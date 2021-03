Aumentó el número de mujeres que viajan totalmente solas o con otras mujeres

Las mujeres se animan cada vez más a todo, incluso a viajar solas. Aunque todavía en el mundo hay ciudades en donde se recomienda que las damas no viajen solas o no ingresen a un bar sin compañía, una encuesta realizada por la empresa de viajes Kiwi.com revela que las mujeres estadounidenses, británicas y españolas son las que más se animan a romper el prejuicio de que las mujeres no deberían viajar totalmente solas.

Según la compañía checa que nació en 2011 como un mero buscador de vuelos y hoy pisa fuerte en el armado digital de viajes, Londres, París, Atenas y Nueva York son sus destinos preferidos.

No sólo Kiwi –que se ufana de vender 40.000 pasajes por día- sino todos los armadores de viajes estiman que, una vez que concluya la pesadilla llamada pandemia de coronavirus, los viajes encabezados por mujeres crecerán aún más que antes. En el mercado español, entre 2018 y 2019, los viajes de mujeres solitarias aumentaron un 36,7%, mientras que los viajes de varias mujeres crecieron 44,2%.

En relación a las españolas, informa la agencia Europa Press, “los datos registrados desde 2018 indican que un 45% de mujeres que viajan solas tiene entre 18-30 años, seguido de un 35% con entre 31 y 45 años”.

Europa es el continente que concentra más viajes, con un 78% de las reservas, muy por delante del 12,8% que reúne América, en la segunda posición. En promedio, la duración de los viajes es de ocho días y los traslados son en avión.

La empresa Kiwi.com informó que entre 2018 y 2020 realizó más de 2,5 millones de reservas realizadas por mujeres que quieren viajar solas. En el mismo período registraron 3,5 millones de reservas efectuadas por hombres. La mayor parte de estas ventas se registraron en el año 2019.

Entre los destinos más atípicos para mujeres solas, Bangkok fue muy requerido en 2018, mientras que Estambul se posicionó cada vez más entre los destinos asiáticos tanto en 2020 como en lo que va de 2021. Entre los destinos americanos, la ciudad de México y Bogotá también crecieron.

Dentro de España, las ciudades favoritas de las mujeres son Barcelona y Madrid, seguidas de Palma de Mallorca, Ibiza y Málaga.



Aplicaciones como Life360 les resultan muy útiles para compartir su ubicación precisa con amigos y familiares, sobre todo cuando se visitan destinos con débil conexión a internet.

También sirve registrar su viaje en una aplicación local. Si surgiera alguna situación imprevista en el destino, el sistema puede pedir ayuda.

En materia organizativa, nadie les gana: vacunas, visas, documentos, fotocopia o foto digital como back up son rutinas ya incorporadas hace tiempo por las viajeras. Unirse a grupos en redes que también están viajando por el lugar o conocer bien el destino y pedir buenos consejos, les ayuda. Tanto como la información necesaria previa y el sentido común.