Conurbano Files: quiénes son los intendentes que se negaron a compartir su sueldo

El relevamiento de PERFIL arrojó las inequidades entre los sueldos de los intendentes bonaerenses con cifras extraordinarias en algunos casos y cifras regulares en otros casos. Pero lo que dejó como punto en común es la falta de transparencia ya que cada municipio tiene un sueldo mínimo distinto, cada intendente decide si cobrar gastos por representación o no, y, por sobre todas las variables, todos tienen un piso salarial pero no un techo: no hay límites.

Es en ese marco en el que además la información sólo es pública en tres casos de los 33 consultados, es decir, que sólo tres intendentes informan abiertamente en la página oficial su salario. Luego, una buena parte se mostró abierta a informar su salario, aunque no todos a enviar el recibo del sueldo. Y, del otro lado, otra buena parte no quiso compartir cuánto gana. Son 15 intendentes.

Quiénes son los intendentes que no quisieron informar cuánto ganan

Juan Andreotti de San Fernando, Marina Lesci de Lomas de Zamora y Fernando Moreira de San Martín transmitieron a través de sus voceros que no querían informar su sueldo a PERFIL.

Conurbano Files: cuánto ganan los intendentes bonaerenses

Según un relevamiento de Infobae en 2020, Andreotti era uno de los intendentes que contaba con un fuerte salario, aunque no más alto que los de San Isidro, Vicente López, Lanús, Pilar, Tigre y La Plata. En el caso de Lesci, se puede tener en cuenta el antecedente de su predecesor, Martín Insaurralde, que en el mismo relevamiento no mostró su sueldo pero sí dijo el número, que también estaba a mitad de camino entre los más austeros y los que más cobraban.

Además, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, no compartió el recibo ni el número, aunque sí precisaron desde su entorno que cobra 16 salarios mínimos de Quilmes ($28.000 cada salario mínimo) más los gastos de representación que están aparte y confirmaron que los percibe.

También hay casos ambiguos como el del intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, que si bien desde la municipalidad no compartieron el recibo de sueldo, sí publican el presupuesto oficial en la página del municipio en donde se aclara que el salario bruto del jefe municipal será de 424 mil pesos, con un extra del 20% por gastos de representación, lo que eleva la cifra a 508 mil pesos. A eso hay que agregarle antigüedad y, por ejemplo, un posible bono por permanencia que en 2020 cobró y detalló que sería de casi 20 mil pesos más. Por estos detalles es que se vuelve imprescindible poder ver el recibo para llegar al número final.

Otros dos casos polémicos son los de Alejandro Granados en Ezeiza y Mauro García en General Rodríguez, que no respondieron antes los reiterados llamados de este medio pero detrás de esa falta de respuesta se pudieron obtener testimonios de otros intendentes que aseguran que “son dos de los que más ganan”.

Según el presupuesto del 2022 en General Rodríguez, el sueldo del intendente sería de $1.114.000 sin los descuentos, y a eso se le sumarían gastos de representación y un futuro aumento del 23% para mayo por las paritarias.

Conurbano Files: uno por uno, los sueldos de los intendentes del conurbano bonaerense

Detrás del silencio, algunos esconden cifras altas, según lo que comentan intendentes incluso del mismo bando político. “(Alejandro) Granados en Ezeiza es uno de los que más gana y no lo dice, pero se lleva como 900 mil pesos”, acusaron algunos intendentes. Granados es uno de los intendentes que hace más tiempo están en el cargo, administrando Ezeiza desde 1995.

Asimismo, Mario Ishii (José C. Paz), Blanca Cantero (Presidente Perón), Alejo Chorbonoff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Damián Selci (Hurlingham), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas) tampoco compartieron los sueldos de los intendentes.

Por último, en el caso de Malvinas Argentinas y Almirante Brown, hay interinatos en la cabeza ejecutiva y por eso aún no ofrecieron los recibos para acceder a los salarios de los intendentes interinos.

Un intento para poner un “tope” a los sueldos de intendentes

En su momento, el presidente de la Coalición Cívica y senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, impulsó un proyecto para crear una Bicameral para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa nunca llegó a aprobarse.

“Queremos hacer una reforma profunda, no sólo del tema de los sueldos de los intendentes. Creemos que no tiene que existir ese mínimo en la norma, porque donde los municipales tienen mejores sueldos, el del intendente se va por la nubes. Y siempre se justifican en que ‘está fijado por ley’. Y además, como las paritarias son de cada municipio, hay remuneraciones absolutamente dispares. En todo caso, debería haber un tope al sueldo de los intendentes, pero no un mínimo”, había dicho De Leo a Infobae en 2020.

cp