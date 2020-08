Kicillof, eufórico: "Lo de la vacuna cambia el humor, el ánimo y el mapa de la pandemia"

El tono habitualmente crítico del gobernador Axel Kicillof con el avance de la pandemia en el AMBA, con sus titulares de Salud Daniel Gollan y Nicolás Kreplak como abanderados, mutó este lueves 13 de agosto a declaraciones casi de euforia, considerando que el anuncio de la producción en el país de la vacuna de Oxford es una noticia que "nos cambió el ánimo, el humor, la percepción de la pandemia, esto cambió el mapa de la pandemia". Las declaraciones del mandatario bonaerense fueron luego de un acuerdo de entrega de equipamiento para clínicas privadas y ampliación del Programa Sumar.

"El anuncio de la vacuna tiene una dimensión que lo inscribe en la historia de la pandemia y de nuestro país", agregó Kicillof, al cabo de acto en la Gobernación bonaerense, en La Plata en el que estuvieron presentes los ministros de Salud de Nación, Ginés González García, y de la Provincia, Daniel Gollan, además de otros funcionarios.



"La vacuna nos cambió la vida. La pesadumbre, la preocupación constante que producía la pandemia tenia como uno de los factores que no había claridad sobre cómo terminaba ni cuándo", remarcó Kicillof, agregando que "seguiremos trabajando denodadamente, pero ahora lo hacemos de otra manera".





Kicillof destacó que el laboratorio que producirá la vacuna "está en la provincia de Buenos Aires y lo inauguramos en febrero".

"Tenemos la perspectiva de la vacuna que es como un hilo de Ariadna para salir del laberinto, ahora sabemos adónde vamos, pero mientras vamos caminando tenemos que cuidarnos del Minotauro, tenemos el hilo, pero el coronavirus sigue acechando y aún hay peligro que desborde el sistema sanitario, que es lo que queremos impedir", aseguró Kicillof, precisando que "ganamos tiempo con la cuarentena, no paramos de ampliar el sistema de salud pública, trabajamos en conjunto con el sistema privado, con el municipal, y así vamos a llegar al final del laberinto pudiendo salvar vidas".

"Esta catástrofe sanitaria con precedentes lejanos era un desafío inmenso que no podríamos haber transitado sin la ayuda de Alberto Fernández y sus ministros y en particular de su ministro de Salud de la Nación", agradeció el mandatario bonaerense, señalando que en el marco del convenio firmado esta tarde con intendentes "se van a articular recursos para garantizar el acceso a la salud a los y las bonaerenses".



Precisó que el sistema privado de salud de la provincia de Buenos Aires "estaba liquidado, en emergencia después de cuatro años duros, no podemos echar la culpa al anterior gobierno, lo único que podemos decir es que no mejoró, sino que empeoró".



Incluso Kicillof parafraseó a las palabras del astronauta Neil Armstrong cuando pisó la luna, destacando "hemos dado un pequeño paso para la Provincia, un gran paso para la salud en el camino de integrar los sistemas, equilibrar cargas y balances y que no estén siempre (las clínicas) con el agua al cuello".

Vacuna de Oxford en Argentina: qué se sabe del desarrollo de AstraZeneca





"La Nación va a distribuir a la Provincia equipamiento médico y una parte de este equipamiento, respiradores, bombas, monitores, lo vamos a aportar, en comodato, a las instituciones del sector privado", informó. Remarcó que "es una maniobra donde ganamos todos, los que necesitan ir al sistema de salud, ganan ustedes porque amplían sus instituciones y nosotros que conseguimos que, en situación adversa, se garantice la salud y la vida de los y las bonaerenses".



El ministro González García, a su vez, precisó que con este convenio se garantiza que "cualquier bonaerense, o argentino, que tenga necesidad (de salud) tenga un establecimiento de salud". "Hoy estamos con la esperanza de la vacuna, no andamos a la deriva, vemos la costa cercana pero no podemos dilapidar el esfuerzo faltando poco tiempo, no podemos perder lo ganado", afirmó el ministro de Salud de la Nación.

Te/HB