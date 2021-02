Alberto Fernández, enojado tras el Vacunatorio VIP: "Que me dediquen las tapas que quieran"

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves 25 de febrero en el distrito correntino de Yapeyú un acto en homenaje al libertador José de San Martín y apuntó contra los medios y la oposición por la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus y se mostró enojado tras el escándalo del Vacunatorio VIP: "Que me dediquen las tapas que quieran".

Alberto Fernández salió al cruce de los que le dijeron "que traía una vacuna que era veneno y ahora todos parecen querer envenenarse". "Nos enredan en discusiones y debates que no son lo importante", agregó sobre las críticas a los vacunados del oficialismo de manera irregular.

El mandatario también cuestionó a "los que quieren hacer negocios" con la conectividad, en especial con internet en referencia a que la "pandemia nos demostró el nivel de desigualdad" para los chicos pueden estudiar de forma virtual.

"Sentimos que el esfuerzo que ponemos en el gobierno nacional para ir a buscar vacunas en el mundo, vemos que nos enredan en discusiones y debates que no son lo importante. Porque nadie vino a decirme que hizo una gestión en China para conseguir una vacuna, o una gestión en Estados Unidos para conseguir una vacuna, o una gestión en Inglaterra para conseguir una vacuna, nadie vino a ofrecerme eso, lo tuvimos que hacer solos en compañía con los gobernadores", expresó Alberto Fernández luego de recordar a José de San Martín y varios próceres nacionales.

En esa línea, continuó: "Siento que en los diarios, la televisión, en las redes, generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante. Aquellos enormes hombres del 1800 no tenían que enfrentar contra esa adversidad que es luchar contra la prédica mal intencionada. A veces muchos de nosotros nos preguntamos cómo seguimos, ahí pienso en San Martín, Belgrano, Güemes, Rosas, Quiroga".

El sobrino de Ginés suma una nueva denuncia penal por vacunas vip en San Nicolás

"A nosotros nos maltratan. Me dijeron que traía una vacuna que era veneno y ahora todos parecen querer envenenarse. Cuando pienso en claudicar, pienso en San Martín", agregó.

El saludo de Alberto Fernández a Néstor Kirchner por su cumpleaños

El Presidente también le mandó un saludo al expresidente Néstor Kichner ya que hoy cumpliría 71 años y en ese momento también anunció la llegada de más vacunas: "Nos toca enfrentar un mundo muy egoísta donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos, hoy están llegando en el Día del general San Martín y en el día que nación Néstor, feliz cumpleaños Néstor, donde estés. Hoy están llegando un millón de vacunas chinas y el fin de semana seguramente tendremos más vacunas que la Federación Rusa nos estará entregando. Y en marzo recibiremos vacunas de AstraZeneca".

Vacunatorio VIP: una encuesta mostró sorprendente apoyo a Alberto Fernández

El mandatario arribó directo desde México al Aeropuerto Libertador General José de San Martín de la ciudad de Posadas, donde fue recibido por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahumad, y luego se dirigió hacia Yapeyú, donde fue recibido por el mandatario local, Gustavo Valdés, y la intendenta local, Marisol Fagundez.

Del acto, que se realiza en la Plaza de Armas en recuerdo del natalicio de San Martín, participan además los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

Alberto Fernández cuestionó a "los que quieren hacer negocios" con internet

"La pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en Argentina. La conectividad a internet se ha desarrollado, pero se ha desarrollado donde es negocio, donde no es negocio no se ha desarrollado. Y con eso dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender", expresó.

En esa línea, afirmó: "Cuando uno dice que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado para ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo. No voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios. Pueden dedicarme las tapas que quieran, no voy a dejar que eso ocurra. Es un país donde el centro conserva la riqueza y distribuye pobreza al norte y sur".

EuDrMC