Biden no se baja, y su edad tampoco: en la ABC volvió a dejar dudas sobre su estado de salud

"Seguir o no seguir", esa es la cuestión para la campaña del presidente Joe Biden, de 81 años, que repite a diario que no abandonará la nominación demócrata para las elecciones de noviembre, pero la fragilidad que muestra también a diario mantiene en vilo a su partido y a sus votantes, que ven como Donald Trump gana terreno en las encuestas atacándolo conque está "demasiado viejo" para un segundo período.

Luego del discreto papel que cumplió en el debate con Trump hace un par de semanas, donde se lo vio perdido, balbuceando en algunos tramos sin que se le entendiera lo que decía, y claramente sin poder responder a los ataques de Trump, Biden concedió este viernes una entrevista al periodista George Stephanopoulos, de ABC News, ocasión en que volvió a referirse al debate como "una mala noche", insistió en que no bajará su candidatura y enfrentará a Trump en noviembre, pero cuando le preguntaron si estaba dispuesto a someterse a un examen cognitivo para "tranquilizar a los americanos sobre su estado", contestó con evasivas, señalando que "nadie lo pidió", pero que además "no era necesario, porque hago un test cognitivo todos los días haciendo mi trabajo: no solo estoy haciendo campaña, sino que estoy dirigiendo el mundo".

Aunque mostró algo más de fluidez que durante el pobre debate con Trump, Biden volvió a sonar en la ABC con voz ronca y apagada, dejando frases a veces incompletas o inconexas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con Stephanopoulos, Biden defendió obstinadamente, y haciendo un gran esfuerzo, su candidatura de los críticos que no lo ven en condiciones de afrontar las exigencias de un segundo mandato, y descartó de plano acceder a los pedidos de algunos congresistas de su propio campo le piden que se retire de las elecciones contra Trump. "Su argumento es que Trump sólo busca su propio beneficio, poniendo sus intereses personales por delante del interés nacional. ¿Pero cómo responde a los críticos que dicen que al permanecer en la contienda, usted está haciendo lo mismo?", le preguntaron a Biden, que dudó un momento y contestó: "Vamos, no creo que esos críticos sepan de qué están hablando...".

Biden con George Stephanopoulos en la entrevista que se vio por ABC News.

Uno de los fragmentos en los que Biden dejó más dudas sobre sus respuestas fue cuando Stephanopoulos le preguntó si creía que podría desempeñar un nuevo mandato de manera eficaz, y Biden respondió "soy el hombre que creó la OTAN, el futuro... nadie pensó que podría ampliarla. Soy el hombre que puso fin a Putin... Nadie pensó que podría suceder. Soy el hombre que organizó una iniciativa del Pacífico Sur con AUKUS. Soy el hombre que hizo que 50 naciones, no solo en Europa, sino también fuera de Europa, ayudaran a Ucrania. Yo soy el tipo que hizo que los japoneses expandieran su presupuesto. Yo soy el... quiero decir, estos...", y esas frases finales sin remate parecieron mostrarlo nuevamente perdiendo la hilación de lo que venía señalando, que había sido especialmente llamativo cuando habló de que "había podido con Putin".

La traducción de la entrevista a Biden en ABC News

GEORGE STEPHANOPOULOS: Señor Presidente, gracias por hacer esto.

PRESIDENTE BIDEN: Gracias por invitarme.

GS: Empecemos con el debate. Eh, usted y su equipo han dicho que han tenido una mala noche. Pero su...

JB: Por supuesto que sí.

GS: Pero su amiga Nancy Pelosi formuló la pregunta que creo que está en la mente de millones de estadounidenses. ¿Fue un episodio grave o la señal de una enfermedad más grave?

JB: Fue un episodio muy malo. No había indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y... y tuve una mala noche.

GS: Sabes, dices que estabas exhausto. Sé que ya lo has dicho antes, pero viniste... y tuviste un mes difícil. Pero regresaste a casa desde Europa unos 11 o 12 días antes del debate, pasaste seis días en Camp David. ¿Por qué no fue suficiente tiempo de descanso, suficiente tiempo de recuperación?

