Cafiero le respondió a Macri: "Limitado es cómo dejó el futuro de los argentinos con su gestión"

Recogiendo el guante de la calificación de "hombre limitado" que le dedicó este viernes el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero contestó esta mañana que “limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos con la deuda, con el desempleo, el crecimiento de la pobreza, con un modelo de especulación financiera para sus amigos, que son los únicos que hicieron plata, con el blanqueo de plata de sus familiares, después de haber modificado una ley para que su familia blanquee plata negra”.

El funcionario destacó que "no está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí, mi preocupación es llevar adelante la gestión, ser jefe de Gabinete de este gobierno, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las obras de infraestructura, viviendas", e indicó que “nosotros tenemos que poner a argentina de pie no podemos escuchar notas; él termina aplicando una argumentación ad hominem, propio de no tener argumentos, entonces descalifica al enunciador, no puede explicar qué quiso decir si es un hombre de la democracia y dijo algo que no pensó lo podría haber corregido”

"O cambian o se van", dijo Macri sobre una derrota del FdT y Cafiero salió al cruce

Para Cafiero, "el valor democrático no es de un gobierno. Al final del mandato, la Argentina va cumplir 40 años de democracia, eso es un activo de todos los argentinos”.

Cafiero habló estaba mañana con Radio Mitre y El Destape, y en el primero de esos reportajes, con Sábado Tempranísimo, también se refirió a las afirmaciones que había hecho este sábado la titular del PRO a nivel nacional Patricia Bullrich, considerando que el kirchnerismo "extorsionó a nuestro gobierno desde el primer día, tiraron 14 toneladas de piedras contra el Congreso y ahora se sorprenden de declaraciones políticas". Sobre esas consideraciones de la ex ministra de Seguridad, Cafiero señaló que "son parte del discurso del odio que la oposición viene sembrando, buscan efectos mediáticos, pero "después se sorprenden ante actos de violencia y tardan en reaccionar, cuando se siembra odio, se cosechan odiadores".

"Nosotros tratamos de debatir en democracia, mostrar lo que somos”, agregó Cafiero, recalcando que confía en un claro triunfo de los candidatos del Frente de Todos en la ya inminentes elecciones del domingo 12: "No tengo duda de que los argentinos nos van a acompañar, hay un reconocimiento a la recuperación económica que se está viviendo, a las tareas de cuidado y la vacuna, ya no solo como política sanitaria sino como política económica”.

"La vacunación es lo que permite el impulso a las pymes, los comercios, avanzar hacia la salida, el presidente está llevando ese mensaje a cada rincón, y es el mensaje más optimista para nuestra gente”, concluyó.

HB