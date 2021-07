Vidal y Carrió hicieron campaña donde el PRO tiene quórum propio: Recoleta

La compleja tarea que tienen por delante María Eugenia Vidal y los encargados de campaña del PRO en la Capital Federal, para volver a generar empatía entre la ex gobernadora bonaerense y la parte del electorado opositor todavía decepcionada por aquello de "orgullosamente bonaerense", tuvo este viernes otro capítulo de fotos y sonrisas: esta vez con Elisa Carrió como aliada y en un lugar en el que Juntos tiene "quórum propio": Recoleta.

La "recorrida escuchando a los vecinos", como la definió la propia Vidal, la plasmó en su cuenta de Twitter con tres fotos, dos con Lilita, en una de ellas disfrutando de una merienda al aire libre y en la otra ambas a pura sonrisa, mientras que en la tercera de las imágenes aparecían junto a un guitarrista callejero, situación en la que Carrió bromeaba con el artista, ambos sin barbijo.

"Recorrida por Recoleta con @elisacarrio. Cada caminata juntas para escuchar a la gente es un gran momento. Nos llevamos mucho cariño, ideas y, por supuesto, muchas anécdotas", tuiteó Vidal en su cuenta de Twitter poco antes de las 3 de la tarde:

Recorrida por Recoleta con @elisacarrio 🤗 Cada caminata juntas para escuchar a la gente es un gran momento. Nos llevamos mucho cariño, ideas y, por supuesto, muchas anécdotas. pic.twitter.com/75g6npifOY — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 30, 2021

Según se indicó más tarde, participaron también de la recorrida junto a la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad y Carrió, el titular de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro y el dirigente Santiago Cantón.

Durante la visita, Vidal y Carrió conversaron con vecinos y comerciantes, escucharon reclamos y dialogaron sobre las distintas problemáticas de esa lujosa zona porteña, claro bastión del PRO, apuntando a lograr que quienes en 2019 desencantados con la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional optaron por apoyar a Alberto Fernández vuelvan en las PASO a acompañar a los candidatos "larretistas".

Un rato antes y en el marco del Día Mundial contra la trata de personas, Vidal se sumó a una campaña en su cuenta de la red social Twitter para luchar contra este flagelo. "NO ES EN TWITTER. Si denunciamos por acá casos de trata de personas no ayudamos a las víctimas: damos más herramientas para que se siga cometiendo el delito. Si ves o sabés algo, llamá al 145", publicó la ex gobernadora de Buenos Aires:

NO ES EN TWITTER ❌ Si denunciamos por acá casos de trata de personas no ayudamos a las víctimas: damos más herramientas para que se siga cometiendo el delito. Si ves o sabés algo, llamá al 145 📲. pic.twitter.com/xGHvQb8NAH — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 30, 2021

La jornada proselitista de Vidal terminaría junto la diputada nacional Carla Carrizo, en la Estación 10 de Bomberos, reunión de la que Vidal habló de "bomberos y bomberas", motivando que algunos usuarios de redes renovaran sus críticas por "hablar como el kirchnerismo":

Claudia y las mujeres que integran el equipo de bomberos y bomberas de la Ciudad son el ejemplo perfecto de que los trabajos no tienen género 👩‍🚒✊ Hoy estuvimos con @CarlaCarrizoAR en la Estación 10 escuchándolas, conociendo sus preocupaciones y lo que proyectan para su futuro. pic.twitter.com/4l1XOvsQp8 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 30, 2021

HB