JB: Porque estaba enfermo. Me sentía terrible. De hecho, los médicos que estaban conmigo... les pregunté si me habían hecho una prueba de COVID porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya saben, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte.

GS: ¿Y alguna vez viste el debate después?

JB: No creo que lo haya hecho, no.

GS: Bueno, lo que quiero decir es: ¿qué experimentabas mientras atravesabas el debate? ¿Sabías lo mal que iba?

JB: Sí, mire. Durante toda la preparación, no fue culpa de nadie, fue culpa mía. Nadie más que yo. Preparé lo que normalmente haría, sentándome a la mesa redonda, cuando volvía con los líderes extranjeros o el Consejo de Seguridad Nacional para obtener detalles explícitos. Y me di cuenta, más o menos a mitad de camino, de que el New York Times me había anotado diez veces antes del debate, nueve ahora, o lo que sea. El hecho es que, lo que vi, es que también mintió 28 veces. No pude... quiero decir, la forma en que se desarrolló el debate, no fue culpa mía, ni de nadie más, ni de nadie más.

GS: Pero parecía que usted tenía problemas desde la primera pregunta, incluso antes de que él hablara.

JB: Bueno, fue una mala noche. Usted ha tenido algunas entrevistas malas de vez en cuando. No recuerdo ninguna, pero estoy seguro de que usted sí.

GS: He escuchado muchas. Supongo que el problema para muchos estadounidenses que nos están viendo es que, en 2020, usted les dijo a las personas que estaban preocupadas por su edad: "Obsérvenme". ​​Y, como saben, 50 millones de estadounidenses vieron ese debate. Pareció confirmar los temores que ya tenían.

JB: Bueno, mire. Después de ese debate, participé en diez eventos importantes seguidos, incluso hasta las 2:00 de la mañana después del debate. Participé en eventos en Carolina del Norte. Participé en eventos en Georgia, participé en eventos como este de hoy, grandes multitudes, una respuesta abrumadora, sin... sin... sin resbalones. Así que, simplemente tuve una mala noche. No sé por qué.

GS: ¿Y con qué rapidez se dio cuenta de que estaba pasando esa mala noche?

JB: Bueno, me di cuenta de que estaba teniendo una mala noche cuando me di cuenta de que, incluso cuando estaba respondiendo una pregunta, aunque le habían apagado el micrófono, seguía gritando. Y dejé que eso me distrajera. No le echo la culpa a eso, pero me di cuenta de que simplemente no tenía el control.

GS: Otra preocupación es que esto parece encajar en un patrón de decadencia del que se ha informado recientemente. El New York Times publicó un titular el 2 de julio: "Se dice que los errores de Biden son cada vez más comunes y preocupantes". Esto es lo que escribieron: "Las personas que han pasado tiempo con el presidente Biden en los últimos meses o así dijeron que los lapsus parecen haberse vuelto más frecuentes, más pronunciados y, después del debate del jueves, más preocupantes. Según muchos relatos, como lo demuestran las imágenes de video, la observación y las entrevistas, Biden no es el mismo hoy que cuando asumió el cargo hace tres años y medio". Informes similares en The Washington Post y The Wall Street Journal. ¿Es usted el mismo hombre hoy que cuando asumió el cargo hace tres años y medio?

JB: En cuanto a los éxitos, sí. También fui el hombre que elaboró ​​un plan de paz para Oriente Medio que puede estar llegando a buen puerto. También fui el hombre que expandió la OTAN. También fui el hombre que hizo crecer la economía. Todas las cosas individuales que se hicieron fueron ideas que tuve o que cumplí. Seguí adelante. Y entonces, por ejemplo, ya saben, "Bueno, eso era cierto entonces, ¿qué ha hecho Biden últimamente?". Acabo de ver que hoy se acaba de anunciar la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Nos estamos moviendo en una dirección que nadie ha emprendido nunca. Sé que lo saben desde sus días en el gobierno. Me enfrenté a las grandes farmacéuticas y las vencí. Nadie dijo que podía vencerlas. Me enfrenté a todo lo que dijimos que habíamos logrado y que nos dijeron que no podíamos lograr. Y parte de lo que dije cuando me presenté fue que quería hacer tres cosas: restaurar un poco de decencia en el cargo, restaurar un poco de apoyo para la clase media en lugar de una economía de goteo, tanto desde la clase media hacia afuera como desde abajo hacia arriba, como a los ricos todavía les va bien, a todos les va mejor, y unir al país.

