Alberto Fernández: "Cristina me conoce, sabe que por las buenas me sacan cualquier cosa, con presiones no..."

En este jueves volcánico, en medio de la feroz puja de poder desatada en el seno del Frente de Todos, y mientras arreciaban las versiones sobre el posible alejamiento del ministro del Interior "Wado" de Pedro, el presidente Alberto Fernández habló con el diario Página/12 y cuestionó con dureza los ofrecimientos de renuncia que presentaron varios ministros y funcionarios que responden a la vicepresidente Cristina Kirchner, considerando que lo que más lo molestó fue el tono de las presiones: "Cristina me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, pero con presiones no...".

"No me van a obligar", señaló, en alusión a las durísimas presiones desde el kirchnerismo tratando de forzar la salida de varios integrantes del Gabinete, sobre todo las de Martín Guzmán en Economía y Santiago Cafiero a cargo de la Jefatura de Gabinete.

En el diálogo con P/12, el Mandatario insisitió en remarcar que "Cristina nunca me pidió el alejamiento del ministro Guzmán", aunque confesó estar enojado por toda esta movida de renuncias en cadena y llegó a calificarla como “una estudiantina”.

“Me piden que pare, pero qué voy a parar si yo no hice nada” le dijo Alberto a P/12, y también se preguntó "¿por qué no me llamó Máximo a mí?", cuando desde el diario le preguntaron sobre el llamado del hijo de Cristina Kirchner a Sergio Massa, otro de los protagonistas centrales de todo este entramado de la crisis del Frente de Todos, para que "mediara" en busca de acercamientos.

Fernández sabe que deben hacerse cambios en el Gabinete, "lo charlamos con Cristina, acordamos nombres", señaló el Mandatario, pero su postura era la de hacer esos reemplazos más adelante. "No entiendo para qué se apuraron”, señaló Alberto en la charla con Página/12, pero no deslizó nombres sobre quienes habían sido los funcionarios "acordados" con la vicepresidenta en cuanto a salidas y entradas del Gabinete.

Ya en afirmaciones citadas por la agencia Télam, Fernández insistió en que "la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", y remarcó que seguirá "garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos".



"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", dijo el mandatario, al iniciar un hilo a través de su cuenta en la red Twitter.

Las declaraciones del Presidente se conocen luego de que ayer el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, tras los resultados electorales de las PASO que se celebraron el último domingo. Tras la presentación de las renuncias, el mandatario recibió ayer el apoyo de gobernadores, intendentes y referentes del mundo sindical y empresario.



"Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino", continuó el mandatario en su publicación. "Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", añadió.



En ese marco, agradeció el "apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas" y valoró "el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo".

