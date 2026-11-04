Chaco volvió a exportar zapallos a Chile tras años de interrupción comercial

Después de años sin operaciones comerciales, Chaco retomó las exportaciones de zapallos a Chile. Este miércoles partió desde la localidad de Juan José Castelli el primer camión con un cargamento de zapallo plomo salteño, destinado a compradores de Santiago de Chile. El envío representa la reactivación de un vínculo comercial que se había interrumpido por problemas administrativos, demoras aduaneras y pérdidas económicas para los importadores.

La operación involucra a productores hortícolas del norte chaqueño y contó con la participación de Sandías Castelli, una firma que colaboró en las gestiones y los contactos comerciales para concretar el envío. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, el principal desafío no estuvo únicamente en resolver las dificultades burocráticas, sino también en recuperar la confianza de los compradores chilenos.

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Las dificultades que habían frenado las exportaciones

Los antecedentes de esta situación se remontan a experiencias comerciales anteriores, cuando los envíos de productos hortícolas chaqueños enfrentaron demoras vinculadas con los procedimientos aduaneros y las exigencias administrativas. En ese contexto, Walter Javier Detzel, responsable de Sandías Castelli, comenzó en 2023 una serie de gestiones destinadas a facilitar la comercialización internacional de productos hortícolas. Entre ellas, planteó la problemática ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

De acuerdo con la información difundida por los impulsores de la operación, se promovieron modificaciones regulatorias orientadas a simplificar los requisitos de acondicionamiento, envasado y exportación, sin eliminar los controles sanitarios y aduaneros correspondientes.

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Sin embargo, la reducción de las dificultades administrativas no garantizaba por sí sola el regreso de los compradores. Los antecedentes de pérdidas económicas habían generado desconfianza entre los importadores, por lo que también fue necesario restablecer los vínculos comerciales. "Tuvimos que demostrar que los procedimientos habían cambiado. No era solo sacar una traba, era recuperar la confianza de quienes habían perdido plata", explicó Detzel.

El cargamento enviado a Chile está compuesto por zapallo plomo salteño, una variedad que presenta características similares a las del zapallo camote, demandado en el mercado chileno. Su elección surgió como una alternativa después de las dificultades que se habían presentado en los primeros ensayos con semillas específicas.

Desde Sandías Castelli aclararon que los zapallos exportados pertenecen a otros productores de la región y que la participación de la firma estuvo vinculada con el asesoramiento y la articulación de contactos comerciales para concretar la operación.