Luis Tagliapietra contra Oscar Aguad: "Él ordenó que no se avance en la búsqueda"

A poco más de 2 años del hundimiento del ARA San Juan, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino, quien nos contó todas las novedades de la causa de espionaje a los padres de los submarinistas fallecidos y las esperanzas de un eventual rescate.

“Lo que deja en evidencia el testimonio del oficial de la armada es que hubo un operativo de encubrimiento”, aseguró el padre del submarinista, quien luego se refirió al ex ministro de Defensa Oscar Aguad: “Él ordenó que no se avance en la búsqueda. Además no pidió colaboración a otros países para buscar el naufragio”.

Una oposición confundida, la contraparte del 8N.

Sobre la causa de espionaje ilegal, Tagliapietra afirmó: “Hemos denunciado públicamente el espionaje desde 2018 y nos trataron de paranoicos. Las pruebas de la AFI están haciendo que avance rápido la causa, pronto habrá detenciones”.

Luego, el abogado de la querella se refirió a la jueza de la causa: “Pedimos el juicio político a la jueza Marta Yañez por sucumbir ante el poder político. No hay responsabilidades políticas en la causa, hay responsabilidades penales”.

Finalmente, el padre de uno de los submarinistas del ARA San Juan aseguró que “hay posibilidades de recuperarlo para hacer peritajes” pero también para que "las familias le puedan dar un cierre al asunto”.