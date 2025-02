El Gobierno porteño estableció un nuevo aumento del boleto del subte a partir de este viernes 28 de febrero. El incremento corresponde a una actualización del 10% sobre la tarifa actual.

Durante el 2024, el subterráneo aumentó el precio de los boletos tres veces y el último fue en conjunto al sistema multipago, que desde diciembre, los usuarios pueden abonar con tarjetas de crédito, débito o con las billeteras digitales de los teléfonos.

¿Cuánto sale el boleto del subte a partir de este viernes 28 de febrero?

El boleto del subte pasó de $$757 a $832 para aquellos usuarios que utilicen la tarjeta SUBE registrada y tengan entre 1 y 20 viajes todo el mes. En cambio, para quienes no hayan registrado el plástico, el precio subirá a $1322.

Luego, para las personas que hagan entre 21 y 30 viajes durante el mes, el costo del boleto es de $665,6 con SUBE registrada ($1058,3 si no tiene registración). Después, si hacen entre 31 a 40 viajes, $582,4 con SUBE registrada ($926,02 si no tiene registración); 41 viajes o más, $291,2 con SUBE registrada ($793,73 si no tiene registración).

Por su parte, el premetro cuesta $291,20 con la tarjeta SUBE registrada, a diferencia de los usuarios que no hayan registrado la tarjeta, para quienes tiene un valor de $463,11.

¿Qué billeteras virtuales están habilitadas para el subte?

Mastercard

Mediante la tarjeta de crédito o débito, Mastercard brinda a los usuarios un 50% de descuento a los usuarios y una devolución de $400 por cada viaje que realicen en el mes. Las tarjetas de débito o celulares, la ayuda aumenta al 60% ($ 500 por viaje). Según informaron, las promociones se extenderán hasta el 28 de febrero.

Mercado Pago

Mercado Pago cuenta con la tarjeta prepaga y con su billetera virtual los usuarios cuentan con un descuento del 75%, con tope de reintegro para cada viaje en subte de hasta $ 600. El beneficio estará disponible hasta el 28 de febrero.

