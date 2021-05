Hebe de Bonafini dijo que siente "mucha bronca y dolor" sobre Alexis Guerrera, que asumió ayer

Apenas a un día de haber asumido en el cargo en reemplazo del fallecido Mario Meoni, el nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, recibió este marte 4 de mayo una fuerte crítica de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

En un comunicado emitido por la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la firma de Bonafini, apunta contra el flamante funcionario nacional por sus primeras declaraciones como ministro.

En el texto, Hebe de Bonafini dijo que se siente con "mucha bronca y mucho dolor" por los dichos de Guerrera sobre el tema de la Hidrovía Paraná-Paraguay ya que el nuevo ministro prorrogó por 90 días la concesión a la empresa Cargill. "Lamento que usted ocupe ese ministerio", dijo la titular de Madres.

Alexis Guerrera: "Contemplamos una recuperación del rol del Estado en el control de la Hidrovía"

"Hasta hace seis o siete meses los argentinos no tenían ni idea de lo que era. No quisiera tampoco, a pesar de que hace horas que soy el ministro, sumarme a la dramatización de la Hidrovía. Puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de la Hidrovía. Hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30 o 40 años", expresó Guerrera, en diálogo con C5N.

Luego, recibió la respuesta de Bonafini: "Me dirijo a usted con mucha bronca y mucho dolor, porque pertenezco a este querido pueblo que usted subestimó y degradó esta mañana diciendo que no sabía nada de la hidrovía y que no está preparado para ningún reclamo".

Carta al Ministro de Transporte de la Nación, @AlexisGuerrera de la Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.https://t.co/74FqY2Wo40 pic.twitter.com/RgiYMjzFua — Prensa Madres (@PrensaMadres) May 4, 2021

"Hace 25 años un compañero de la ciudad de San Lorenzo, llamado Edgardo Quiroga, me llevó a orillas de nuestro río Paraná y me mostró cómo la empresa Cargill ya en esa época nos robaba el cereal en nuestras narices", agregó.

En esa línea, continuó: "Vi la costa encadenada, y cómo el trigo que caía en las calles se lo comían las ratas y los pájaros. Y ya en esa época gente como usted no permitía que niños pobres lo juntaran para comerlo ellos".

Quién es Alexis Guerrera, que juró como sucesor de Mario Meoni

"Ministro: nosotros, el pueblo que usted cree que no sabe y no puede saber nada, salió en el año 1945 a apoyar a Perón, puso el cuerpo contra el Fusiladora en 1955, y en 1977 salimos las Madres a poner el cuerpo contra los milicos. Y millones de trabajadores salieron siempre que fue necesario", aseguró.

Y concluyó: "Claro, usted no vio, no sufrió, no escuchó porque estaba preparándose para ser lo que es hoy: un hombre que nunca escuchó, nunca vio, nunca sufrió una topadora que le pasara cerca. Me despido lamentando que usted ocupe ese ministerio habiendo tantos políticos probos para ese cargo".