GS: Pero, ¿qué le ha costado física, mental y emocionalmente todo ese trabajo de los últimos tres años y medio?

JB: Bueno, creo que me costó una noche realmente mala, una mala racha, pero, ya sabe, George, soy optimista sobre este país. No creo que seamos un país de perdedores como él señala. No creo que Estados Unidos esté en una situación difícil. Creo que Estados Unidos está a punto de abrirse paso en muchas oportunidades increíbles. En este próximo mandato, me aseguraré de que arreglemos el sistema impositivo. Me aseguraré de que estemos en una situación en la que tengamos atención médica para todas las personas, en una posición en la que tengamos cuidado infantil y para ancianos, y todas esas cosas. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es, ¿recuerdan cuando se presentó mi plan económico? Muchos economistas convencionales dijeron: "Esto no va a funcionar". ¿Adivinen qué? Ahora tenemos 16 premios Nobel, 16 de ellos en economía, que dicen que "el próximo mandato de Biden sería un éxito enorme, en función de lo que él quiere hacer". El plan de Trump provocaría una recesión y aumentaría la inflación de manera significativa. He logrado un gran progreso y eso es lo que planeo hacer. Y podemos lograrlo.

GS: Lo entiendo y no lo estoy negando. Lo que le pregunto es sobre su situación personal. ¿Discute que haya habido más lapsos, especialmente en los últimos meses?

JB: ¿Puedo correr los 100 metros en 10 segundos? No, pero todavía estoy en buena forma.

GS: ¿Eres más frágil?

JB: No.

GS: Te conozco

JB: Ven a cuidar mi agenda. (RISAS)

GS: Sé que usted habló con su médico después del debate. ¿Qué le dijo?

JB: Dijo que me miró y me dijo: "Estás exhausto". Eso es todo. Tengo médicos que viajan conmigo a todas partes. Todos los presidentes lo hacen, como usted sabe. Algunos de los mejores médicos del mundo viajan conmigo a todas partes. Me evalúan constantemente lo que hago y no dudan en decirme si creen que algo anda mal.

GS: Sé que dijiste que te están evaluando en curso. ¿Te han hecho una evaluación neurológica y cognitiva completa?

JB: Me han hecho una prueba neurológica completa todos los días. Y me han hecho un examen físico completo. He estado en Walter Reed para hacerme los exámenes físicos. Quiero decir... eh, sí, la respuesta.

GS: Sé que su médico dijo que consultó con un neurólogo. Supongo que le estoy haciendo una pregunta un poco diferente. ¿Le han hecho pruebas cognitivas específicas y le ha examinado un neurólogo, un especialista?

JB: No. Nadie me dijo que tenía que hacerlo. Nadie me lo dijo. Me dijeron que estaba bien.

GS: ¿Estaría usted dispuesto a someterse a una evaluación médica independiente que incluyera pruebas neurológicas y cognitivas y entregar los resultados al pueblo estadounidense?

JB: Mire, me someto a una prueba cognitiva todos los días. Todos los días me someto a esa prueba. En todo lo que hago. Ya sabe, no sólo estoy haciendo campaña, sino que estoy dirigiendo el mundo. No, y eso no suena a hipérbole, pero somos la nación esencial del mundo. Madeleine Albright tenía razón. Y todos los días, por ejemplo, hoy antes de venir aquí, hablo por teléfono con el primer ministro de... bueno, de todos modos, no debería entrar en detalles, pero con Netanyahu. Hablo por teléfono con el nuevo primer ministro de Inglaterra. Estoy trabajando en lo que estábamos haciendo en relación con la expansión de la OTAN en Europa y si va a perdurar. Me estoy enfrentando a Putin. Quiero decir, todos los días no hay un día en el que pase por allí y no haya decisiones que deba tomar todos los días.

