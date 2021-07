Bonafini: "Cristina es una capa, Axel un genio y Alberto escucha a los explotan a trabajadores"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a cuestionar este jueves al presidente Alberto Fernández, reprochándole que "se junta con los poderosos y escucha a los que explotan a los trabajadores, en vez de a los trabajadores". Para la frontal dirigente, el problema del Mandatario "es que tiene mucho libro y poco barro en los pies".

"No podés llevarte solo por lo que aprendiste en la universidad", señaló la dirigente de DD.HH. en declaraciones a Radio La990. Ya hace algunas semanas, Bonafini había sido muy dura con el Presidente, poniéndolo casi en un plano de igualdad con Mauricio Macri, al señalar que "una vez dije 'pará la mano, Macri' y ahora tengo que decir 'pará la mano, Alberto'".

"Cristina (Kirchner) es una capa, hasta cuando no habla da para hablar. Y Axel es otro genio, es una maravilla como trabaja", dijo Bonafini.

Bonafini no identificó en sus declaraciones a "los poderosos con los que se junta Fernández", pero le repochó al Mandatario que "escucha a los que explotan trabajadores, en vez de a los trabajadores". "El Presidente dice que cree en el capitalismo, pero el capitalismo es salvaje, no hay capitalismo bueno y malo", agregó la dirigente de Madres.

El que se llevó elogios de parte de Bonafini fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que mencionó como candidato presidencial, aunque aclaró que "todavía falta para 2023". "Cristina (Kirchner) es una capa, hasta cuando no habla da para hablar. Y Axel es otro genio, es una maravilla como trabaja", destacó.

A su vez, lanzó varias críticas dirigidas al propio seno del Frente de Todos: "Tenemos muchos funcionarios que no funcionan y muchos diputados a los que no los conocemos la voz, ni sabemos quiénes son", señaló.

Al respecto destacó que "lo que me da dolor es cuando veo compañeros que me dicen yo quiero ser diputado. Necesitamos más gente que quiera laburar, no cargos. Se ha perdido lo que puso Néstor (Kirchner) en la cabeza de muchos, se perdió con la pandemia, con los años de Macri... No sé por qué se perdió".

"Todos quieren algún puesto, salvo los jóvenes que están trabajando mucho y me dicen que casi no tienen referentes. Veo muchos pibes que están trabajando un montón sin referentes, deberían tener algún referente, alguien de los nuestros, que les hable", indicó Bonafini. Finalmente destacó sobre la situación de Milagro Sala: "Siempre he pedido por todos los presos políticos, el Presidente dice que no hay presos políticos, entonces hay políticos presos. Y un país así no es democrático".

NA/HB