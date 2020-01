ANMAT prohibió la venta de una yerba mate por detectar Salmonella y Escherichia Coli

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes 31 de enero la comercialización de una yerba mate por haber detectado que el producto contenía, entre otras cosas, bacterias que causan envenenamiento. A través de la disposición 481/2020, publicada en el Boletín Oficial, la entidad suspendió la venta del producto "Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón" por no cumplir "la normativa alimentaria vigente".

El orqanismo explicó que "se realizó el análisis microbiológico y fisicoquímico e informó que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus (bacteria que causa envenenamiento por consumo)". En consecuencia, ese producto fue declarado ilegal y ya fue retirado del mercado, según se informa en el texto oficial. La decisión se tomó a partir de un informe de la Dirección de Alimentos de la provincia de Misiones, tras un monitoreo de rutina en relación a la comercialización de la infusión.

Por esos motivos, la ANMAT dispuso: "Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont. neto 500 g, elaborada y fraccionada por Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba".

Este jueves, la ANMAT también prohibió la venta de tres esmaltes para uñas que hasta ahora solo podían conseguirse por Mercado Libre porque "no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso". Mediante la disposición 480/2020 publicada este jueves 30 de enero en el Boletín Oficial, el organismo estatal ordenó: "Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional, de los productos rotulados como MAGK SOAK OFF BASE COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos; MAGK SOAK OFF TOP COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos y NAIL POLISH KYLIE MIRROR, cont. neto 15 ml, sin más datos, en todas sus presentaciones".

Según se indica en el Boletín Oficial, "se trata de productos cosméticos que carecen de inscripción ante la Autoridad Sanitaria competente, que se desconoce su origen; y por lo tanto si fueron formulados con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente al respecto, motivos por el cual no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso".

