Familiares de las víctimas del ARA San Juan rechazan la ley de reparación extraordinaria

El Senado aprobó la ley que otorga un beneficio extraordinario por única vez a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan en 2017, pero ellos rechazaron la iniciativa y expresaron su pedido en un comunicado oficial.

"Repetimos 100 veces que esta ley, esos pesos, no frenará el pedido de justicia verdad y dignidad, no nos han comprado, no nos han callado y no los han vencido", fue el fuerte reclamo que escribieron los familiares, quienes afirman que "están entre la espada y la pared".

Esta última afirmación hace referencia a que el beneficio que propone la ley indica elegir entre "una suma mínima o un juicio 20 años", por lo que creen que "es la necesidad no la convicción lo que las hace aceptar a los que acepten". Por otro lado, los familiares tienen un plazo de un año para solicitar la reparación.

La causa por espionaje a familiares del ARA San Juan fue remitida al juez Ramos Padilla

El reclamo

Agregan en el comunicado que rechazan la ley por diversos motivos: "porque fue un proyecto de Oscar Aguad" y también porque consideran que es un beneficio "menor a lo que marca la ley de ART", teniendo en cuenta que esa cantidad es "menos de lo que merecían" las víctimas del hundimiento del submarino.

Para basarse en esta última afirmación, los familiares de los marineros del ARA San Juan se respaldan en el hecho de que, al momento de zarpar, ellos "no tenían cobertura de ART", por lo que "ya se pidió informes a la Superintendencia de riesgos del Trabajo" y al Ministerio de Defensa.

"Es ilegal porque eran empleados del Estado", dijeron, haciendo énfasis en que los tripulantes del submarino "no eran ni de Río Tercero, ni desaparecidos, ni (víctimas) de AMIA".

Remarcaron también que "mientras se aprobó anoche la ley de reparación a los tripulantes del ARA San Juan, avanzan las medidas de instrucción en la denuncia contra Aguad", el ex ministro de Defensa.