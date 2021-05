Hebe de Bonafini: "Una vez dije 'pará la mano, Macri' y ahora tengo que decir 'pará la mano, Alberto'"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández por la suba de precios e ironizó con Dylan, el perro del mandatario. "Una vez dije 'pará la mano, Macri' y ahora tengo que decir 'pará la mano, Alberto'", expresó.

En una nueva "marcha virtual" que organiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo todos los jueves, Bonafini manifestó: “Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. Cuatro, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y dos rueditas así de caracú con carne. ¡Mil pesos! Y 730 gramos de carne, mil pesos. En una carnicería de barrio que vende barato, que tiene precios económicos”.

En ese momento, ironizó con el perro de Alberto Fernández: "Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, eh. Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto... Yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta".

También habló sobre la situación sanitaria y pidió más restricciones: "No sé por qué dice esas cosas y después consulta a los que saben. Señor Presidente: primero consulta a los que saben y después opine. A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno. No haga tantas reuniones, se pierde mucho tiempo. Los expertos se lo dijeron desde el primer día que pare. Yo una vez dije ‘pará la mano, Macri’ y ahora voy a tener que decir ‘pará la mano, Alberto’”.

Bonafini: "Señor Presidente no se acostumbre a mentir, con Guzmán nos engañaron todo el tiempo"

"Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones. Más allá de Larreta, de Macri, del campo o de todos los que quieren destruir al Gobierno, tome una decisión con fuerza. El pueblo lo va a apoyar. A medida que vaya aflojando con los ricos va a tener menos apoyo del pueblo. Y al pueblo que no escuchó no le vaya a pedir los votos. Después cuando hay que votar vienen todos corriendo. A mí me parece, señor Presidente, que usted está equivocado", aseguró Hebe de Bonafini.

Asimismo, comentó: "Usted habla de la vida de las personas. Más de 30 mil personas contagiadas y la cantidad que murieron ayer no es para andar consultando. Me parece absurdo. Sin ser experta, solamente las cifras me dicen que hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas".

Incluso, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió meter presos a los que no cumplen las restricciones: "Sigue habiendo fiestas clandestinas, que de clandestinas no tienen nada. Ahora van a cerrar el fin de semana, sábados y domingos. ¿Y el lunes? Salimos todos desbocados a la calle, sin barbijo, sin cuidarnos, tomando mate en las plazas como se ve todos los días. Hay que multar a la gente. Hay que meterlos presos: un mes, dos meses, 15 días o lo que sea. Es un delito grave".

Planeta Bonafini: "¿Los que van a vacunarse a Miami, a quién le robaron la plata?"

Por otro lado, también apuntó contra México y Estados Unidos por la demora en la vacuna de AstraZeneca, que en parte fueron producidas por Argentina: “Parece que el señor de México hizo un concubinato con los yankees y nos afanaron las vacunas. Por favor, señor Presidente, póngase duro, nos afanaron las vacunas para negociar. Y las vacunas las hacemos acá, es muy triste lo que pasa. Nosotros necesitamos las vacunas”.

"Todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo habla alrededor, ¿el único que no lo sabe es usted? O le hacen el diario de Alfonsín o de Yrigoyen, que le escribían todo diferente a lo que pasaba. No sé, no entiendo tantas reuniones. Primero no se reúne con nadie porque dice que no vamos a volver a la Fase 1. No sé por qué las medidas se toman el viernes, ¿por qué no las tomó el día que llegó?", afirmó.

Por último, criticó los vuelos que salen y entran a Ezeiza: “Ayer me mandaron la tabla de los vuelos que salen y que entran. Me mandaron la foto los compañeros de Ezeiza. No nos mienta, no empiece como el macrismo, no da resultados mentir. También hay muchos que no les hacen ninguna revisación, ningún hisopado, eso también pasa en Ezeiza”.

ED CP