GS: Usted ha estado haciendo eso y el pueblo estadounidense ha estado observando, pero la preocupación por su edad y su salud está aumentando. Por eso le pregunto, para tranquilizarlos, ¿estaría dispuesto a someterse a una evaluación médica independiente?

JB: Escuche, queda mucho tiempo para que termine esta campaña. Quedan más de 125 días.

GS: Entonces la respuesta...

JB: Tomarán una decisión.

GS: Correcto. La respuesta en este momento es no. No quieres hacer eso ahora.

JB: Bueno, ya lo he hecho.

GS: Usted habló mucho de sus éxitos en... al principio de esta entrevista. Y... y no quiero discutir eso, no quiero debatirlo. Pero... como usted sabe, las elecciones son sobre el futuro, no sobre el pasado. Son sobre el mañana, no sobre el ayer. Y la pregunta que muchas personas se hacen en este momento es: "¿Podrá desempeñar un cargo de manera eficaz durante los próximos cuatro años?".

JB: George, soy el hombre que creó la OTAN, el futuro. Nadie pensó que podría ampliarla. Soy el hombre que puso fin a Putin. Nadie pensó que podría suceder. Soy el hombre que organizó una iniciativa del Pacífico Sur con AUKUS. Soy el hombre que hizo que 50 naciones, no solo en Europa, sino también fuera de Europa, ayudaran a Ucrania. Yo soy el tipo que hizo que los japoneses expandieran su presupuesto. Yo soy el... quiero decir, estos... y, por ejemplo, cuando decidí que solíamos tener el 40% de los chips de computadora. Inventamos el chip, el pequeño chip, el chip de computadora. Está en todo, desde los teléfonos celulares hasta las armas. Y así, antes teníamos el 40%, y ahora nos queda prácticamente nada. Así que me subo al avión, en contra del consejo de todos, y vuelo a Corea del Sur. Los convenzo de que inviertan miles de millones de dólares en Estados Unidos. Ahora tenemos decenas de miles de millones de dólares invertidos en Estados Unidos, lo que nos pone de nuevo en una posición en la que vamos a ser dueños de esa industria otra vez. Tenemos, quiero decir, yo... yo simplemente... de todos modos. No quiero atribuirme demasiado mérito. Tengo un gran personal.

GS: Pero espere un momento. Supongo que lo que quiero decir es que todo eso tiene un precio. ¿Tiene usted la capacidad mental y física para hacerlo durante otros cuatro años?

JB: Creo que sí, no me presentaría si no pensara que lo creo. Mire, me presentaré nuevamente porque creo que entiendo mejor lo que se debe hacer para llevar a esta nación a un nivel completamente nuevo. Estamos en camino. Estamos en camino. Y, mire. La decisión que tomó recientemente la Corte Suprema sobre la inmunidad, ya sabe, el próximo presidente de los Estados Unidos, no se trata solo de si él o ella sabe lo que está haciendo. No se trata de un conglomerado de personas que toman decisiones, sino del carácter del presidente. El carácter del presidente determinará si esta Constitución se aplica de la manera correcta o no.

Biden este viernes, rumbo a un acto en Wisconsin. (FOTO AFP)

GS: Permítame hacerle una pregunta más personal y difícil. ¿Está seguro de que es sincero consigo mismo cuando dice que tiene la capacidad mental y física para cumplir otros cuatro años?

JB: Sí, lo soy, porque, George, lo último que quiero es no poder cumplir con eso. Creo que, como dicen algunos economistas y especialistas en política exterior de alto nivel, si me detengo ahora, pasaré a la historia como un presidente bastante exitoso. Nadie pensó que podría lograr lo que logramos.

GS: Pero, ¿está siendo honesto, también consigo mismo, sobre su capacidad para derrotar a Donald Trump en este momento?

