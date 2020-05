EEUU post coronavirus: el 1 de junio reabren los parques temáticos de Orlando

El próximo lunes 1 de junio, el Parque Legoland del estado de Florida, en los Estados Unidos abrirá sus puertas al público, a pesar de que la propagación del coronavirus sigue siendo noticia diaria en ese país. El tema fue estudiado por diversas autoridades estatales y, dado que en el Condado de Orange, donde se encuentran los parques temáticos sólo se registraron 35 casos positivos de COVID-19, se decidió avanzar para comenzar a limitar las cuantiosas pérdidas económicas que afecta a la industria turística de la región.

De todos modos, Disney Springs, el paseo de compras y entretenimientos de Disney Resorts ya está abierto desde el 20 de mayo, igual que el City Walk de Universal Studios. Á pesar de las medidas preventivas de control de visitas, ambos emprendimientos aclaran que la eventualidad de un contagio no está absolutamente descartada. La cadena Legoland, de 8 parques en todo el mundo, inauguró su primer espacio de atracciones interactivas en la ciudad de Billung, Dinamarca, en 1968. El de Florida, que reabrirá el próximo lunes, se encuentra en Winter Haven, nació en 2011 y emplea a un millar de personas.

Apenas cinco días más tarde, el 6 de junio, Universal Studios Florida, de 43 hectáreas, 23 atracciones y 4 montañas rusas, también podrá visitarse. El hogar de The Simpsons, Harry Potter, Barney y Hombres de Negro ocupa el octavo puesto entre los más concurridos de Estados Unidos.

El 11 de junio le seguirá Seaworld, que ya promociona descuentos de US$ 50 en tickets. Quienes tuvieran entradas que no pudieron aprovechar, podrán utilzarlas hasta el 31 de diciembre de 2021, sin necesidad de revalidarlas.

Y finalmente, el 11 de julio, Minnie y Mickey vuelven a escena, con la reapertura de dos parques de todo el complejo Walt Disney World Resorts: Magic Kingdom y Disney’s Animal Kingdom. El 15 de julio, será el turno de EPCOT y Disney’s Hollywood Studios. Diferente será la situación de las propiedades Disney Vacation Club y Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground, ya que estarán disponibles para sus miembros y huéspedes invitados a partir del 22 de junio.

Las propiedades Disney Vacation Club en Vero Beach, Florida, y Hilton Head, Carolina del Sur, abrirán el 15 de junio. Al menos, este es el cronograma de aperturas progresivas que anunció hasta ahora Jim MacPhee, vicepresidente senior de operaciones de Walt Disney World Resort. Y no todo está todavía dicho, ya que siguen las conversaciones con Ron DeSantis, gobernador de Florida, para que la reapertura no provoque un alud de contagios en Orlando y Kissimmee, que ahora están prácticamente vacías.

En todos los parques se tomará la fiebre de cada visitante, se pondrá alcohol a su disposición, deberá respetar las indicaciones de distanciamiento y desde luego, usar tapabocas. Todavía no se terminó de acordar qué atracciones abrirán al público y cuáles no, por ahora. Pero sí se filtró que seguramente no se hará el majestuoso cierre nocturno con fuegos artificiales, tampoco los desfiles callejeros ni nada que implique contacto entre personas ni amontonamiento de familias. Las compras en las boleterías y restaurantes se harán en plataformas on line que se montarán en los ingresos respectivos.

Con todas sus aerolíneas en funcionamiento, la afluencia a los parques está garantizada por el turismo interno de Estados Unidos. Sin embargo, de puertas adentro, lo que más se teme es cómo repercutirá la afluencia de visitantes de St. Louis, Atlanta, Georgia, ciudades que registraron muchos contagios de coronavirus. Con Disney a la cabeza –ya que es el que recibe más público- los parques darán prioridad al rebooking, es decir quienes ya compraron sus entradas y nunca pudieron asistir por la pandemia mundial estarán primeros en las listas. Sin vuelos en la Argentina, por lo menos hasta el primero de septiembre, los argentinos estarán en la cola de espera.

