Romina Uhrig, la participante del reality Gran Hermano, cobró su último sueldo en la administración pública en septiembre del 2022, un mes antes de que comenzara el programa en el que hoy sigue participando. Según pudo saber PERFIL, en aquel entonces fueron $247.900, como personal de planta temporal del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

Fue nombrada en marzo del año pasado y su contrato no contemplaba ninguna licencia, por lo que fue dada de baja desde el mes de octubre, cuando entró a la famosa casa. Si Uhrig hubiera continuado en ese cargo, hoy estaría cobrando $290 mil pesos, que se desprenden de los 2125 módulos que por contrato cobraba, teniendo en cuenta que actualmente cada módulo es de $136,93.

Romina Uhrig en la Cámara de Diputados.

El historial de Romina Uhrig en la política

Sin embargo, no fue su único paso por la política, ni tampoco su único vínculo: es que la participante considerada la "mamá" de la casa de GH por su responsabilidad en las tareas y que es efectivamente madre de tres hijas, también fue la ex esposa del entonces intendente de Moreno, Walter Festa, de donde ella es oriunda.

Uhrig fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021. La participante de 34 años entró a la casa con el objetivo de ganar la casa y darle un techo a sus hijas, algo que despertó la polémica entre ex participantes y el público general del programa, cuando se enteraron de su pasado en la política.

Quién es Romina Uhrig, la ex diputada nacional que entró a Gran Hermano

Una participante de GH dijo que Romina Uhrig es "millonaria" y "mentirosa"

“Romina es la reina de la mentira. Me sorprendí hoy con que es millonaria y no está ahí por las hijas al final”, fueron las palabras de "Coti", participante eliminada.

Este fundamento fue desmentido por el sobrino de la exdiputada. “No es millonaria, ni tampoco se victimizó de pobre”, aseguró Fabián Herrera en sus redes sociales.

Romina ya no está en pareja con Festa, pero para tener una referencia, la actual intendenta de Moreno, Mariel Fernández, percibe un salario por arriba de los 800 mil pesos, ya que según una investigación de PERFIL la jefa municipal cobra el correspondiente a 16 salarios mínimos por normativa, al igual que la anterior gestión.

Acusarían al exmarido de Romina de Gran Hermano, Walter Festa, de acosarla económicamente

“Cabe recalcar que ella está separada hace más de seis meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola, pero esta vez con tres nenas”, explicó Herrera.

En la misma línea, destacó que previo al ingreso a Gran Hermano, Romina no recibía ayuda económica para solventar sus gastos y los de sus tres hijas, es por ello que se dedicó a realizar trabajos de uñas en la casa que alquilaba. “Si tan millonaria es, no hubiera tenido la necesidad de realizar eso”, cuestionó el joven mientras que afirmó que en la casa en la que vivían se les terminaba el contrato de alquiler en diciembre y que no contaba con el dinero para renovarlo o mudarse.

Tras este relato, Fabián insistió en recalcar que su tía no es una persona millonaria, sino “de orígenes muy humildes, como lo es toda la familia”, pero el ingreso al reality fue puntualmente para que su situación habitacional cambie y que no tenga que depender de otra persona para brindarle una vida “linda” a sus hijas.

“Y aclaro, esa causa que está dando vueltas, no recae sobre ella, sino los invito a que aprendan a leer redacciones jurídicas. Romina no está haciendo política como algunos personajes están diciendo. Esos personajes están realizando politiquería barata. Acá se la juzga a Romi por su juego y no por política”, concluyó.

JD / ff