JB: Sí. Sí, sí, sí.

GS: Dices eso y déjame desafiarte.

JB: Por supuesto.

GS: Porque usted estaba cerca, pero detrás, antes del debate. Ahora está más atrás, en cualquier medida. Ha sido una carrera entre dos candidatos durante varios meses. La inflación ha bajado. En esos últimos meses, él se ha convertido en un delincuente convicto. Sin embargo, usted sigue quedándose más atrás.

JB: Ustedes siguen diciendo eso. George, ¿usted sabe de encuestas mejor que nadie? ¿Cree que los datos de las encuestas son tan precisos como antes?

GS: No lo creo, pero creo que si se analizan todos los datos de las encuestas actuales, se ve que sin duda lleva ventaja en el voto popular, y probablemente incluso más en los estados en disputa. Y otro de los factores clave es que en muchos de los estados en disputa los demócratas que se presentan al Senado y a la Cámara de Representantes obtienen mejores resultados que usted.

JB: Eso no es inusual en algunos estados. La última vez que me presenté en 2020, gané la partida de muchísimos demócratas. Mire, recuerdo que me dijeron lo mismo en 2020: "No puedo ganar. Las encuestas muestran que no puedo ganar". Recuerden que en 2024, 2020, se acercaba la ola roja. Antes de la votación, dije: "Eso no va a suceder. Vamos a ganar". Nos fue mejor en un año de transición que casi cualquier presidente en ejercicio. Dijeron que en 2023, (ESTÁTICO) a pesar de todo (ININTELIGENTE) no vamos a ganar. Fui a todas esas áreas y todos esos distritos, y ganamos.

GS: Todo eso es cierto, pero 2020 fue una carrera reñida y su índice de aprobación ha caído significativamente desde entonces. Creo que la última encuesta que vi estaba en alrededor del 36%.

JB: ¡Guau, guau, guau!

GS: La cantidad de estadounidenses que creen que son demasiado mayores para servir se ha duplicado desde 2020. ¿Un cálculo político lúcido no les diría que será mucho más difícil ganar en 2024?

JB: No cuando se está compitiendo contra un mentiroso patológico. No cuando no ha sido cuestionado de la manera en que lo están a punto de cuestionar. No cuando la gente...

GS: Has tenido meses para desafiarlo.

JB: Sí, claro, tuve meses, pero también estaba haciendo un montón de otras cosas, como guerras en todo el mundo, como mantener unida a la OTAN, como trabajar... en fin. Pero mire...

GS: ¿De verdad crees que no estás atrasado en estos momentos?

JB: Creo que es... todos los encuestadores con los que hablo me dicen que es una apuesta segura. Es una apuesta segura. Y cuando estoy atrás, solo hay una encuesta que me deja muy atrás, CBS Poll y NBC, quiero decir, disculpen. Y... eh...

GS: Nueva York, tanto el New York Times como la NBC lo tienen a usted seis puntos por detrás en el voto popular.

JB: Exactamente. El New York Times me tenía por detrás en el pasado, en todo lo que tuviera que ver con esta carrera, me tenía por detrás... por detrás de diez puntos. Diez puntos me tenían por detrás. Nada ha cambiado sustancialmente desde el debate en la encuesta del New York Times.

GS: Pero si analizamos la realidad, señor presidente, quiero decir, usted ganó el voto popular en 2020, pero aun así estuvo muy reñido en el colegio electoral...

JB: Por 7 millones de votos.

GS: Sí, pero ahora estás detrás en el voto popular.

JB: No lo creo.

GS: ¿Vale la pena el riesgo?

JB: No creo que nadie esté más calificado que yo para ser presidente o ganar esta carrera.

GS: Sabe, el meollo de su argumento contra Donald Trump es que sólo busca su propio beneficio, poniendo sus intereses personales por delante del interés nacional. ¿Cómo responde a los críticos que dicen que al permanecer en la contienda, usted está haciendo lo mismo?

JB: Vamos, no creo que esos críticos sepan de qué están hablando.

GS: ¿Simplemente están equivocados?

