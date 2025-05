Baja de la edad de imputabilidad: el Gobierno y los dialoguistas consiguieron el apoyo para avanzar con su proyecto

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista consiguieron este martes 6 de mayo suscribir en la Cámara de Diputados un dictamen de mayoría de un proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Al promediar la reunión resolutiva de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado declaró que en secretaría se encontraba un despacho con 77 firmas. La iniciativa, acompañada por la UCR, La Libertad Avanza (LLA), Democracia para Siempre, el PRO, un sector de Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación, logró superar en firmas al dictamen de Unión por la Patria (UxP), que establece los 16 años como la mínima edad de punibilidad.

Laura Rodríguez Machado

Una vez que se alcanzó el quórum, se conocieron los cuatro dictámenes presentados: el de mayoría pertenece a la Casa Rosada y reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, proponiendo instancias de penalidad previa para los jóvenes que tengan problemas con la ley, como el trabajo comunitario, pero permitiendo que los menores sean procesados por delitos graves como homicidios, violaciones o robos con armas; el segundo dictamen es el de Unión por la Patria, que mantiene la edad de imputabilidad actual (16 años) y propone etapas previas a la internación en una cárcel, como los centros cerrados.

Los otros proyectos son de Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, ambas pertenecientes a Encuentro Federal, que mantiene la edad de punibilidad en 16 años; y del Frente de Izquierda, que rechaza cualquier tipo de reforma a las leyes existentes.

Margarita Stolbizer

La discusión de los diputados

En representación del oficialismo, habló Roxana Reyes (UCR), que expresó “tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal”. Luego intervino Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), quien aclaró que, con sus compañeros ,apoyarían el dictamen de La Libertad Avanza, pero con disidencias.

La legisladora explicó su postura: "Hoy un chico de 14 o 15 años, comete un delito y el Estado no puede hacer nada. Vuelven a una casa donde no hay nadie. La ley debe darle contención a ese menor que no tiene respuesta de Estado ausente. Exigimos que ningún fiscal ni ningún juez pueda aplicar ninguna medida privativa de la libertad hasta tanto estén los lugares adecuados”.

Christian Castillo

Christian Castillo (FIT) reconoció que considera toda la discusión sobre este tema “una bomba de humo” que no resuelve la cuestión central, y explicó que “en los países se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos. Se quiere transformar a los niños y adolescentes en chivos expiatorios”.

Mónica Macha (Unión por la Patria) también se opuso a la propuesta oficialista de bajar la edad de imputabilidad, a la que definió como una medida “populista”: “Lo que se quiere es disciplinar y castigar”. Finalmente habló Margarita Stolbizer, quien expresó que “ningún límite de edad va a resolver estas problemáticas”.

