadora demócrata y mujer. Pensé que no iba a pasar nunca más y ahora eligieron un gobernador varón, pero latino. A mí me parece que hay toda esa convicción de la ideología antiwoke, que parecía como una pátina común de esta cosa que llamamos las ultraderechas, esta cosa woke que tampoco sabemos muy bien qué quiere decir. La gente está marcando y diciendo: a ver, ¿qué se venía discutiendo? ¿Sí aceptamos nuestra diversidad eligiendo una gobernadora indígena, eligiendo una gobernadora afro, eligiendo un senador musulmán? No tuve tiempo de ver bien en qué estado. Esas son las cosas que yo leo: las diversidades socioculturales, cómo la sociedad las logra contener o rechazar y qué indica eso. Entonces, a mí me parecen datos interesantes. Y sí, creo que si uno ve Estados Unidos y ve Europa, distintos países de Europa, sobre todo las manifestaciones juveniles y los enojos juveniles, me da la sensación de que también como trasfondo, a pesar de las diferencias, está esta cuestión: hay gastos para la guerra, hay financiamiento para la guerra. Europa se está armando en esta nueva geopolítica y se generan muchos más gastos militares. Y las universidades... Bueno, en el país mismo no estamos en un momento en el que financiamos las universidades, pero se está discutiendo si compramos un submarino. Son elecciones que se hacen desde los gobiernos y creo que a veces generan distintos tipos de malestares.

Un tema bien profundo y es transideológico, y la antropología permite comprenderlo mejor: es la importancia de la religión en el voto. Como usted dice, en el caso del triunfo de Trump, ahora fracaso, pero inicialmente triunfo. Trump no nació de un repollo. En el Partido Republicano había una tendencia a la extrema derecha que ya manifestaba George W. Bush, con aferrarse a la Biblia y discusiones de orden religioso. Vemos otro tipo de manifestaciones con el judaísmo de nuestro presidente. Bolsonaro, otra de las formas de expresión de la religiosidad en la política, con un evangelismo extremo. ¿Qué nos enseña la antropología sobre la importancia que tuvo la religión en la decisión política que cada una de las épocas fue tomando y cómo lo ve usted hoy, en este presente?

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No son mis temas y estoy opinando como ciudadana, no como antropóloga que hizo una investigación. Porque, digamos, a veces uno puede tener reflejos para leer antropológicamente, pero la antropología requiere investigación. Somos una ciencia empírica, nos interesa escuchar. Bueno, yo soy antropóloga sociocultural: lo que la gente hace, dice y piensa. Pero tengo la sensación de que leer contextos tan diferentes y unificarlos es muy difícil. Mi hipótesis de trabajo ahí sería más pensar que hay algo de lo religioso que ciertos políticos articulan y que produce sentido para cierta gente, y no tiene nada que ver con las creencias de la gente. Es como si... No sé, hay niveles que me parecen más de manipulación política en esos casos, que logran articular algo que sí está. En Estados Unidos, uno dice: bueno, las trayectorias de ese país creo que tienen dolores muy profundos, no saldados, que vienen desde la Guerra Civil o antes. Entonces, ahí hay atrincheramientos en lo religioso y articulaciones dificultosas entre el Ku Klux Klan y un argumento religioso que no tiene nada que ver con la religiosidad cristiana de muchos otros grupos. Pero se van dando esos fenómenos históricos que habría que saber leer. Desconozco la convicción personal de lo que uno después ve en estas cúpulas, pero me da la sensación de que a veces logran articular e incluso manipular cosas que después no condicen con su vida cotidiana. Si yo lo miro de afuera, el señor ese que aparece ahí no me parece que tenga una vida cotidiana que refleje los valores cristianos que supuestamente declama en otro nivel. Pero no lo sé. Es mi opinión. Acá yo soy lectora como muchos otros.

Me gustaría una referencia a su especialidad de la manera más didáctica posible para el gran público. ¿Qué mensaje quiere transmitir a nuestra audiencia en aquello que tiene que ver con su propia especialidad?

Bueno, mi propia especialidad es el trabajo con las políticas indigenistas y los derechos indígenas. Yo lo decía ayer: la verdad es que, además de agradecer a la Fundación y al jurado por realzar las contribuciones de las ciencias sociales y las humanidades en este momento en que venimos siendo tan vapuleados, también, a través de mí —y así lo creo—, se pone de relieve un tema que nunca en este país se consideró importante ni prioritario. Porque son muy pocos, o ya no hay, o quiénes son. Y a mí me parece que es precisamente desde esos lugares que parecen márgenes donde podemos escuchar y entender los malestares de lo que no funciona en nuestras convivencias. Entonces, yo sinceramente lo que pude pensar antropológicamente siempre lo pensé desde esos lugares: del país, incluso de nuestra forma de construir nación, de nuestras pertenencias, de lo que se considera prioritario o no. Estamos en un momento muy difícil, de tanta negación de que eso siquiera tiene alguna relevancia y de tanto retroceso en algunos pasos que se habían dado. Es todo un diagnóstico paralelo a cuando uno pone en valor la situación de las universidades nacionales. Digo, creo que tenemos muchos puntos que tendríamos que repensar seriamente. Algunos colegas ayer, cada cual desde su especialidad, fueron tratando de poner esto en foco. ¿Qué es lo que nos merecemos pensar de otros modos y trabajar de otros modos?

Sí, primero, felicitaciones. Segundo, muchas gracias. Y vamos a tratar de ponerle foco a estos temas más a menudo.

Lo agradecería, porque yo hace un tiempo que vivo en el sur. Soy nacida y criada en esta ciudad de Buenos Aires, pero hace un tiempo que vivo en el sur y a veces duele un montón la desinformación que hay en los medios que acaban siendo masivos. Así que agradecería enormemente que eso pasara.

Así va a ser. Muchísimas, muchísimas gracias.

Gracias a usted.

LMM