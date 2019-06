Cornejo votó en las primarias mendocinas y pidió cambios en la Constitución provincial

Convertido en una de las voces m{as cr{iticas que se escuchan desde el radicalismo con el Gobierno nacional, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo votó este domingo en las primarias de su provincia y reclamó pidió una modificación de la Constitución local, quejándose de que "exista la posibilidad de reelección indefinida de los intendentes y en cambio sea limitada la del Gobernador".

"Estoy relativamente conforme con el ordenamiento que hemos logrado, pero estoy insatisfecho porque quisiera más tiempo para mejorar cosas que creo que con tiempo y continuidad se podrían mejorar", sostuvo el también presidente del Consejo Nacional de la UCR, poniendo como contracara la posibilidad que tienen los intendentes.

En declaraciones a la prensa al llegar para emitir su voto en la Escuela Julio Lemos del departamento de Godoy Cruz, Cornejo sostuvo: "Tenemos una cosa muy mala en Mendoza que es reelección indefinida de los intendentes y elección limitada del gobernador. Tendríamos que ir todos a una sola reelección".





A escasos meses del final de su mandato, remarcó que "hay que ver qué cosas se hicieron bien y qué hay que corregir", al tiempo que precisó que "un sistema funciona bien cuando tiene buenos dirigentes y ciudadanos interesados en la cosa pública".

Cornejo analizó las elecciones locales y lamentó el "bajo nivel y el deterioro de las campañas", situación que le dijo que le "un poco de pena".



"Los dirigentes creen que los ciudadanos no son inteligentes o están desinformados. Dicen grandes cosas pero no cómo las harán. Creo que hay mucha chatura intelectual a la hora de pensar los temas", señaló el mandatario cuyano. Finalmente, el gobernador de Mendoza se refirió a la demora en la apertura de algunos centros de votación: "El Correo ha traído tarde las urnas. El Correo tiene su versión. El Gobierno no organiza las elecciones: son responsabilidad exclusiva de la Junta Electoral. Mi perspectiva es que el Correo para abaratar costos algunas distribuciones las ha hecho con ómnibus, con un recorrido más largo", concluyó.

En tanto, el precandidato a gobernador de Mendoza por la UCR, Rodolfo Suárez, aseguró hoy que, más allá del resultado, desde este lunes "voy a trabajar junto a mi rival en la interna de Cambia Mendoza,Omar de Marchi".

"Con Omar De Marchi, sea cual sea el resultado, esta noche vamos a estar juntos, creo que festejando, y trabajando a partir de mañana también juntos", sostuvo el también intendente de la Ciudad de Mendoza. En declaraciones a la prensa antes de votar en la Escuela Arístides Villanueva, el postulante del oficialismo respaldó los dichos del gobernador radical, Alfredo Cornejo, quien se mostró a favor de modificar las normas electorales provinciales. "Una reelección es buena. Más de una no es buena, porque genera caudillismo", subrayó.

Finalmente, La precandidata a gobernadora de Mendoza por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Noelia Barbeito, votó también en las primarias locales y deseó que el electorado se incline por "las ideas y la coherencia" del espacio opositor. "Durante todos estos años hemos consolidado, fidelizado un electorado que sigue nuestras ideas, nos conoce y valora nuestra coherencia", sostuvo la postulante de izquierda. En diálogo con la prensa, Barbeito señaló que esperan que durante la jornada "se exprese eso", aunque reconoció que "es un año difícil".

NA/H.B.