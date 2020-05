En el Litoral, Delta y Río de la Plata, las aguas siguen en baja

por Gustavo Kazin

Siguiendo con la metodología de realizar un resumen diario de lo que acontece en los 86 puertos relevados por Prefectura, podemos decir que el panorama del día de hoy en casi todos los ríos no es el más alentador. El Paraná, -sacando los casos de San Javier, Santa Fe y Rosario con alzas que no superan los 3 cm-, sigue en baja; en especial en Ramallo, provincia de Buenos aires, donde las aguas cayeron 57 cm. El río Uruguay desde El Soberbio hasta Paranacito (éste es quién más cayo con 32 cm), en casi todo su recorrido, también está en baja. En el caso del Delta, desde San Pedro hasta Olivos, no se observa ningún rango positivo, y la baja más significativa se da en el Canal Nuevo con 28 cm. El Río de la Plata prácticamente no presenta cambios.