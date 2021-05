Alberto Fernández busca recrear la unidad de la pandemia 2020 para cerrar más

Alberto Fernández no será más “el comandante” tal como lo llamó el diputado opositor Mario Negri y Horacio Rodríguez Larreta dejó de ser considerado “amigo”, pero el Presidente buscó recrear el apoyo político que tuvo en los inicios de la cuarentena 2020 para anunciar el regreso de fuertes restricciones con el objetivo de bajar los contagios y muertes por coronavirus.

El jefe de Estado estaba dispuesto a que sean los jefes distritales los que tomen medidas más drásticas. “Nosotros fijamos criterios sanitarios y un piso a partir del cual los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño pueden anunciar aún más medidas restrictivas”, repetían cerca del jefe de Estado al mismo tiempo que el propio Fernández aseguraba que no habría un regreso a fase 1.

En la Casa Rosada mostraban malestar con muchos gobernadores por no haber acompañado las medidas anteriores hasta el extremo de que algunos de ellos comenzaron a llamar por teléfono a distintos funcionarios para que sus territorios no sean incluidos en alerta epidemiológica porque no podrían hacer cumplir las restricciones. Esta posición cambió días atrás y en las videoconferencias con el Presidente coincidieron en la necesidad de tomar medidas más estrictas mientras la ocupación de camas muestra las cifras más altas en los 14 meses de pandemia.

Apoyo. Esta vez, los jefes provinciales acompañarán las medidas.

La decisión de avanzar hacia una cuarentena fuerte por nueve días fue otra de las medidas que sorprendió a los propios funcionarios nacionales ya acostumbrados a enterarse de muchas de las decisiones una vez que ya están tomadas. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, era quien había pasado la tarde del jueves con Fernández en la Quinta de Olivos y la única enterada hasta que el Presidente llegó a la Casa Rosada para ultimar los detalles y grabar el mensaje que se transmitió el jueves por cadena nacional.

En una charla telefónica, Larreta concedió suspender por tres días las clases

Allí detalló que desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas y hasta el domingo 30 inclusive quedan suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Durante estos días solo se podrá circular en las cercanías al domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18. Además, durante el fin de semana del 5 y 6 se junio regirán las mismas restricciones.

¿Qué pasó? Además del aumento de casos y récord de fallecidos, Fernández entendió que recibiría el apoyo de todos los gobernadores y del propio Larreta. Algunos de ellos le pidieron una medida federal. “Yo no puedo tener diez distritos con alerta amarilla, 20 en rojo y 4 en alarma porque me es imposible controlar, vayamos en todos los lugares con medidas fuertes”, fue uno de los planteos.

El respaldo de los gobernadores comenzó a llegar de inmediato, incluso de los jefes provinciales como Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) que tres semanas atrás habían rechazado las medidas impuestas por el Presidente. Perotti no pudo esperar el decreto presidencial y el colapso sanitario en su provincia lo llevó a anunciar el cierre total horas antes. “Desde hace dos semanas estamos mandando respiradores a Santa Fe y aunque sigamos mandando si no cortan la circulación, no hay respiradores que alcancen”, se quejaban en Presidencia. El vínculo con Perotti está roto. El gobernador pasó de ser uno de los primeros dirigentes en apoyar la candidatura de Fernández a tener fuertes diferencias con un jefe de Estado al que acusa mirar más al kirchnerismo que a los gobernadores.

Tripartita. Ayer Cafiero reunió a Berni, Bianco, Santilli y Frederic.

Mientras se terminaba de escribir el decreto, la Casa Rosada coordinaba con los gobernadores la posibilidad de que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño adhieran a las medidas a las medidas nacionales, sino que también el acompañamiento se traduzca en una solicitada.

“Te acompaño en todo pero con las clases no”, fue una de las primeras frases que le dijo el jefe de Gobierno porteño a Fernández el jueves por la mañana en la primera conversación telefónica luego de las fuertes disputas políticas. El jefe de Estado le pidió negociar el cierre total que incluiría a las escuelas y fue en esta charla en la que decidieron restablecer el feriado del 24 de mayo para que la suspensión de las clases corra solo por tres días.

Minutos después de retomar el diálogo, Larreta participó de la videoconferencia con los gobernadores y anunció: “Coincidimos en que hay que poner más restricciones. Mostrarnos juntos es un muy buen mensaje”, dijo el funcionario de Juntos por el Cambio.

No hubo foto conjunta para los anuncios pero el Presidente entendió que esta etapa de la pandemia requerirá del consenso político. Este viernes, el acuerdo avanzó con la coordinación de controles y medidas entre el gobierno nacional, provincial y de la Ciudad. Fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien reunió a Sabina Frederic, Carlos Bianco, Sergio Berni y Diego Santilli para mostrar unidad. Si no es por amor, será por espanto, incluso entre los propios.