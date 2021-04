Antes del PCR, Alberto Fernández afirmó "me siento bien, estuve tocando la guitarra"

La noticia del contagio de coronavirus del presidente Alberto Fernández conmovió el panorama político-sanitario de este sábado 3 de abril, y mientras espera esta tarde el test PCR que determinará que cepa de Covid-19 lo afecta, el Mandatario concedió una larga nota a Toma y daca, en la AM750, ocasión en la que afirmó: “Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo porque ayer estuve lo más bien, estuve tocando a la guitarra. A la noche tuve un dolor de cabeza medio raro, me tomé la fiebre y tenía 37,3".

"Ayer me hicieron un test rápido, en el transcurso de la tarde tendremos un resultado definitivo. Pero me siento bien. Recién se fue el médico, me revisó. No tengo ningún síntoma preocupante”, tranquilizó el Mandatario, señalando "no tengo la menor idea de cómo me contagié. Creo que debe servirnos para que todos entendamos el riesgo que corremos”.

“Me dicen los médicos que la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes como para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia”, dijo Fernández.

“Lo importante es que estemos tranquilos y sigamos cuidándonos, porque nosotros repetimos continuamente ese mensaje, pero hay mucha gente que nos nos hace caso...", admitó el Presidente.

Sobre la suspendida reunión con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Fernández explicó que el objetivo es "pensar que hacemos para frenar que el contagio desde el Area Metropolitana vuelva a derramarse sobre el resto del país", y sobre el tema anticipó que "esta tarde voy a llamar a Horacio".

Si bien evitó hacer anuncios sobre restricciones, Fernández explicó que “quisiera que (con Larreta) hagamos algo para frenar la circulación de virus. en el mundo hay toque de queda, me parece oportuno volver a hablar con Horacio y Axel para que diseñemos algo juntos”.

"Yo sé que todos tienen muchas dificultades para soportar un encierro, pero si uno mira el mundo eso es lo que está ocurriendo. En Europa todo deja de funcionar después de las 6 de la tarde, incluso hasta cerraron las clases", agregó en la entrevista con la AM 750, señalando que "me desperté temprano y tenía tantos mensajes que me dieron ganas de seguir durmiendo".

"Como siempre digo mi único objetivo es preservar la salud de los argentinos, ese es mi único objetivo", afirmó el Mandatario, repitiendo el discurso que sostuvo el año pasado en la larga cuarentena cumplida en la Argentina, y cuando le preguntaron sobre el perjuicio económico que provocaría un nuevo cierre de la economía, Fernández dejó abierta a la posibilidad de que pudieran volver "algún IFE, un ATP focalizado, que no se llaman así, pero donde vemos problemas damos el auxilio del Estado sobre esas empresas, pero lo que uno observa es que los contagios no se dan en los lugares de trabajo, se dan en las reuniones sociales, en los encuentros sociales y ahí está el problema".

"A mi me hubiera gustado que tengamos la vacuna de Pfizer, pero Pfizer no nos quiso vender la vacuna, eso fue lo que pasó", señaló el Presidente sobre ese polémico tema.

"La economía está reaccionando muy bien y se están creando empleos a un ritmo llamativo", se esperanzó el Presidente, contando que "me decía Antonio Caló que la UOM tiene 15 mil afiliados más que los que tenía en 2019".

"La economía está creciendo a ritmo sostenido, aunque nos preocupa la inflación", señaló Fernandez, indicando que "hasta el FMI ha reconocido que la inflación es multicausal, y hay un problema inflacionario en el mundo entero con los alimentos, porque con la pandemia ha crecido la demanda, pero nosotros estamos aumentando la producción de alimentos"."Nosotros tuvimos toda la agroindustria, todo el transporte que funcionaron durante la pandemia y eso funcionó. Les cuento que por mi cumpleaños mi hijo, Fabiola, todo querían que nos juntáramos y yo no quise, porque esos encuentros con amigos son el problema, ahí está el problema", agregó Fernández.

En la entrevista con la AM750, le preguntaron sobre las visitas del juez Borinsky a la quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri, a lo que el Presidente contestó "en marzo en 2018 no pensaba a ser candidato a nada, en esa época condenaron a Lula, escribí un articulo donde cantaba el caso Lula y mostraba la similitud de lo que pasaba en Argentina. Advertí las similitudes y no tengo duda, acá paso que el PE utilizó a la justicia para perseguir a sus opositores. Hubo muchos jueces que se prestaron a eso. Así como paso con Lula, ahora, y se encontraron los mails que se intercambiaba el juez con los fiscales, para poder impedir que Lula sea candidato. Del mismo modo empiezan a aparecer en Argentina llamados telefónicos, los mails donde convocaban a la mesa judicial que el ex presidente ha reconocido que existía.".

Alberto Fernández esta semana, en el acto de asunción de Martín Soria en Justicia. (Foto: Presidencia)

"Que un juez hable con un presidente no es delito, el delito es o el problema es que un presidente llame un juez para decirle lo que tiene que hacer o que el juez venga a rendir cuentas de que ha hecho lo que se le pidió. En la institucionalidad uno puede hablar con un juez. Martin (Soria) siguió el caso mucho, porque se metió de lleno en la mesa judicial. Hay casos muy llamativos. El caso del juez Hornos anunciar la medida que iba a tomar, y al día siguiente era tapa de los diarios. Eso sí es gravísimo. Yo en campaña explique que había un circuito en la justicia penal que empezaba en los fallos de Bonadio y de Ercolini y seguía en segunda instancia en los fallos de Irurzun y Bruglia y terminaban en tercera instancia en los fallos de Hornos y Gemignani. Y cuando uno revisa los casos era un circuito perfectamente urdido, cuidado", dijo Alberto Fernández.

Mientras tanto, y luego que se confirmara que la primera dama Fabiola Yañez dio negativo en el testeo de Covid-19 que le hicieron este viernes, el diputado Máximo Kirchner, el secretario General de Presidencia Julio Vitobello, el intendente de Hurlingham Juan Zavaleta, el secretario del tema Malvinas Daniel Filmus y el canciller Felipe Solá cumplen también aislamiento al ser considerados "contactos estrechos" del Mandatario.