JB: Están equivocados. Mire, Trump es un mentiroso patológico. Trump es... ¿Ha visto alguna vez que Trump haya hecho algo que beneficiara a alguien más y no a él? No puede responder, lo sé.

GS: Lo he cuestionado a él y a sus aliados tan persistentemente como cualquier periodista.

JB: Oh, sé que lo ha hecho. No estoy siendo crítico. No estoy siendo crítico, pero mire, quiero decir, el hombre es un mentiroso congénito. Como dije, señalaron en ese debate, mintió 27, 28 veces, más de 20 veces. Hable sobre lo buena que era su economía, cómo redujo la inflación, cómo... este es un tipo que, a diferencia de... el único otro presidente... aparte de él, Hoover, que perdió más empleos de los que creó. Este es un tipo que nos dijo que nos pusiéramos lejía en los brazos para lidiar con el COVID, con un millón... más de un millón de personas muertas. Este es un tipo que habla de querer deshacerse de la provisión de atención médica que pusimos en marcha. Este es un tipo que quiere devolverle el poder a las grandes farmacéuticas para poder cobrar precios exorbitantes por los medicamentos. Este es un tipo que quiere deshacer cada una de las cosas que he hecho, cada una... cada una de las cosas.

GS: Lo entiendo. Entiendo que por eso quieres seguir en la carrera, pero ¿te has convencido de que sólo tú puedes derrotarlo?

JB: Me convencí de dos cosas: soy la persona más calificada para derrotarlo y sé cómo hacer las cosas.

GS: Si le convencen de que no puede derrotar a Donald Trump, ¿se retirará?

JB: (RISAS) - Depende de si el Señor Todopoderoso baja y me dice eso, entonces podría hacerlo, pero no bajará.

GS: Bueno, si... quiero decir, en un nivel más práctico, The Washington Post acaba de informar en la última hora que el senador Mark Warner está reuniendo a un grupo de senadores para tratar de convencerlo de que renuncie, porque no creen que pueda ganar.

JB: Bueno, Mark es un buen hombre. Nunca hemos tenido (INCREÍBLE). También trató de conseguir la nominación. Mark no... Mark y yo tenemos una perspectiva diferente. Lo respeto.

GS: Y si Chuck Schumer, Hakeem Jeffries y Nancy Pelosi vienen y dicen: "Nos preocupa que si siguen en la carrera, perderemos la Cámara de Representantes y el Senado", ¿cómo responderán?

JB: Yo... yo entraría en detalles con ellos. He hablado (PH) con todos ellos en detalle, incluido Jim Clyburn, con cada uno de ellos. Todos dijeron que debería seguir en la carrera... seguir en la carrera. Nadie dijo... ninguna de las personas dijo que debería retirarme.

GS: ¿Pero si lo hacen?

JB: Bueno, es como que... (RISAS) no van a hacer eso.

GS: ¿Estás seguro?

JB: Bueno, sí, estoy seguro. Mire. Quiero decir, si el Señor Todopoderoso viniera y dijera: "Joe, sal de la carrera", yo saldría de la carrera. El Señor Todopoderoso no va a venir. Quiero decir, estas hipótesis, George, si, quiero decir, todo es...

GS: Pero... pero ya no es tan hipotético. Reconozco que no han solicitado una reunión, pero se ha informado...

JB: Pero me reuní con ellos. Me reuní con mucha gente. Hablo con ellos regularmente. Tuve una conversación de una hora con Hakeem. Tuve más tiempo (UNITEL) con Jim Clyburn. Pasé mucho tiempo con Chuck Schumer, de vez en cuando. No es como si... hubiera estado con todos los gobernadores... con todos los gobernadores.

GS: Estoy de acuerdo en que el Señor Todopoderoso no va a descender, pero si... si... si tus aliados, tus amigos y tus partidarios del Partido Demócrata en la Cámara y el Senado te dicen de manera confiable que están preocupados de que vas a perder la Cámara y el Senado si permaneces en el poder, ¿qué harás?

