Ferraro criticó el dictamen sobre Adorni: "Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “es joda” y “realmente nos toman el pelo a todos los argentinos” al referirse al dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que no hay indicios para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

“Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno y ahora se está por salir con la suya haciéndonos creer que su cambio de vida se explica con un pendrive que encontró con criptomonedas”, cuestionó.

El caso Adorni

“Más de 400.000 dólares en efectivo para comprar propiedades y pagar obras de construcción, viajes por el mundo y vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de las tarjetas de crédito de sus propios empleados”, enumeró Ferraro.

Y luego se preguntó: “¿De verdad nos quieren hacer creer que no hay nada que investigar?”

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“Vergüenza debería darles”

“Estamos frente a un nivel de connivencia y de pactos entre operadores judiciales y el poder político que es escandaloso”, afirmó Ferraro.

“Vergüenza debería darles”, concluyó el diputado nacional de la Coalición Cívica en una publicación de la red social "X".







Pollicita pidió que la causa contra el exjefe de Gabinete deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizaría una eventual evasión tributaria, según se desprende el dictamen publicado por Infobae.