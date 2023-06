Mientras sigue la repercusión por la serie “Diciembre 2001” en pleno año de elecciones, le preguntaron a Antonio de la Rúa si había visto la ficción que retrata cómo terminó el gobierno de su padre.

El periodista Juan Etchegoyen comentó em Mitre Live que tuvo un diálogo con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, que gobernó al país entre 1999 y 2001 y renunció a la presidencia en medio de una crisis política y económica inédita que generó un estallido social..

“Tuve un intercambio a través de WhatsApp tanto con él como con diferentes políticos que aparecen en la ficción, y me llamo la atención lo que me respondió ‘Antonito’”, reconoció Etchegoyen.

El diálogo es una novedad teniendo en cuenta que de la Rúa se esfumó de la escena mediática luego de una gran exposición. Además de ser el hijo de un Jefe de Estado, su noviazgo con la cantante Shakira redobló su nivel de exposición en su momento..

Antonio de la Rúa y sus dos hijos.

“Me dice lo siguiente: ‘la verdad que no tengo ni idea, me han dicho qué hay una serie pero no más que eso, no tengo pensado verla’”, contó Etchegoyen sobre la respuesta de “Antonito”.

Agregó: “Luego me confiesa que sabía que la serie era sobre el 2001 pero no mucho más, me llamó la atención porque en estos casos las ficciones se ven. Comprendo que quizás Antonio no quiere polémicas, pero su reacción de por sí ya la genera”.

Además, el conductor también dijo que intentó comunicarse con el Eduardo Duhalde y con Chiche Duhalde para saber si habían visto los episodios. “No han querido dar declaraciones y se mantuvieron en la misma línea al manifestarme que no iban a verla”, contó.

Qué fue de la vida de “Antonito” de la Rúa

Luego de estar ubicado bajo el candelabro del espectáculo por su relación sentimental con Shakira, dejó de lado el alto perfil y se refugió en los negocios de su vida privada.

Archivo. Antonio de la Rua y Shakira

El abogado, de 49 años, es padre de Zulú (9) y Mael (6), ambos fruto de la relación que mantuvo con la ex Miss Mundo Colombia y DJ, Daniela Ramos, de quien se separó en 2018.

Según informó A24, de la Rúa mantiene un negocio de hoteles de lujo entre los que se cuentan edificios en México y Bahamas.

LT