JB: No voy a responder esa pregunta. No va a suceder.

GS: ¿Cuál es su plan para darle un giro a la campaña?

JB: Ya lo vieron hoy. ¿Cuántas personas atraen multitudes como yo lo hice hoy? ¿Me ven más entusiasmado que hoy? ¿Eh?

GS: No creo que quieras jugar al juego de las multitudes. Donald Trump puede atraer grandes multitudes. De eso no hay duda.

JB: Puede atraer a una gran multitud, pero ¿qué dice? ¿A quién tiene? Yo soy el tipo que supuestamente está en problemas. Recaudamos 38 millones de dólares en cuatro días después de esto. Tenemos más de un millón de contribuyentes individuales. Eso es menos de 200 dólares. Tenemos... quiero decir, no he visto lo que estás proponiendo.

GS: ¿No ha visto la caída en las encuestas? ¿No ha visto los informes de descontento en el Partido Demócrata, los demócratas de la Cámara de Representantes y los demócratas del Senado?

JB: Lo he visto en la prensa.

GS: Sabes, he escuchado a docenas de tus partidarios en los últimos días y una variedad de opiniones, te lo aseguro. Pero el sentimiento predominante es este: te aman y te estarán eternamente agradecidos por derrotar a Donald Trump en 2020. Creen que ha hecho un gran trabajo como presidente, muchos de los éxitos que ha mencionado, pero están preocupados por usted y por el país y no creen que pueda ganar. Quieren que se vaya con dignidad y lo aplaudirán si lo hace. ¿Qué dice a eso?

JB: Yo digo que la gran mayoría no está en la misma situación que esa gente. No dudo de que haya gente ahí. ¿Han visto alguna vez a un grupo de funcionarios electos que se postulan para un cargo que no estén un poco preocupados? ¿Han visto eso alguna vez? Yo no. Lo mismo pasó en 2020. "Oh, Biden, no sé. Hombre, ¿qué va a hacer? Puede que me derribe, puede que (PH)".

GS: Señor Presidente, nunca he visto a un presidente con un 36% de aprobación ser reelegido.

JB: Bueno, no creo que ese sea mi índice de aprobación. Eso no es lo que muestran nuestras encuestas.

El debate con Trumpo fue una derrota completa para Biden.

GS: Y si usted permanece en el poder y Trump es elegido y todo lo que usted advierte se cumple, ¿cómo se sentirá en enero?

JB: Creo que, siempre que haya dado lo mejor de mí y haya hecho el mejor trabajo que sé que puedo hacer, de eso se trata. Mira, George, piénsalo de esta manera. Ya me has oído decir esto antes. Creo que Estados Unidos y el mundo están en un punto de inflexión en el que las cosas que sucedan en los próximos años determinarán cómo serán las próximas seis o siete décadas. ¿Y quién va a ser capaz de mantener unida a la OTAN como yo? ¿Quién va a estar en una posición en la que yo pueda mantener la Cuenca del Pacífico en una posición en la que estemos... al menos estemos haciendo jaque mate a China ahora? ¿Quién va a... quién va a hacer eso? ¿Quién tiene ese alcance? ¿Quién tiene... quién conoce a todos estos pe...? Vamos a tener, supongo que una buena forma de juzgarme, es que vamos a tener la conferencia de la OTAN aquí en los Estados Unidos la semana que viene. Vengan a escuchar. Vean lo que dicen.

GS: Señor Presidente, gracias por su tiempo.

JB: Gracias. Lo aprecio.

La mención a la OTAN tuvo eco en redes

Las reacciones a la entrevista de Biden en redes fueron numerosas, muchos de sus partidarios lo defendieron, y sus críticas volvieron a cuestionar que se empeñe en seguir adelante cuando "se ve que no está en condiciones físicas de afrontar otros cuatro años en la Casa Blanca". Y de sus respuestas, algunos señalaban que una, la que destacó que "presionó para la expansión de la OTAN en Europa", podía haber sido un error, porque esa era una de las razones que esgrimía Vladimir Putin para la invasión rusa a Ucrania.

HB