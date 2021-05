Accesos: los controles en la autopista 25 de Mayo volvieron a provocar demoras

El viernes 21 de mayo a las 00:00 comenzó oficialmente el confinamiento estricto en las zonas de alarma epidemiológica por coronavirus, limitando así la circulación solo al personal esencial. Ahora bien, a causa de las intensas lluvias, en algunos principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires no se llevaron a cabo los controles policiales.

En el marco de las nuevas restricciones, se cerraron 71 ingresos vehiculares a la Capital Federal y dejaron liberados solo 56.

En estas últimas horas, en los peajes de la autopista mano a capital, estarían controlando vehículo por vehículo desde el oeste en la 25 de mayo. Según trascendió, había 12 casillas cerradas y 5 abiertas, lo que provocó aproximadamente 10 cuadras de cola.

Sin embargo, en la primera noche del confinamiento y en la madrugada de este sábado, los controles en Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Ciudad desde el sur del Conurbano, no estuvieron funcionando.

Confinamiento total: qué pasará con los permisos de circulación

Si bien el personal de Prefectura se encontraba en el lugar con los barriles y conos naranjas puestos en el asfalto para separar los carriles, no frenaron a los vehículos, a causa de una normativa que indica que con el piso mojado se recomienda no hacerlo, por lo que actualmente no se están realizando los controles en el lugar.

La misma situación se pudo ver en la bajada de la avenida Belgrano para salir hacia el lado de Avellaneda, donde también está presente la policía del territorio bonaerense, pero tampoco están frenando el tránsito.

De acuerdo a las primeras imágenes, se puede observar una menor cantidad de autos en comparación al sábado pasado, aunque cabe destacar que se esperan menos automovilistas, teniendo en cuenta que solo pueden circular aquellas personas que realicen actividades esenciales.

Al analizar el comienzo del confinamiento estricto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, informó que este fin de semana se harán "controles de adaptación", a pesar de que resaltó la "gran responsabilidad en el cumplimiento de la circulación".

"Son controles de adaptación. La gente en un par de horas no puede cambiar el sistema perfecto de autorización. Hay una gran responsabilidad en el cumplimiento de la circulación. Vemos que hay muy poco tránsito circulando", señaló Berni en declaraciones radiales, aunque remarcó que "hay condiciones meteorológicas que ayudan".

Y concluyó: "En el transcurso de las horas, en la medida en que la aplicación empiece a generar las autorizaciones, los controles van a ser extremadamente estrictos y los que no tengan la autorización van a quedar a disposición del fiscal".

En tanto, el viernes en la Casa Rosada, las autoridades de Nación, Ciudad y Provincia habían acordado realizar "controles estrictos" para dar cumplimiento al "cierre duro" anunciado por Alberto Fernández, para lo cual se habló de "intensificar" la presencia policial en accesos y rutas del AMBA.

"Se controlarán especialmente las rutas bonaerenses porque el turismo está prohibido, con fuerte presencia de Seguridad en el peaje de Hudson básicamente", destacaron las fuentes.

Asimismo, se estableció que los trabajadores esenciales conservarán sus permisos de circulación, mientras que los del resto serán dados de baja, así como se ratificó que se suspende la posibilidad de hacer turismo: para ello se hicieron caer las autorizaciones de viajes y habrá "estrictos controles interjurisdiccionales".

Por último, se resaltó que los empleados o dueños de comercios de Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Ciudad: "Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad", explicó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Para conocer los accesos habilitados para la circulación durante este período de restricciones se puede ingresar a la web de Gobierno porteño:

https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/movilidad/noticias/caba-partir-del-viernes-21-de-mayo-se-cerraran-71-accesos-las.