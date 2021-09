El ex presidente reveló su deseo de mudarse "definitivamente" a Córdoba

Metido de lleno en la campaña para las PASO, el ex presidente Mauricio Macri sorprendió ayer al revelar que su “sueño” es mudarse a Córdoba y, eventualmente, seguir su carrera política allí. Incluso, podría viajar la semana que viene a hacer campaña. Se trata de la provincia donde mayor cantidad de votos, en porcentaje, sacó tanto en 2015 como en 2019, y que fue un distrito clave para el sostenimiento político de Cambiemos.

Mientras elogiaba la candidatura de su ex ministro de Turismo, Gustavo Santos, quien encabeza la boleta de precandidatos a diputados nacionales junto a Mario Negri como precandidato a senador, Macri contó que está intentando irse con su familia de la provincia de Buenos Aires a Córdoba.

“Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, sorprendió en radio Mitre Córdoba. En rigor, el ex presidente, en sus años como jefe de Gobierno, pasó unas cuantas vacaciones en un campo en la provincia y fue, en las campañas electorales, uno de los destinos predilectos. En 2019 la “Marcha del sí se puede” cerró como último destino en la capital cordobesa.

“Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, dijo Macri.

De todos modos, el ex jefe de Estado tiene su quinta familiar en Malvinas Argentinas, llamada Los Abrojos y su hija más pequeña, Antonia, va al colegio en Olivos, y Macri alquiló, con Juliana Awada, una casona en Acassuso.

En su entorno aseguran que es “una expresión de deseo” más que “una realidad” en el corto plazo. Pero recuerdan que siempre se sintió “muy cómodo” en la provincia más antikirchnerista del país. Además de la de Negri y Santos, el diputado Luis Juez encabeza otra boleta apoyado por Patricia Bullrich.