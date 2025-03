La municipalidad de Bahía Blanca suspendió todas las actividades de este lunes por la tarde, entre las que se encuentran las clases y el transporte público, a raíz de una alerta amarilla por probabilidad de lluvias y tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según se indicó, la comuna dispuso la suspensión de todas actividades desde las 14 hasta el cese de la condición de alerta, por lo que se incluyen las actividades escolares en turno tarde y el transporte público.

Se pronostican para mañana condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y noche, en la que los acumulados rondarían entre 15 y 25 milímetros, pudiendo ser aun menores.

En ese sentido, se destacó que dichas tormentas podrían contar con ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar 60 o 65 kilómetros por hora y que las condiciones mejorarían a partir de las 19.

En un comunicado, se sostuvo que de forma preventiva a las 14.30 el Comité de Emergencias se constituirá en el Centro de Monitoreo disponiendo de todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad.

"Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad", señalaron.

Además, el municipio sugirió entre otras recomendaciones a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento, e informarse a través de los canales oficiales.

Con equipos y maquinaria, Vialidad Nacional comenzó el armado de un puente que permitirá reconectar un tramo de la ruta nacional 3, que fue afectado por el temporal e inundación que ocurrió el 7 de marzo pasado en Bahía Blanca.

Se trata de un tramo de la ruta nacional 3 en el cual se encuentra el canal Maldonado, que junto con el arroyo Napostá se desbordaron producto de los más de 400 milímetros de agua caída. Se trata del kilómetro 692 en el tramo canal Maldonado empalme con la ruta 33, en la zona conocida como El Cholo, en el camino parque Sesquicentenario, un tramo vital para el tránsito vehicular que une el norte con el sur del país.

En el lugar, integrantes de Vialidad Nacional con el aporte de maquinaria pesada trabajan para colocar un puente del tipo Bailey. El intendente Federico Susbielles señaló que el puente "no será apto para el transporte de cargas, pero sí para colectivos y el resto de tipología de vehículos, situación que mejorará la conectividad de la ciudad".

"Por sus dimensiones, tendrá un solo carril y sentido, inicialmente. Ya se trabaja en las obras preliminares para la construcción de un puente complementario para completar ambos sentidos", expresó el jefe comunal en sus redes sociales. Susbielles agradeció el trabajo y la rapidez de los trabajadores viales "muchos de ellos de otros lugares del país".

"Seguimos trabajando unidos para que la ciudad vaya recuperando su operatividad", agregó el intendente de Bahía Blanca. Según el último parte de Vialidad, en la zona de Bahía Blanca se encuentran con corte total además de dicho tramo la ruta nacional 35 en el tramo kilómetro 30 a 107 mientras que las otras rutas como la 252, 3 y 22 se encuentran transitables.

