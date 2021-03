ARA San Juan: difunden hoy la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino

El Consejo General de Guerra difundirá este mediodía su resolución tras investigar durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan. Sin embargo, los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán probablemente el viernes, así informaron desde el Ministerio de Defensa a la agencia de noticias Télam.

Conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, y presidido por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, delegado por el ministro Agustín Rossi, el funcionamiento del Consejo General de Guerra está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar), que fue sancionada en 2008 y derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

La desparición del ARA San Juan

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan,desde el miércoles 25 de noviembre último, el Consejo de Guerra analizó en audiencias llevadas a cabo en el Edificio Libertador, la conducta y responsabilidad del ex jefe de la Armada Marcelo Srur -a quien el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, le pidió el retiro en diciembre de 2017- y del ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo. Asimismo, evaluó las acciones y responsabilidades del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del ex jefe de Operaciones, Carlos Ferraro; el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; y de los oficiales en actividad Héctor Alonso, capitán de navío, Hugo Correa, capitán de fragata, y el capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este mediodía será la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar a través de la ley 26394. El ARA San Juan mantuvo su última comunicación con tierra el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30: la tripulación estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández