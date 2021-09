Patricia Bulrrich: "Los que tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso se sorprenden de declaraciones políticas"

La titular del PRO a nivel nacional, la ex ministra Patricia Bullrich, también se metió este sábado en la polémica generada por las declaraciones de Mauricio Macri ("el Gobierno cambia o se tiene que ir"), calificadas por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y otros voceros oficialistas como "un ataque a la democracia", señalando en forma tajante que: "El ladrón cree que todos son de su condición".

"Los que durante los 4 años de nuestro gobierno, desde el primer día hablaron de helicóptero, generaron huelgas permanentes, extorsionaron a nuestro gobierno en todo momento, nos tiraron 14 toneladas de piedra contra el Congreso de la Nación e intentaron en todo momento impedir la gobernabilidad

"La gran característica que tiene el kirchnerismo, este peronismo, es que siempre quieren el poder solo para ellos, y lo que repiten siempre es 'acá los únicos que podemos gobernar somos nosotros', opinó Bullrich en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo de Radio Mitre, considerando que "nosotros ya le demostramos que no es así, terminamos nuestra gestión y ahora somos una oposición que ya está en condiciones de volver al gobierno".

"A las declaraciones políticas se les contesta con votos, por eso nosotros esperamos que le pueblo argentino primero en las PASO y luego en noviembre entienda y acompañe la propuesta de Juntos por el Cambio", agregó Bullrich. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero había dicho que las declaraciones de Mauricio Macri eran "repudiables, acá hay un mandato constitucional del presidente Alberto Fernández que finaliza según el voto popular en 2023 y no hay ninguna posibilidad de adelantar y no hay ningun tipo de anticipo sobre lo que dijo macri, de 'aca hay un cambio o se tienen que ir'. Esas declaraciones deberían ser alarmantes para todas las fuerzas políticas...".

"Vuelvo a contestarle con las mismas palabras que ya le dije, así que se repito con la misma frase, el ladrón cree que todos son de su condición", respondió Bullrich, "los que han trabado la gobernabilidad no solamente a nuestro gobierno, también al de Alfonsín, a De la Rúa, que siempre han impedido gobernar para decir el poder es nuestro, frente a una frase que lo que dice es 'vamos a volver al gobierno', no está diciendo que se van a ir de otra manera que no sean por los votos, se sorprenden...".

"Lo primero que tiene que hacer Cafiero y todo el gobierno es entrar dentro de los márgenes de la lógica democrática y no hacer como han hecho siempre que la gobernabilidad la ganan a fuerza de extorsiones, de piquetes, de huelgas, de generación de mentiras como fue el caso Maldonado, así que verdad es que defiendo no solamente el derecho de la palabra del expresidente Macri de haber dicho lo que dijo, sino que además denuncio a un poder político que cada vez que gobierna otro lo intentan voltear desde el primer día", destacó Bullrich en Radio Mitre.

Ya sobre las chances electorales o las candidaturas para 2023, Bullrich puso distancia, señaló que Macri "seguramente decidirá más adelante si quiere o no ser candidato presidencial" y cuando le preguntaron por sus afirmaciones en el sentido de que ella hubiera sacado más votos que María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, también salió del tema sin abrir nuevas polémicas: María Eugenia no solo es de la provincia de Buenos Aires, también es de la Capital, porque no hay que olvidarse que trabajó en el Gobierno de la Ciudad durante mucho tiempo antes de ser candidata en la provincia...".

